JPSC-JSSC छात्र आंदोलन: सीएम हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन, 20 अगस्त के घेराव को लेकर छात्रों ने भरी हुंकार
रांची में आंदोलनरत छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया.
Published : August 16, 2026 at 8:47 PM IST
रांची: राजधानी रांची में जारी JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के क्रम में रविवार की शाम विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राजद सुप्रीमो तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट का चौक तक पहले पैदल मार्च किया गया. फिर अल्बर्ट एक्का चौक के समक्ष आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे.
पुतला दहन के दौरान छात्रों ने सरकार और राजनीतिक दलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. छात्रों में अपनी मांगों को लेकर आक्रोश साफ नजर आया. छात्रों ने कहा कि आंदोलन को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मांगों पर अब तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. विद्यार्थियों का आरोप है कि सरकार लगातार उनकी आवाज को नजरअंदाज कर रही है. यही वजह है कि अब छात्रों का आक्रोश धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है और अलग-अलग जिलों से विद्यार्थी आंदोलन से जुड़ रहे हैं.
छात्रों ने फिर दोहराई अपनी मांगे
छात्रों ने कहा कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर है. छात्रों ने एक बार फिर JPSC-JSSC से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और उनकी अन्य मांगों पर सरकार से स्पष्ट निर्णय लेने की मांग दोहराई.
विद्यार्थियों ने कहा कि सरकार यदि समय रहते उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल करती है तो आंदोलन को समाप्त किया जा सकता है. लेकिन अगर सरकार इसी तरह उनकी मांगों को अनदेखा करती रही तो आंदोलन और व्यापक होगा. छात्रों का दावा है कि अब धीरे-धीरे अलग-अलग जिलों के विद्यार्थी एकजुट हो रहे हैं और आंदोलन को राज्यव्यापी रूप देने की तैयारी की जा रही है.
सरकार ने नहीं सुनी आवाज तो और बड़ा हो सकता है आंदोलन
छात्रों ने 20 अगस्त को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर भी बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि 20 अगस्त का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल होंगे. छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यदि सरकार ने उनकी आवाज नहीं सुनी तो आंदोलन का स्वरूप और बड़ा हो सकता है.
अप्रिय स्थिति बनती है तो सरकार की होगी पूरी जिम्मेदारी
छात्रों ने कहा कि 20 अगस्त को होने वाले मुख्यमंत्री घेराव के दौरान यदि किसी तरह की अप्रिय स्थिति बनती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी. आंदोलनकारी छात्रों ने सरकार से अपील की कि टकराव की स्थिति पैदा करने के बजाय उनकी मांगों पर बातचीत के जरिए जल्द समाधान निकाला जाए, ताकि विद्यार्थी वापस अपनी पढ़ाई और भविष्य की तैयारी पर ध्यान दे सकें.
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