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लातेहार में स्कूल का छज्जा गिरा, कई बच्चे घायल, दो को लगी गंभीर चोट

लातेहार के बरवाडीह प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय लुहुल का छज्जा गिरने से कई बच्चे घायल हो गए हैं. दो को गंभीर चोटें आई हैं.

SCHOOL BALCONY COLLAPSED IN LATEHAR
स्कूल भवन छज्जा का गिरा (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 6, 2026 at 5:40 PM IST

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लातेहार: सरकारी स्कूलों के जर्जर भवन बच्चों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं. लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड के लुहुर गांव में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय लुहुर के बरामदे का छज्जा बुधवार को अचानक गिर गया. इस घटना में कई बच्चों को चोटें आईं. इनमें दो बच्चे को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है. जहां उनका इलाज चल रहा है. जबकि अन्य बच्चों को प्राथमिक इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है.

दरअसल स्कूल में मध्याह्न भोजन के दौरान बच्चे बरामदे में खाना खा रहे थे. इसी दौरान बरामदे का बाहरी छज्जा अचानक टूट कर गिर गया. गनीमत रही कि जहां छज्जा टूट कर गिरा वहां कोई बच्चा बैठा हुआ नहीं था. छज्जा गिरने के बाद उसके टुकड़ों से चोट लगने के कारण कई बच्चे घायल हो गए. इनमें दो छात्राओं को गंभीर चोटें आई हैं.

घटना को लेकर जानकारी देते हेडमास्टर (ईटीवी भारत)

घायल छात्राओं को पहुंचाया अस्पताल

घायल दोनों छात्राओं को स्कूल के प्रधानाध्यापक ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया. जहां दोनों का इलाज जारी है. दोनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है. स्कूल के प्रधानाध्यापक दिलेश कुमार ने बताया कि खाना खाने के दौरान ही यह घटना घटी है. इसमें एक बच्ची के पैर में चोट आई है, जबकि दूसरी बच्ची के माथे में चोट आई है. वहीं कुछ अन्य बच्चों को भी हल्की चोट लगी है.

जर्जर हो गया था स्कूल का छज्जा

विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया कि स्कूल के बरामदे का छज्जा जर्जर हो गया था. उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पहले इसकी मरम्मत कराई गई थी. हेडमस्टर ने बताया कि स्कूल का भवन भी काफी पुराना हो गया है. उन्होंने कहा कि यह भवन वर्ष 2004 में बनाई गई थी.

160 स्कूलों की कराई जानी है मरम्मत: डीएसई

इधर जर्जर स्कूलों के संबंध में जब जिला शिक्षा अधीक्षक गौतम कुमार साहू से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि जिलेभर में अब तक 160 स्कूलों को चिन्हित किया गया है. जिनके भवन की मरम्मत कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि जो भी स्कूली भवन की मरम्मत की आवश्यकता लग रही है, उन्हें चिन्हित कर उसकी मरम्मत के लिए प्राक्कलन बनाने का निर्देश संबंधित अभियंताओं को दिया गया है.

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