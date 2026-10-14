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बरेली में IVRI में अनशन पर बैठे विद्यार्थी, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग

जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि छात्रों से जुड़ा मामला आईवीआरआई का अपना निजी मामला है.

बरेली में IVRI में अनशन पर बैठे विद्यार्थी
बरेली में IVRI में अनशन पर बैठे विद्यार्थी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2026 at 9:19 PM IST

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बरेली : भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार को प्रदर्शन के दसवें दिन छह विद्यार्थी अनशन पर बैठे हैं. वह अपनी मांग पूरी होने तक आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं हैं. आईवीआरआई प्रशासन छात्रों को समझाकर आंदोलन समाप्त कराने की कोशिश में जुटा है, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं. वहीं, बुधवार को जिलाधिकारी अविनाश सिंह भी संस्थान पहुंचे.



स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे छात्र : विद्यार्थियों का कहना है कि वर्तमान में उन्हें तीन हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिल रहा है. वह इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. विद्यार्थियों के मुताबिक, इसी मांग को लेकर पिछले दस दिनों से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अब तक उनकी मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है. इसके विरोध में छह छात्र भूख हड़ताल कर रहे हैं.

आईवीआरआई के अन्य छात्र भी उनके समर्थन में : भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का कहना है कि जब तक स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर ठोस फैसला नहीं होता, वह हड़ताल स्थल से नहीं उठेंगे. दसवें दिन भी आंदोलन जारी रहने से संस्थान प्रबंधन और प्रशासन के सामने गतिरोध खत्म करने की चुनौती बनी हुई है. वहीं, आईवीआरआई के अन्य छात्र भी उनके समर्थन में आगे आ रहे हैं.

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