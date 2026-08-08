ETV Bharat / state

पलामू में फोर्थ ग्रेड बहाली को लेकर भूख हड़ताल जारी, पूर्व मंत्री और सदर एसडीएम ने आंदोलनकारी छात्रों से की बात

पलामू में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से पूर्व मंत्री और सदर एसडीएम ने मुलाकात की.

Students hunger strike over Class IV recruitment continues in Palamu
पूर्व मंत्री आंदोलनरत छात्रों से मिले (पलामू) (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 8, 2026 at 10:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः जिला में फोर्थ ग्रेड बहाली को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का आंदोलन शनिवार को खत्म नहीं हुआ. सोमवार को अधिकारियों से बातचीत के बात आंदोलन पर आगे का निर्णय लिया जाएगा.

शनिवार की शाम पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी और सदर एसडीएम संजय पांडेय के नेतृत्व में एक टीम भूख हड़ताल पर बैठे छात्र सत्यनारायण शुक्ला से बातचीत करने के लिए पहुंची. काफी देर तक हुई बातचीत के बाद सत्यनारायण शुक्ला आंदोलन को खत्म नहीं करने की बात कही.

इस दौरान सत्यनारायण शुक्ला ने कहा कि उनकी मांगों को नहीं मांगा जाता है तो सोमवार को छात्र आत्मदाह करेंगे. इससे पहले शनिवार की सुबह पूर्व मंत्री आंदोलन पर बैठे छात्रों से बातचीत करने के लिए गए. उसे दौरान शनिवार की शाम तक आंदोलन पर निर्णय लेने की बातचीत हुई. लेकिन शनिवार की शाम भूख हड़ताल पर बैठे सत्यनारायण शुक्ला से बातचीत करने के लिए सभी पहुंचे थे लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ. जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में जिला सदर एसडीएम संजय पांडेउ भी पहुंचे.

सत्यनारायण शुक्ला के नेतृत्व में पलामू में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ है छात्र पलामू में फोर्थ ग्रेड बहाली को लिखित परीक्षा के आधार पर लेने की मांग कर रहे हैं. 2025 में फोर्थ ग्रेड बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था जिसमें मेरिट के आधार पर नियुक्ति की बात कही गई थी. लेकिन उस दौरान झारखंड में चतुर्थ वर्गीय पदों पर बहाली के लिए नियमावली नहीं रहने के कारण प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था.

TAGGED:

छात्रों की भूख हड़ताल
STRIKE OVER CLASS IV RECRUITMENT
PALAMU
SADAR SDM SPOKE TO STUDENTS
HUNGER STRIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.