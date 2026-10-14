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बरेली में IVRI में अनशन पर बैठे विद्यार्थी, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग

बरेली में IVRI में अनशन पर बैठे विद्यार्थी ( Photo credit: ETV Bharat )

बरेली : भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार को प्रदर्शन के दसवें दिन छह विद्यार्थी अनशन पर बैठे हैं. वह अपनी मांग पूरी होने तक आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं हैं. आईवीआरआई प्रशासन छात्रों को समझाकर आंदोलन समाप्त कराने की कोशिश में जुटा है, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं. वहीं, बुधवार को जिलाधिकारी अविनाश सिंह भी संस्थान पहुंचे.









स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे छात्र : विद्यार्थियों का कहना है कि वर्तमान में उन्हें तीन हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिल रहा है. वह इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. विद्यार्थियों के मुताबिक, इसी मांग को लेकर पिछले दस दिनों से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अब तक उनकी मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है. इसके विरोध में छह छात्र भूख हड़ताल कर रहे हैं.