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छात्रों के इनोवेशन से बदलेगी दिल्ली की हवा, मनजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा ऐलान

कार्यक्रम में देशभर से आए छात्रों ने अपने-अपने इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए. इसी दौरान, एक 10वीं कक्षा के छात्र कृष्णा सक्सेना द्वारा बनाए गए एयर प्यूरीफायर मॉडल ने सभी का ध्यान खींचा. मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने खास तौर पर इस प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक ऐसा बड़ा एयर प्यूरीफायर है जो करीब एक किलोमीटर के दायरे में हवा को साफ करने की क्षमता रखता है. उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में इस तरह की सोच और तकनीकी समझ बेहद प्रेरणादायक है. उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि देश के युवा पर्यावरण जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर कितने जागरूक हैं.

नई दिल्ली: राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम में दिल्ली के पर्यावरण, वन और वन्य जीवन मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने छात्रों के इनोवेशन की सराहना करते हुए बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि छात्रों के उपयोगी और प्रभावी पर्यावरण संबंधी आइडियाज को दिल्ली सरकार गंभीरता से स्टडी कराकर लागू करेगी, ताकि राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सके.

इनोवेशन को मिलेगा सरकार का समर्थन: मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार अब केवल पारंपरिक उपायों पर ही नहीं, बल्कि युवाओं के इनोवेशन पर भी भरोसा करेगी. उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी छात्र अपने आइडियाज के जरिए प्रतियोगिताओं में आगे आएंगे, उनके प्रोजेक्ट्स की विशेषज्ञों द्वारा स्टडी कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर कोई इनोवेशन दिल्ली के प्रदूषण को कम करने या पर्यावरण सुधार में उपयोगी साबित होता है तो उसे जमीन पर उतारा जाएगा. उन्होंने कहा कि नई सोच और तकनीक के जरिए ही राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार संभव है.

प्रदूषण से निपटने के लिए नए रास्तों की तलाश: दिल्ली लंबे समय से वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है. ऐसे में सरकार अब पारंपरिक उपायों के साथ-साथ तकनीकी और इनोवेटिव समाधानों की ओर भी ध्यान दे रही है. मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि छात्रों के ये प्रयास न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि भविष्य के समाधान भी साबित हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम युवाओं को एक मंच देते हैं, जहां वे अपने विचार साझा कर सकते हैं और समाज के लिए उपयोगी समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं.

भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम (ETV Bharat)

कार्यक्रम का समापन करते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आज के युवा ही कल के नीति-निर्माता और वैज्ञानिक हैं. यदि उन्हें सही दिशा और समर्थन दिया जाए तो वह देश की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि छात्रों के इनोवेटिव आइडियाज के जरिए दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है. सरकार इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग देगी.





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