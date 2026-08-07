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विधानसभा मार्च पर मौसम डाल सकता है खलल, आज रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश के आसार

7 अगस्त को AISA द्वारा प्रस्तावित विधानसभा मार्च पर मौसम खलल डाल सकता है. रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट

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रांची के आसमान में छाए बादल (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2026 at 8:39 AM IST

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रांची: झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है. शुक्रवार यानी 7 अगस्त से अगले तीन दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी. राजधानी रांची में भी इन तीन दिनों के दौरान बारिश की संभावना बनी रहेगी. 7 अगस्त को रांची समेत मध्य झारखंड के इलाकों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. ऐसे में शहर में जलजमाव और ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका है.

आज विधानसभा मार्च पर मौसम का असर

7 अगस्त को छात्रों के आंदोलन के समर्थन में AISA समेत वाम दलों के छात्र संगठनों और कई सामाजिक संगठनों ने विधानसभा मार्च का आह्वान किया है. इस मार्च में AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा द्वारा शामिल होने की घोषणा से पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में हैं. हालांकि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने पहले ही साफ कर दिया है कि वे इस मार्च में शामिल नहीं होंगे. ऐसे में यदि रांची में तेज बारिश होती है तो विधानसभा मार्च पर भी मौसम का असर देखने को मिल सकता है.

सरकार-छात्र वार्ता पर भी टिकी निगाहें

छात्र आंदोलन के बीच 6 अगस्त को सरकार की ओर से गठित कमेटी और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच प्रस्तावित बातचीत नहीं हो सकी. देर शाम तक स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत की संभावना पर चर्चा होती रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया. अब आज यानी 7 अगस्त को वार्ता होने की पूरी संभावना जताई जा रही है. ऐसे में एक ओर विधानसभा मार्च और दूसरी ओर संभावित वार्ता, दोनों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.

7 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम केंद्र के मुताबिक 7 अगस्त को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. इसके साथ ही गुमला और खूंटी जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. रांची, बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा, धनबाद, पूर्वी-पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है.

पूरे राज्य में बारिश का सिलसिला जारी

8 अगस्त को भी मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. राज्य के अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जन की संभावना बनी रहेगी. रांची सहित मध्य, दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी झारखंड के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है.

बारिश रहेगी, लेकिन भारी वर्षा की चेतावनी नहीं

9 अगस्त को भी झारखंड में मानसून सक्रिय रहेगा. राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जन की संभावना है. हालांकि इस दिन भारी बारिश की कोई विशेष चेतावनी नहीं है. फिर भी राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है और वज्रपात की आशंका बनी रहेगी. रांची में भी बीच-बीच में बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है.

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