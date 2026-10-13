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अब खुद अपनी परेशानी बताएंगी सड़कें! मेरठ के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने तैयार किया अनोखा 'बोलती सड़क' मॉडल

'बोलती सड़क' मॉडल ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर स्थित सर छोटू राम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के बीटेक छात्रों ने सड़क सुरक्षा और स्मार्ट शहरों की दिशा में एक अनूठी पहल की है. छात्रों ने एक प्रोटोटाइप मॉडल विकसित किया है, जिसे 'बोलती सड़क' (रोड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म) नाम दिया गया है. इसके जरिए सड़कों के गड्ढों की पहचान, जोखिम का सटीक आकलन और रोड के मरम्मत की लाइव निगरानी संभव हो सकेगी.

'बोलती सड़क' मॉडल (Video Credit; ETV Bharat) संस्थान के निदेशक प्रो. नीरज सिंघल का कहना है कि गड्ढों से मुक्ति के लिए छात्रों ने खास तकनीक पर आधारित प्रोटोटाइप बनाया है. इसकी मदद से न सिर्फ कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठकर सड़कों की बदहाल स्थिति को देख सकेगा, बल्कि संबंधित विभाग को जानकारी दी जा सकेगी. इसके बाद 'बोलती सड़क' मॉडल पर वहां होने वाले बदलाव और सुधार कार्य की जानकारी भी मिल जाएगी. उन्होंने कहा कि इस प्रोटोटाइप को तैयार करने में चार स्टूडेंट्स की अहम भूमिका रही है.

प्रोफेसर और छात्र (Photo Credit; ETV Bharat) छात्र आर्यन विक्रम सिंह ने बताया कि 'बोलती सड़क' नाम से तैयार किया गया यह प्रोटोटाइप, आम नागरिकों और सरकारी विभागों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगा. इसे पूरी तरह पारदर्शिता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसकी दूसरी खासियत है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद नागरिक घर बैठे ही अपनी शिकायत का स्टेटस ट्रैक कर सकेंगे. प्रोफेसर और छात्र (Photo Credit; ETV Bharat) छात्र अक्षांश श्रीवास्तव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में एआई डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो सिस्टम पर अपलोड की गई तस्वीरों की जांच करेगा और तुरंत बता देगा कि फोटो असली है या फर्जी है. साथ ही, यह भी जानकारी आसानी से मिल जाएगी कि जहां पर रोड डैमेज है, वह कितनी डैमेज है, उसका कितना रेशियो है. छात्र (Photo Credit; ETV Bharat)