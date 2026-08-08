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पलामू में फोर्थ ग्रेड बहाली को लेकर भूख हड़ताल जारी, पूर्व मंत्री और सदर एसडीएम ने आंदोलनकारी छात्रों से की बात

पलामूः जिला में फोर्थ ग्रेड बहाली को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का आंदोलन शनिवार को खत्म नहीं हुआ. सोमवार को अधिकारियों से बातचीत के बात आंदोलन पर आगे का निर्णय लिया जाएगा.

शनिवार की शाम पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी और सदर एसडीएम संजय पांडेय के नेतृत्व में एक टीम भूख हड़ताल पर बैठे छात्र सत्यनारायण शुक्ला से बातचीत करने के लिए पहुंची. काफी देर तक हुई बातचीत के बाद सत्यनारायण शुक्ला आंदोलन को खत्म नहीं करने की बात कही.

इस दौरान सत्यनारायण शुक्ला ने कहा कि उनकी मांगों को नहीं मांगा जाता है तो सोमवार को छात्र आत्मदाह करेंगे. इससे पहले शनिवार की सुबह पूर्व मंत्री आंदोलन पर बैठे छात्रों से बातचीत करने के लिए गए. उसे दौरान शनिवार की शाम तक आंदोलन पर निर्णय लेने की बातचीत हुई. लेकिन शनिवार की शाम भूख हड़ताल पर बैठे सत्यनारायण शुक्ला से बातचीत करने के लिए सभी पहुंचे थे लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ. जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में जिला सदर एसडीएम संजय पांडेउ भी पहुंचे.

सत्यनारायण शुक्ला के नेतृत्व में पलामू में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ है छात्र पलामू में फोर्थ ग्रेड बहाली को लिखित परीक्षा के आधार पर लेने की मांग कर रहे हैं. 2025 में फोर्थ ग्रेड बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था जिसमें मेरिट के आधार पर नियुक्ति की बात कही गई थी. लेकिन उस दौरान झारखंड में चतुर्थ वर्गीय पदों पर बहाली के लिए नियमावली नहीं रहने के कारण प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था.