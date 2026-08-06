खैरागढ़ में जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर बच्चे, दहशत के बीच लगती है स्कूल में क्लास
बारिश के मौसम में ज्यादातर क्लासों में पानी टपकता रहता है. मिड डे मील बनाने में भी दिक्कत होती है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 6, 2026 at 7:41 PM IST
खैरागढ़ छुईखदान गंडई: खैरागढ़ के तुरकारीपारा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला क्रमांक-01 ब्लॉक का एकमात्र सीबीएसई पैटर्न पर संचालित प्राथमिक विद्यालय है. इस सरकारी स्कूल की हालत जर्जर है. छत टपक रही है. दीवारों में दरारें हैं. जगह-जगह से प्लास्टर गिर रहा है. इसके बावजूद न तो भवन की मरम्मत हुई और न ही बच्चों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई.
जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर बच्चे
अभिभावकों ने बताया कि बारिश के मौसम में कक्षाओं की छत से पानी टपक रहा है. बच्चों को एक कोने में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है. कई बार बच्चों की किताबें और कॉपियां भी भीग जाती हैं. स्कूल भवन की दीवारों में गहरी दरारें हैं. छत और दीवारों से प्लास्टर भी झड़ रहा है. ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है.
दहशत के बीच लगती है स्कूल में क्लास
विद्यालय की प्रधानपाठिका ने बताया कि पिछले करीब दो वर्षों से विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को कई बार लिखित आवेदन दिया गया है. जर्जर भवन की मरम्मत और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की गई है. इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उनका कहना है कि हर बारिश के मौसम में बच्चों और शिक्षकों की चिंता बढ़ जाती है, लेकिन जिम्मेदार विभाग की ओर से केवल आश्वासन ही मिलते हैं.
मिड डे मील बनाने में भी होती है दिक्कत
विद्यालय का मध्याह्न भोजन कक्ष भी बदहाल स्थिति में है. छत से लगातार पानी टपकने और दीवारों में दरारों के कारण भोजन तैयार करने में कठिनाई होती है. रसोई में पानी भर जाने से कई बार भोजन व्यवस्था प्रभावित होती है, जिससे बच्चों को भी परेशानी उठानी पड़ती है.
अभिभावकों ने भी स्कूल भवन की जर्जर स्थिति पर चिंता जताई. उनका कहना है कि हर दिन बच्चों को स्कूल भेजते समय मन में डर बना रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए. उनका आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं.
जिला शिक्षा अधिकारी मुकुल साव ने कहा कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारी समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण करते हैं, लेकिन उन्हें इस विद्यालय के जर्जर भवन को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि यदि मामला संज्ञान में आता है तो जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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