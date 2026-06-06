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टीचर नहीं तो पढ़ाई कैसे? सीबीएसई स्कूलों से बच्चों का मोहभंग, 200 छात्रों ने छोड़ा स्कूल

हिमाचल में 148 सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति न होने से संकट खड़ा हो गया है. अब तक कई छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं.

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 12:14 PM IST

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शिमला: हिमाचल सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रदेश में 148 सीबीएसई स्कूल शुरू किए हैं. ऐसे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को सरकार का जोरदार समर्थन मिला और अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को हटाकर सरकार द्वारा खोले गए स्कूलों में दाखिला कराया, लेकिन अब इन्हीं सीबीएसई स्कूलों में समय पर शिक्षकों नियुक्ति न होने से बच्चों का मोहभंग होने लगा है.

सरकार के इस शिक्षा मॉडल की कुछ ही दिनों में हवा निकल गई. बच्चों की और अधिक पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए अब अभिभावकों ने कई सीबीएसई स्कूलों से बच्चों के नाम कटवाकर अन्य स्कूलों में नाम दर्ज करवाना शुरू कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक अब तक करीब 200 बच्चों ने सीबीएसई स्कूल छोड़ दिया है. इसमें सरकाघाट से 40, चंबा से 35, बद्दी से 40, सुंदरनगर से 28, नेरवा से 21, करसोग से 11, हरोली से 8, बंगाणा से 8, नगरोटा बगवां से 3 और गुलेर से 4 छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं. अभी भी स्कूल छोड़ने का सिलसिला जारी है.

सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की जल्द नियुक्ति न होने पर ये आंकड़ा और बढ़ सकता है. अभिभावकों का कहना है कि सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू होने के बावजूद कई स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने की उम्मीद कमजोर पड़ती जा रही है.

अभी नहीं हुई शिक्षकों की काउंसलिंग

जानकारी के अनुसार सीबीएसई स्कूलों में इन-सर्विस शिक्षकों की तैनाती के लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर रखी है. एचपी बोर्ड के माध्यम से करीब 9 हजार शिक्षकों का चयन भी किया जा चुका है, लेकिन उनकी काउंसलिंग और अंतिम तैनाती अभी तक नहीं हो पाई है. विभाग ने मई महीने में काउंसलिंग की तैयारी कर ली थी, लेकिन पंचायत चुनावों की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू होने की वजह से प्रक्रिया सिरे नहीं चढ़ पाई. हालांकि पंचायतीराज संस्थाओं के लिए चुनाव प्रक्रिया 31 मई को पूरी हो चुकी है. प्रदेश में 1 जून को आचार संहिता भी हट गई है, लेकिन अभी भी शिक्षकों की काउंसलिंग की तारीख तय नहीं हुई है.

वहीं, जिन शिक्षकों का सीबीएसई स्कूलों के लिए चयन हुआ है, वो भी अब नियुक्ति में देरी की वजह से अन्य स्कूलों में एडजेस्टमेंट करवा रहे हैं. ऐसे में अभिभावकों ने अब आचार संहिता हटने के बाद बच्चों के हितों को देखते हुए सरकार से सीबीएसई स्कूलों में जल्द शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी किए जाने का आग्रह किया है, ताकि छात्रों की पढ़ाई और अधिक प्रभावित न हो और सीबीएसई स्कूलों से हो रहे छात्रों के पलायन को भी रोका जा सके.

नाममात्र से सीबीएसई स्कूल?

बड़े सपनों और नई उम्मीदों के साथ सीबीएसई पैटर्न में बदले गए पीएम श्री स्कूलों में अब व्यवस्था की कमी छात्रों के भविष्य पर भारी पड़ती दिख रही है. जिन स्कूलों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र बनाने का सपना दिखाया गया था, वहां, आज शिक्षक ही नदारद हैं. नतीजतन, पढ़ाई प्रभावित हो रही है और अभिभावक अपने बच्चों का नाम स्कूलों से कटवाने को मजबूर हैं. ठियोग के पीएम श्री गवर्नमेंट उत्कृष्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए सरकार से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग उठाई है.

एसएमसी के चेयरमैन बिशन सिंह का कहना है कि 'सरकार ने जब स्कूलों को सीबीएसई बनाने का निर्णय लिया तो लोगों में इसको लेकर बहुत खुशी थी, लेकिन अप्रैल महीने में सेशन शुरू होने के बाद से अभी तक स्कूल में टीचरों की नियुक्ति नहीं हुई है, यहां स्कूल में जो टीचर थे, उनमें से भी कुछ टीचरों ने अन्य स्कूलों के लिए ट्रांसफर करा दी है, जिससे अब बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है. ऐसे में अभी तक ये नाममात्र के लिए ही सीबीएसई का स्कूल रह गया है. इसको देखते हुए अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल ने निकलना शुरू कर दिया है. इस समस्या को लेकर शिक्षा निदेशक से भी मिले थे, जिसके बाद डेपुटेशन पर टीचर भेजा गया है. सरकार से आग्रह है कि 10 से 12 जून तक सीबीएसई स्कूलों में सभी टीचरों की नियुक्ति की जाए, ताकि सीबीएसई स्कूलों से छात्रों के पलायन को रोका जा सके और बच्चों को इन स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन मिल सके.'

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