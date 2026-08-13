ETV Bharat / state

AMU छात्रा इर्तिका की मौत के बाद छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च; छात्रों ने उठाई यह मांग

अलीगढ़: AMU में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा इर्तिका समीर की मौत के बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में कैंडल मार्च निकाला और दिवंगत छात्रा को श्रद्धांजलि दी. छात्रों ने मानसिक तनाव से जूझ रहे विद्यार्थियों की पहचान, समय पर काउंसलिंग और विश्वविद्यालय स्तर पर प्रभावी निगरानी की जरूरत पर जोर दिया.

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने डक प्वाइंट से कैंडल मार्च शुरू किया. बाबा सैयद गेट तक मार्च किया गया. हाथों में मोमबत्तियां लेकर पहुंचे छात्रों ने इर्तिका को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई. छात्रों का कहना है कि किसी विद्यार्थी की मौत केवल उसके परिवार का नुकसान नहीं होती, बल्कि विश्वविद्यालय के पूरे समुदाय के लिए बड़ी क्षति होती है.

छात्र फैसल त्यागी ने कहा कि युवाओं में बढ़ते मानसिक तनाव को गंभीरता से लेने की जरूरत है. पढ़ाई, भविष्य, परिवार की अपेक्षाओं, रिश्तों और व्यक्तिगत परेशानियों के बीच कई विद्यार्थी तनाव से गुजरते हैं, लेकिन हर छात्र अपनी परेशानी खुलकर साझा नहीं कर पाता. ऐसे में जरूरत है कि विद्यार्थी को समय रहते भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत और मनोवैज्ञानिक मदद मिल सके.

छात्रों की मांग-काउंसलिंग सेल को प्रभावी बनाएं. (Video Credit: ETV Bharat)

पारिवारिक समस्या की बात सामने आई: इर्तिका समीर मूलरूप से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की रहने वाली थीं. एएमयू में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई कर रही थीं. विश्वविद्यालय के इंदिरा गांधी हॉल में उनकी मौत हुई थी. प्रारंभिक तौर पर उनके तनाव में होने और पारिवारिक समस्या से परेशान होने की बात सामने आई है.

एएमयू प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद नावेद खान ने बताया कि छात्रा के परिजन शव को पोस्टमार्टम कराए बिना पश्चिम बंगाल ले गए. विश्वविद्यालय स्तर पर घटना को लेकर आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है.

छात्रों ने की आंतरिक जांच की मांग: कैंडल मार्च में शामिल एएमयू छात्र फैसल त्यागी ने कहा कि इर्तिका तनाव से गुजर रही थीं, लेकिन साथी छात्रों को इसकी जानकारी नहीं थी. उन्होंने कहा कि छात्रों ने उनकी स्मृति और परिवार के प्रति एकजुटता जताने के लिए कैंडल मार्च निकाला है. इस मार्च के जरिए छात्रों का संदेश है कि किसी भी परिस्थिति में अपनी जिंदगी खत्म करना समस्या का समाधान नहीं है.

यदि कोई विद्यार्थी तनाव में है तो उसके साथ समय रहते बातचीत कर उसकी समस्या को समझने और मदद करने का प्रयास होना चाहिए. उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से पूरे मामले की आंतरिक जांच कराने की मांग की, ताकि घटना के पीछे की परिस्थितियों को समझा जा सके.