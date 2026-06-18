5वीं, 8वीं की अंकसूची में देरी, छात्र और परिजन परेशान
परीक्षा समाप्त हुए काफी समय बीत जाने के बाद भी छात्रों को अब तक उनकी मूल अंकसूची उपलब्ध नहीं कराई गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 18, 2026 at 7:07 PM IST
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ समेत सूरजपुर जिले में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल माह में ही संपन्न हो चुकी हैं, लेकिन परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद भी अब तक कई छात्रों को उनकी अंकसूची नहीं मिल पाई है. अंकसूची में हो रही देरी के कारण छात्र और उनके परिजन नए कक्षाओं में प्रवेश को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं.
अंकसूची का इंतजार
मार्च-अप्रैल माह के बीच आयोजित 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं में सूरजपुर जिले से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे. जिले में 5वीं कक्षा के करीब 15 हजार 800 और 8वीं कक्षा के 12 हजार 198 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी.
अभी तक मार्कशीट नहीं मिली है: छात्रा
9वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन अंकसूची नहीं मिलने से परेशानी है: छात्रा
अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है. एडमिशन कराने में बहुत दिक्कत हो रही है: पालक
एडमिशन का टेंशन
छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि आगे की पढ़ाई के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अंकसूची नहीं मिलने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कई छात्र यह जानने को लेकर असमंजस में हैं कि उनका वास्तविक परिणाम क्या है और प्रवेश प्रक्रिया में किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.
क्या कहते हैं अधिकारी
वहीं इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि परीक्षा परिणाम बीईओ और संकुल समन्वयकों को उपलब्ध करा दिए गए हैं और जल्द ही छात्रों को अंकसूची वितरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.
पांचवीं, आठवीं परीक्षा की अंकसूची 16 जून को सभी स्कूलों को पहुंचाना था. हमारे जिले के सभी 6 ब्लॉक की अंकसूची 17 जून को मिल गई है. कुछ ब्लॉक में 17 जून को डिस्ट्रिब्यूट हो गया है. जो दो ब्लॉक बचे हैं, उनको भी आज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. हमारे जिले में सभी ब्लॉक में अंकसूची स्कूलों को भेज दी गई है. अब बच्चों को एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं होगी. पहले भी परेशानी नहीं थी. अबतो बच्चों के हाथ में ओरिजनल मार्कशीट रहेगी, इसलिए सभी परेशानी सॉल्व हो गई: अजय मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी, सूरजपुर
अगली कक्षा में एडमिशन
हालांकि, कई स्कूलों में रिजल्ट की पीडीएफ को लेकर भी शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस परिणाम को अंतिम माना जाए. इसके बावजूद स्कूलों में छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश दिया जा रहा है.
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