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बागपत में खाता सीज होने से भड़के छात्र, रोड किया जाम, बोले- कॉलेज को जारी हुई आरसी, रोक दिया हमारा फंड

खाता सीज होने से भड़के छात्र. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बागपत : जनता वैदिक इंटर कॉलेज में छात्रों ने खातों को सीज किए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया. अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद छात्र सड़क पर उतर आए और बिजरौल रोड पर जाम लगाकर पुलिस व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घंटों की जद्दोजहद के बाद छात्रों को समझाकर जाम खुलवाया.

छात्रों का आरोप है कि कॉलेज के नलकूप का बिजली बिल जमा नहीं होने के चलते प्रशासन की ओर से कॉलेज को आरसी जारी की गई है. इस कार्रवाई की आड़ में कॉलेज के खातों के बजाय छात्रों के खातों को सीज कर दिया गया. इसके अलावा खेलकूद समेत अन्य गतिविधियों के लिए मिलने वाले फंड पर भी रोक लगा दी गई है. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कॉलेज की दीवार तोड़े जाने और जमीन पर कब्जा किए जाने का भी विरोध किया.