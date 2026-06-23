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वाराणसी में काशी विद्यापीठ के हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहे छात्रों को हटाया, हथौड़े से ताले तोड़े, अब नए सिरे से होगा अलॉटमेंट

आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री और गर्ल्स हॉस्टल में भी कार्रवाई की गई.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने 49 कमरों से कब्जा हटाया. अपने ताले लगाए.
विश्वविद्यालय प्रशासन ने 49 कमरों से कब्जा हटाया. अपने ताले लगाए. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 9:00 PM IST

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Updated : June 23, 2026 at 9:08 PM IST

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वाराणसी : महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मंगलवार को नरेंद्र देव छात्रावास में अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वाराणसी पुलिस के साथ मिलकर 49 कमरों पर कब्जा जमाए बाहरी लोगों के तालों को तोड़कर अपने ताले जड़ दिए. यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि बीते लंबे वक्त से यह शिकायत मिल रही थी कि हॉस्टल में बाहरी व्यक्ति या फिर पूर्व छात्र रह रहे हैं. इस सूचना के आधार पर पूरी लिस्ट तैयार करके यह कार्रवाई शुरू की गई है.

यूनिवर्सिटी के आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री और गर्ल्स हॉस्टल में भी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा. पहले दिन कार्रवाई करते हुए लगभग आधा दर्जन से ज्यादा कमरों के ताले तोड़कर अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों को यहां से बाहर निकल गया है. वहीं जिन कमरों में पहले से ताले लगे थे उसे तोड़कर यूनिवर्सिटी ने अपना ताला जड़ दिया है.

हॉस्टल में कमरों को कराया गया कब्जा मुक्त. (Video Credit; ETV Bharat)

प्रोफेसर डॉ. केके सिंह का कहना है कि यह कार्रवाई शिकायतों के बाद की गई है. लंबे वक्त से यह जानकारी यूनिवर्सिटी को दी जा रही थी कि गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल में अनाधिकृत रूप से बहुत से लोग रह रहे हैं. यह वह लोग हैं जिनका सेमेस्टर पूरा हो गया है या फिर काफी पहले ही उन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था, लेकिन अभी हॉस्टल पर कब्जा जमाए हुए थे.

ऐसी सूचनाओं के बाद आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल से इसकी शुरुआत की गई है. उन्होंने बताया कि वाराणसी पुलिस के साथ इस कार्रवाई को किया गया है, ताकि किसी तरह का विरोध भी ना हो. यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टोरियल बोर्ड के साथ ही वाराणसी पुलिस ने हॉस्टल में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले वहां रह रहे छात्रों का मिलान अपनी लिस्ट से किया. जिन कमरों में छात्र अधिकृत रूप से थे उन्हें तो छोड़ा गया, लेकिन अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों की तरफ से कोई भी प्रूफ ना दिखाने के कारण उन्हें बाहर करके हॉस्टल के कमरों में अपने ताले लगाए गए.

वहीं कई ऐसे कमरे में मिले जिसमें पहले से ही ताला बंद था. जिसे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तोड़ने के बाद वहां अपना ताला लगाने का काम किया है. डॉ. केके सिंह का कहना है कि यह कार्रवाई अभी अन्य हॉस्टल्स में भी जारी रहेगी. नया सत्र शुरू होने जा रहा है हॉस्टल अलॉटमेंट की व्यवस्था करनी है, ऐसे में अनाधिकृत और पुराने छात्रों को हटाने के बाद नए सिरे से हॉस्टल एलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी.

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Last Updated : June 23, 2026 at 9:08 PM IST

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काशी विद्यापीठ का हॉस्टल खाली
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