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कन्नौज राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन; स्कॉलरशिप न मिलने से नाराज छात्र

कन्नौज राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कन्नौज: जिले के तिर्वा स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप की धनराशि नहीं मिलने से छात्र-छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में छात्रों ने कॉलेज परिसर में धरना शुरू कर दिया. छात्र अपनी मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए कई घंटे तक धरने पर बैठे रहे. छात्रों की मांग है कि उन्हें स्कॉलरशिप दिलाए जाने को लेकर सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि लिखित में भरोसा दिया जाए. छात्र, समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण और जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री को मौके पर बुलाने की मांग पर भी अड़े रहे. छात्रों का कहना है कि स्कॉलरशिप उनके लिए बेहद जरूरी है. समय से धनराशि नहीं मिलने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पढ़ाई, फीस और अन्य शैक्षणिक खर्चों को लेकर छात्रों के सामने दिक्कतें खड़ी हो रही हैं. स्कॉलरशिप न मिलने से नाराज छात्र. (Video Credit: ETV Bharat) धरने पर बैठे छात्रों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी समस्या का ठोस समाधान नहीं होता, तब तक वह धरना खत्म नहीं करेंगे. छात्रों की मांग है कि स्कॉलरशिप दिलाए जाने को लेकर उन्हें लिखित आश्वासन दिया जाए, ताकि उन्हें दोबारा आंदोलन के लिए मजबूर न होना पड़े. छात्रों ने समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण और कन्नौज के जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री को मौके पर बुलाने की मांग भी रखी.