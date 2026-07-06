ETV Bharat / state

जंतर-मंतर पर CJP के आंदोलन के समर्थन में रांची में छात्रों का आक्रोश मार्च, लोकभवन के सामने जोरदार प्रदर्शन

हम कॉकरोच ही सही लेकिन उठाते रहेंगे आवाज: छात्र

ये है झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग

सीजेपी के समर्थन में रांची में छात्रों का आक्रोश मार्च (Etv Bharat)

आक्रोश मार्च में शामिल छात्र-छात्राओं का गुस्सा राज्य की हेमंत सरकार के प्रति भी था. छात्र-छात्राओं ने बताया कि राज्य के कई जिलों में पीजी की पढ़ाई बंद कर दी गई है. ऐसे में आम जनता के बच्चे कहां और कैसे पढ़ाई करेंगे?

रांची: NEET पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के समर्थन और झारखंड में क्लस्टर सिस्टम लागू करने के विरोध में सोमवार को छात्रों ने प्रदर्शन किया. रांची में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा समेत कई छात्र संगठनों से जुड़े छात्र-छात्राओं ने रांची के शहीद चौक से लोकभवन तक आक्रोश मार्च निकाला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की.

लोकभवन घेराव और प्रदर्शन के लिए शहीद चौक से निकले आक्रोशित छात्रों ने कहा कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब हम युवा अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो हमें कॉकरोच कहा जाता है, यदि हक और अधिकार की आवाज उठाने से हम कॉकरोच हो जाते हैं, तो हम कॉकरोच ही सही लेकिन आवाज उठाते रहेंगे.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन (Etv Bharat)

युवाओं की आवाज सुनने को तैयार नहीं केंद्र सरकार: छात्र

आक्रोशित युवाओं ने कहा कि जंतर-मंतर पर लगातार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं. भूख हड़ताल कर रहे हैं लेकिन सरकार इस देश की युवाओं की बात नहीं सुन रही है. छात्रों ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए और सरकार पेपर लीक मामले में जिम्मेदारी तय करें.

छात्रों और पुलिस के बीच झड़प (Etv Bharat)

छात्रों और पुलिस के बीच झड़प

इधर, राजभवन का घेराव करने पहुंचे आक्रोशित छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. दरसअल, नौजवान छात्र पुलिस की मुस्तैदी के बीच राजभवन पहुंचे थे. छात्र कलस्टर सिस्टम रद्द करने, पेपर लीक पर रोक लगाने, झारखंड में रुकी हुई बहाली पर नियुक्ति देने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंचे थे.

ये भी पढ़ें- NEET पेपर लीक, क्लस्टर सिस्टम और CBSE ऑन-स्क्रीन मार्किंग के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, रांची में दो घंटे चक्का जाम

एमएमसीएच में मेडिकल स्टूडेंट्स का हंगामा, छात्रों ने प्रिंसिपल को हटाने के लिए सरकार को लिखा पत्र

छात्रवृत्ति की राशि बंद होने से विद्यार्थियों में गहराया आक्रोश, कल्याण भवन के सामने किया प्रदर्शन