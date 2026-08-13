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AMU छात्रा इर्तिका की मौत के बाद छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च; छात्रों ने उठाई यह मांग

एएमयू प्रशासन की ओर से 15 अगस्त के बाद एंटी-सुसाइड वीक आयोजित किए जाने की जानकारी दी गई है.

AMU छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च.
AMU छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 1:43 PM IST

5 Min Read
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अलीगढ़: AMU में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा इर्तिका समीर की मौत के बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में कैंडल मार्च निकाला और दिवंगत छात्रा को श्रद्धांजलि दी. छात्रों ने मानसिक तनाव से जूझ रहे विद्यार्थियों की पहचान, समय पर काउंसलिंग और विश्वविद्यालय स्तर पर प्रभावी निगरानी की जरूरत पर जोर दिया.

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने डक प्वाइंट से कैंडल मार्च शुरू किया. बाबा सैयद गेट तक मार्च किया गया. हाथों में मोमबत्तियां लेकर पहुंचे छात्रों ने इर्तिका को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई. छात्रों का कहना है कि किसी विद्यार्थी की मौत केवल उसके परिवार का नुकसान नहीं होती, बल्कि विश्वविद्यालय के पूरे समुदाय के लिए बड़ी क्षति होती है.

छात्र फैसल त्यागी ने कहा कि युवाओं में बढ़ते मानसिक तनाव को गंभीरता से लेने की जरूरत है. पढ़ाई, भविष्य, परिवार की अपेक्षाओं, रिश्तों और व्यक्तिगत परेशानियों के बीच कई विद्यार्थी तनाव से गुजरते हैं, लेकिन हर छात्र अपनी परेशानी खुलकर साझा नहीं कर पाता. ऐसे में जरूरत है कि विद्यार्थी को समय रहते भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत और मनोवैज्ञानिक मदद मिल सके.

छात्रों की मांग-काउंसलिंग सेल को प्रभावी बनाएं. (Video Credit: ETV Bharat)

पारिवारिक समस्या की बात सामने आई: इर्तिका समीर मूलरूप से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की रहने वाली थीं. एएमयू में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई कर रही थीं. विश्वविद्यालय के इंदिरा गांधी हॉल में उनकी मौत हुई थी. प्रारंभिक तौर पर उनके तनाव में होने और पारिवारिक समस्या से परेशान होने की बात सामने आई है.

एएमयू प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद नावेद खान ने बताया कि छात्रा के परिजन शव को पोस्टमार्टम कराए बिना पश्चिम बंगाल ले गए. विश्वविद्यालय स्तर पर घटना को लेकर आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है.

छात्रों ने की आंतरिक जांच की मांग: कैंडल मार्च में शामिल एएमयू छात्र फैसल त्यागी ने कहा कि इर्तिका तनाव से गुजर रही थीं, लेकिन साथी छात्रों को इसकी जानकारी नहीं थी. उन्होंने कहा कि छात्रों ने उनकी स्मृति और परिवार के प्रति एकजुटता जताने के लिए कैंडल मार्च निकाला है. इस मार्च के जरिए छात्रों का संदेश है कि किसी भी परिस्थिति में अपनी जिंदगी खत्म करना समस्या का समाधान नहीं है.

यदि कोई विद्यार्थी तनाव में है तो उसके साथ समय रहते बातचीत कर उसकी समस्या को समझने और मदद करने का प्रयास होना चाहिए. उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से पूरे मामले की आंतरिक जांच कराने की मांग की, ताकि घटना के पीछे की परिस्थितियों को समझा जा सके.

काउंसिलिंग सेल को प्रभावी बनाएं: फैसल त्यागी ने एएमयू की काउंसलिंग व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में काउंसलिंग सेल बनाया गया है, लेकिन इसे और प्रभावी तरीके से काम करने की जरूरत है. हॉस्टल स्तर पर भी विद्यार्थियों की निजता और मानसिक स्थिति को समझते हुए संवेदनशील व्यवहार होना चाहिए.

मोबाइल और सोशल मीडिया ने घटाया संवाद: छात्र फैसल त्यागी ने कहा कि आज की पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा मोबाइल और सोशल मीडिया तक सीमित होता जा रहा है. विद्यार्थी कई बार आमने-सामने अपनी परेशानी साझा करने में झिझकते हैं. सोशल मीडिया पर किसी की निजी बात सामने आने पर उसे बढ़ा-चढ़ाकर चर्चा का विषय बना दिया जाता है, जिससे तनाव और बढ़ सकता है.

एएमयू में पहले भी हो चुकी हैं घटनाएं

  • 16 अक्टूबर 2019 को आफताब हॉल के मुमताज हॉस्टल में एक छात्रा की मौत हुई थी.
  • 21 फरवरी 2025 को मुमताज हॉस्टल में एक छात्र की मौत हुई.
  • 25 अक्टूबर 2025 को विमेंस कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्र की मौत का मामला सामने आया था.
  • 12 जनवरी 2026 को एसएन हॉस्टल में एक छात्रा की मौत हुई थी.

मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शाह आलम ने बताया कि पिछले वर्ष करीब 25 विद्यार्थी सेल तक पहुंचे थे. इन विद्यार्थियों की व्यक्तिगत स्तर पर काउंसलिंग की गई और उनकी समस्याओं को समझते हुए मनोवैज्ञानिक सहयोग दिया गया.

प्रोफेसर शाह आलम ने कहा कि विद्यार्थियों के सामने पढ़ाई, भविष्य, रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कई चुनौतियां होती हैं. यदि कोई विद्यार्थी मानसिक दबाव महसूस कर रहा है, तो उसे अपनी बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करनी चाहिए.

शिक्षक, दोस्त, सहेली, वार्डन या प्रवोस्ट से बात करना मदद लेने का सही कदम हो सकता है. उन्होंने कहा कि परेशानी के समय मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है.

15 अगस्त के बाद मनाया जाएगा एंटी-सुसाइड वीक: एएमयू प्रशासन की ओर से 15 अगस्त के बाद विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और संकट की स्थिति में समय पर मदद लेने को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए एंटी-सुसाइड वीक आयोजित किए जाने की जानकारी दी गई है.

छात्रों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम केवल औपचारिकता तक सीमित न रहें, बल्कि हॉस्टल और विभाग स्तर तक प्रभावी तरीके से पहुंचाई जाए.

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