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एमएलएसयू में छात्रों का अनशन दूसरे दिन भी जारी : छात्रसंघ चुनाव और मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रशासन पर साधा निशाना

सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बाहर अनशन पर बैठे छात्र ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने, छात्र हितों से जुड़े मुद्दों के समाधान और प्रस्तावित मराठी अध्ययन केंद्र के विरोध को लेकर छात्रों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर चार छात्र नेता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं. आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की मूलभूत समस्याओं की अनदेखी कर रहा है, जबकि नए शैक्षणिक केंद्र खोलने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है. अनशन पर बैठे आर्ट्स कॉलेज के छात्र नेता कैलाश गुर्जर ने बताया कि विश्वविद्यालय में छात्रावासों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है. गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने से विद्यार्थियों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बिजली की लगातार कटौती के कारण न केवल पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि पानी की मोटर बंद रहने से टंकियां भी खाली रह जाती हैं. छात्र नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि आर्ट्स और लॉ कॉलेज में लगे वाटर कूलरों की नियमित सफाई नहीं होने से विद्यार्थियों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है. उन्होंने हॉस्टलों की जर्जर इमारतों की मरम्मत, नियमित बिजली-पानी की व्यवस्था और अभिभावकों के बैठने के लिए उचित स्थान विकसित करने की मांग भी उठाई. पढ़ें: Udaipur MLSU हुआ प्रदेश का पहला पेपरलेस और फाइललेस विश्वविद्यालय