सरस्वती पूजा को लेकर रांची में उमंग, विद्यार्थियों में दिखा खास उत्साह

रांची में सरस्वती पूजा को लेकर शिक्षण संस्थानों में छात्रों के बीच उत्साह दिख रहा है.

SARASWATI PUJA CELEBRATED
सरस्वती पूजा में शामिल छात्र-छात्राएं (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 23, 2026 at 3:31 PM IST

रांची: राजधानी में सरस्वती पूजा को लेकर विद्यार्थियों के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. ज्ञान, विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की आराधना को लेकर शहर के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और छात्रावास पूरी तरह से भक्तिमय माहौल में रंगे नजर आ रहे हैं. जगह-जगह आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए हैं. जहां विधि-विधान से मां सरस्वती की पूजा-अर्चना की जा रही है.

सरस्वती पूजा, खासकर विद्यार्थी वर्ग का प्रमुख पर्व माना जाता है. ऐसे में छात्रों में इस दिन को लेकर विशेष खुशी देखी जा रही है. छोटे बच्चे हो या कॉलेज, विश्वविद्यालय के छात्र, सभी नए वस्त्र पहनकर, हाथों में किताबें और वाद्य यंत्र लेकर पूजा पंडालों की ओर जाते दिखते हैं. कई स्थानों पर मां सरस्वती की प्रतिमा को पारंपरिक सफेद और पीले रंग की थीम में सजाया गया है, जो ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है.

सरस्वती पूजा को लेकर उत्साह (ईटीवी भारत)

शहर के कई जगहों पर लगे पूजा पंडाल

शहर के विभिन्न इलाकों में क्लबों और सामाजिक संस्थाओं की ओर से भी भव्य पूजा पंडाल लगाए गए हैं. कहीं थीम आधारित सजावट तो कहीं पारंपरिक ग्रामीण परिवेश को दर्शाते पंडाल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. पूजा समितियों द्वारा साफ-सफाई, सुरक्षा और अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. कई स्थानों पर स्वयंसेवक व्यवस्था संभालते नजर आए.

Saraswati Puja celebrated
सरस्वती पूजा में उमड़ी छात्र-छात्राओं की भीड़ (ईटीवी भारत)

शिक्षक और कोचिंग संस्थानों में भी सरस्वती पूजा का अलग ही उल्लास देखने को मिल रहा है. कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं सामूहिक रूप से पूजा में शामिल हो रहे हैं. शिक्षकों के साथ विद्यार्थी मां सरस्वती से ज्ञान, सफलता और उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं. कई संस्थानों में पूजा के बाद प्रसाद वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है.

विद्यार्थियों में सकारात्मक सोच देती है मां सरस्वती

विद्यार्थियों का कहना है कि सरस्वती पूजा उन्हें पढ़ाई के प्रति नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच देती है. परीक्षाओं के समय से पहले होने वाली यह पूजा छात्रों के मनोबल को बढ़ाती है और आत्मविश्वास पैदा करती है. अभिभावकों में भी खुशी देखी जा रही है कि उनके बच्चे भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हुए हैं. शहर में पूजा को लेकर बाजारों में भी रौनक बढ़ी हुई है.

फूलों, अगरबत्तियों, पूजा सामग्री और सजावटी सामानों की दुकानों पर दिनभर भीड़ लगी रही. खासकर पीले फूलों और प्रसाद की मांग अधिक रही. राजधानी रांची में सरस्वती पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की आस्था, अनुशासन और सामूहिक उत्सव का प्रतीक बनकर सामने आई है. पूरे शहर में भक्तिभाव, उल्लास और सकारात्मक ऊर्जा का माहौल साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है.

