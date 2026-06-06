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टीचर नहीं तो पढ़ाई कैसे? सीबीएसई स्कूलों से बच्चों का मोहभंग, 200 छात्रों ने छोड़ा स्कूल

कॉन्सेप्ट इमेज ( DIPR )

शिमला: हिमाचल सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रदेश में 148 सीबीएसई स्कूल शुरू किए हैं. ऐसे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को सरकार का जोरदार समर्थन मिला और अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को हटाकर सरकार द्वारा खोले गए स्कूलों में दाखिला कराया, लेकिन अब इन्हीं सीबीएसई स्कूलों में समय पर शिक्षकों नियुक्ति न होने से बच्चों का मोहभंग होने लगा है. सरकार के इस शिक्षा मॉडल की कुछ ही दिनों में हवा निकल गई. बच्चों की और अधिक पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए अब अभिभावकों ने कई सीबीएसई स्कूलों से बच्चों के नाम कटवाकर अन्य स्कूलों में नाम दर्ज करवाना शुरू कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक अब तक करीब 200 बच्चों ने सीबीएसई स्कूल छोड़ दिया है. इसमें सरकाघाट से 40, चंबा से 35, बद्दी से 40, सुंदरनगर से 28, नेरवा से 21, करसोग से 11, हरोली से 8, बंगाणा से 8, नगरोटा बगवां से 3 और गुलेर से 4 छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं. अभी भी स्कूल छोड़ने का सिलसिला जारी है. सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की जल्द नियुक्ति न होने पर ये आंकड़ा और बढ़ सकता है. अभिभावकों का कहना है कि सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू होने के बावजूद कई स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने की उम्मीद कमजोर पड़ती जा रही है. अभी नहीं हुई शिक्षकों की काउंसलिंग जानकारी के अनुसार सीबीएसई स्कूलों में इन-सर्विस शिक्षकों की तैनाती के लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर रखी है. एचपी बोर्ड के माध्यम से करीब 9 हजार शिक्षकों का चयन भी किया जा चुका है, लेकिन उनकी काउंसलिंग और अंतिम तैनाती अभी तक नहीं हो पाई है. विभाग ने मई महीने में काउंसलिंग की तैयारी कर ली थी, लेकिन पंचायत चुनावों की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू होने की वजह से प्रक्रिया सिरे नहीं चढ़ पाई. हालांकि पंचायतीराज संस्थाओं के लिए चुनाव प्रक्रिया 31 मई को पूरी हो चुकी है. प्रदेश में 1 जून को आचार संहिता भी हट गई है, लेकिन अभी भी शिक्षकों की काउंसलिंग की तारीख तय नहीं हुई है.