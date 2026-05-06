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लातेहार में स्कूल का छज्जा गिरा, कई बच्चे घायल, दो को लगी गंभीर चोट

लातेहार: सरकारी स्कूलों के जर्जर भवन बच्चों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं. लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड के लुहुर गांव में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय लुहुर के बरामदे का छज्जा बुधवार को अचानक गिर गया. इस घटना में कई बच्चों को चोटें आईं. इनमें दो बच्चे को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है. जहां उनका इलाज चल रहा है. जबकि अन्य बच्चों को प्राथमिक इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है.

दरअसल स्कूल में मध्याह्न भोजन के दौरान बच्चे बरामदे में खाना खा रहे थे. इसी दौरान बरामदे का बाहरी छज्जा अचानक टूट कर गिर गया. गनीमत रही कि जहां छज्जा टूट कर गिरा वहां कोई बच्चा बैठा हुआ नहीं था. छज्जा गिरने के बाद उसके टुकड़ों से चोट लगने के कारण कई बच्चे घायल हो गए. इनमें दो छात्राओं को गंभीर चोटें आई हैं.

घटना को लेकर जानकारी देते हेडमास्टर (ईटीवी भारत)

घायल छात्राओं को पहुंचाया अस्पताल

घायल दोनों छात्राओं को स्कूल के प्रधानाध्यापक ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया. जहां दोनों का इलाज जारी है. दोनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है. स्कूल के प्रधानाध्यापक दिलेश कुमार ने बताया कि खाना खाने के दौरान ही यह घटना घटी है. इसमें एक बच्ची के पैर में चोट आई है, जबकि दूसरी बच्ची के माथे में चोट आई है. वहीं कुछ अन्य बच्चों को भी हल्की चोट लगी है.

जर्जर हो गया था स्कूल का छज्जा