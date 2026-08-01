शिक्षा मंत्री के गृह जिले में छात्रों का विरोध: सड़क जाम कर किया प्रदर्शन, शिक्षकों की नियुक्ति की मांग
बारां के मोठपुर में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के छात्रों ने शिक्षकों की कमी और पढ़ाई प्रभावित होने पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया.
Published : August 1, 2026 at 1:47 PM IST
बारां: जिले के मोठपुर क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को लेकर विद्यार्थियों का आक्रोश शनिवार को सड़क पर देखने को मिला. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले में विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के मुद्दे पर छात्रों ने प्रदर्शन किया. शनिवार को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मोठपुर के छात्र-छात्राओं ने शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर करीब तीन घंटे तक सड़क जाम कर प्रदर्शन किया.
कई सबजेक्ट के शिक्षक नहीं: विद्यार्थियों का आरोप है कि विद्यालय में लंबे समय से शिक्षकों के कई पद रिक्त पड़े हैं, जिससे नियमित पढ़ाई प्रभावित हो रही है. कई विषयों की कक्षाएं नहीं लग पा रही हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है. कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज छात्र-छात्राएं सड़क पर उतरने को मजबूर हुए.
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जल्द भरे जाएंगे पद: इस मामले में विद्यालय के प्राचार्य लक्ष्मीनारायण मीणा ने बताया कि छात्रों की मांग जायज है, अभी हाल ही में विद्यालय से 5 लेक्चरर का तबादला हो गया वर्तमान में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक भी लेक्चरर नहीं है साथ ही छात्र इस विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम से हिंदी माध्यम करवाने की मांग कर रहे हैं, मगर विद्यालय में साढ़े 3 सौ बच्चों का नामांकन है ऐसे में यह नियमों में नहीं आ रहा है. वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सीताराम गोयल ने बताया कि जल्द ही खाली पदों को भरा जाएगा और विद्यालय को हिंदी माध्यम करने की फाइल भी मंत्री जी के पास है जल्द विद्यालय हिंदी माध्यम होने की संभावना है.
तीन घंटे जाम रही सड़क: प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों ने सड़क पर बैठकर प्रशासन और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द से जल्द रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की. प्रदर्शन के कारण करीब तीन घंटे तक यातायात भी प्रभावित रहा और दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं. करीब तीन घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में नाराजगी और बढ़ गई. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि समय रहते उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाता तो उन्हें सड़क जाम जैसा कदम नहीं उठाना पड़ता.
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छात्रों ने दी चेतावनी: बाद में छात्रों ने आपसी सहमति से धरना एवं प्रदर्शन समाप्त कर दिया, लेकिन स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह में विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शिक्षा विभाग और प्रशासन की होगी. विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने मांग की है कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मोठपुर में रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारु रूप से संचालित हो सके और उनका भविष्य प्रभावित न हो. यह मामला एक बार फिर जिले की शिक्षा व्यवस्था और सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.
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