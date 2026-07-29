एमएलएसयू में छात्रों का अनशन दूसरे दिन भी जारी : छात्रसंघ चुनाव और मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रशासन पर साधा निशाना
छात्रसंघ चुनाव को लेकर आंदोलनकारियों ने कहा कि लंबे समय से चुनाव नहीं होने के कारण छात्रों को अपना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है.
Published : July 29, 2026 at 4:12 PM IST
उदयपुर: मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने, छात्र हितों से जुड़े मुद्दों के समाधान और प्रस्तावित मराठी अध्ययन केंद्र के विरोध को लेकर छात्रों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर चार छात्र नेता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं. आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की मूलभूत समस्याओं की अनदेखी कर रहा है, जबकि नए शैक्षणिक केंद्र खोलने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है.
अनशन पर बैठे आर्ट्स कॉलेज के छात्र नेता कैलाश गुर्जर ने बताया कि विश्वविद्यालय में छात्रावासों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है. गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने से विद्यार्थियों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बिजली की लगातार कटौती के कारण न केवल पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि पानी की मोटर बंद रहने से टंकियां भी खाली रह जाती हैं. छात्र नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि आर्ट्स और लॉ कॉलेज में लगे वाटर कूलरों की नियमित सफाई नहीं होने से विद्यार्थियों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है. उन्होंने हॉस्टलों की जर्जर इमारतों की मरम्मत, नियमित बिजली-पानी की व्यवस्था और अभिभावकों के बैठने के लिए उचित स्थान विकसित करने की मांग भी उठाई.
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स्थानीय भाषाओं को मिले प्राथमिकता: आंदोलन के दौरान मराठी अध्ययन केंद्र का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. छात्र नेताओं का कहना है कि राजस्थान की विश्वविद्यालयों में स्थानीय भाषा और संस्कृति को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. उनका तर्क था कि राजस्थानी भाषा और उससे जुड़े अध्ययन को बढ़ावा देने के बजाय मराठी अध्ययन केंद्र स्थापित करने का निर्णय उचित नहीं है. छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी आपत्तियों की अनदेखी की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
छात्रसंघ चुनाव की मांग उठी: छात्रसंघ चुनाव को लेकर भी आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि छात्रसंघ चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याएं प्रभावी ढंग से सामने आती हैं. लंबे समय से चुनाव नहीं होने के कारण छात्रों को अपना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है. भूख हड़ताल के दौरान प्रशासनिक भवन के बाहर छात्रों ने 'हमारी मांगें पूरी करो' और 'आवाज दो, हम एक हैं' जैसे नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आंदोलन को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जबकि आंदोलनकारी अपनी मांगों पर समाधान होने तक अनशन जारी रखने की बात कह रहे हैं. अनशन पर बैठे छात्र नेताओं में आर्ट्स कॉलेज के कैलाश गुर्जर, सूर्यपाल सिंह देवड़ा, दीपेश गुर्जर और महावीर विश्नोई शामिल हैं.