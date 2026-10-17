बागपत में खाता सीज होने से भड़के छात्र, रोड किया जाम, बोले- कॉलेज को जारी हुई आरसी, रोक दिया हमारा फंड
छात्रों ने कहा- खेलकूद समेत अन्य गतिविधियों के लिए मिलने वाले फंड पर भी रोक लगा दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 7:33 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 8:09 PM IST
बागपत : जनता वैदिक इंटर कॉलेज में छात्रों ने खातों को सीज किए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया. अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद छात्र सड़क पर उतर आए और बिजरौल रोड पर जाम लगाकर पुलिस व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घंटों की जद्दोजहद के बाद छात्रों को समझाकर जाम खुलवाया.
छात्रों का आरोप है कि कॉलेज के नलकूप का बिजली बिल जमा नहीं होने के चलते प्रशासन की ओर से कॉलेज को आरसी जारी की गई है. इस कार्रवाई की आड़ में कॉलेज के खातों के बजाय छात्रों के खातों को सीज कर दिया गया. इसके अलावा खेलकूद समेत अन्य गतिविधियों के लिए मिलने वाले फंड पर भी रोक लगा दी गई है. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कॉलेज की दीवार तोड़े जाने और जमीन पर कब्जा किए जाने का भी विरोध किया.
छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठे रहे, जबकि कॉलेज के शिक्षक और प्रधानाचार्य कमरों व कार्यालय में रहे. सड़क पर छात्रों के जुटने से यातायात प्रभावित हुआ. पुलिस ने छात्रों को समझाकर स्थिति संभाली. प्रधानाचार्य डॉ. यशपाल शास्त्री ने बताया कि कॉलेज के करीब डेढ़ हजार छात्रों की छात्र निधि को फ्रीज किया गया है, जबकि विद्यालय के अन्य खाते सुचारु रूप से चल रहें हैं.
छात्र निधि फ्रीज होने के चलते छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिका, प्रश्न पत्र, उपलब्ध कराने में बाधा आ रही है. इसके अतिरिक्त खिलाड़ी छात्रों को प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने मे भी परेशानी आ रही है. छात्र निधि फ्रीज करने के चलते छात्रों में आक्रोश है. परीक्षा देने के बाद छात्र उत्तेजित हो गए और सड़क पर प्रदर्शन करने पहुंच गए. छात्रों की मांगे प्रशासन स्तर की हैं.
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