ETV Bharat / state

JPSC-JSSC छात्र आंदोलन: सीएम हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन, 20 अगस्त के घेराव को लेकर छात्रों ने भरी हुंकार

सीएम हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची में जारी JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के क्रम में रविवार की शाम विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राजद सुप्रीमो तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट का चौक तक पहले पैदल मार्च किया गया. फिर अल्बर्ट एक्का चौक के समक्ष आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे.

पुतला दहन के दौरान छात्रों ने सरकार और राजनीतिक दलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. छात्रों में अपनी मांगों को लेकर आक्रोश साफ नजर आया. छात्रों ने कहा कि आंदोलन को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मांगों पर अब तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. विद्यार्थियों का आरोप है कि सरकार लगातार उनकी आवाज को नजरअंदाज कर रही है. यही वजह है कि अब छात्रों का आक्रोश धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है और अलग-अलग जिलों से विद्यार्थी आंदोलन से जुड़ रहे हैं.

सीएम हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन (Etv Bharat)

छात्रों ने फिर दोहराई अपनी मांगे

छात्रों ने कहा कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर है. छात्रों ने एक बार फिर JPSC-JSSC से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और उनकी अन्य मांगों पर सरकार से स्पष्ट निर्णय लेने की मांग दोहराई.

सीएम हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन (Etv Bharat)

विद्यार्थियों ने कहा कि सरकार यदि समय रहते उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल करती है तो आंदोलन को समाप्त किया जा सकता है. लेकिन अगर सरकार इसी तरह उनकी मांगों को अनदेखा करती रही तो आंदोलन और व्यापक होगा. छात्रों का दावा है कि अब धीरे-धीरे अलग-अलग जिलों के विद्यार्थी एकजुट हो रहे हैं और आंदोलन को राज्यव्यापी रूप देने की तैयारी की जा रही है.