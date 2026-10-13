अब खुद अपनी परेशानी बताएंगी सड़कें! मेरठ के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने तैयार किया अनोखा 'बोलती सड़क' मॉडल
इस मॉडल से सड़कों के गड्ढों की पहचान, जोखिम का सटीक आकलन और मरम्मत की लाइव निगरानी संभव होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 8:43 PM IST
मेरठ : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर स्थित सर छोटू राम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के बीटेक छात्रों ने सड़क सुरक्षा और स्मार्ट शहरों की दिशा में एक अनूठी पहल की है. छात्रों ने एक प्रोटोटाइप मॉडल विकसित किया है, जिसे 'बोलती सड़क' (रोड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म) नाम दिया गया है. इसके जरिए सड़कों के गड्ढों की पहचान, जोखिम का सटीक आकलन और रोड के मरम्मत की लाइव निगरानी संभव हो सकेगी.
संस्थान के निदेशक प्रो. नीरज सिंघल का कहना है कि गड्ढों से मुक्ति के लिए छात्रों ने खास तकनीक पर आधारित प्रोटोटाइप बनाया है. इसकी मदद से न सिर्फ कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठकर सड़कों की बदहाल स्थिति को देख सकेगा, बल्कि संबंधित विभाग को जानकारी दी जा सकेगी. इसके बाद 'बोलती सड़क' मॉडल पर वहां होने वाले बदलाव और सुधार कार्य की जानकारी भी मिल जाएगी. उन्होंने कहा कि इस प्रोटोटाइप को तैयार करने में चार स्टूडेंट्स की अहम भूमिका रही है.
छात्र आर्यन विक्रम सिंह ने बताया कि 'बोलती सड़क' नाम से तैयार किया गया यह प्रोटोटाइप, आम नागरिकों और सरकारी विभागों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगा. इसे पूरी तरह पारदर्शिता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसकी दूसरी खासियत है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद नागरिक घर बैठे ही अपनी शिकायत का स्टेटस ट्रैक कर सकेंगे.
छात्र अक्षांश श्रीवास्तव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में एआई डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो सिस्टम पर अपलोड की गई तस्वीरों की जांच करेगा और तुरंत बता देगा कि फोटो असली है या फर्जी है. साथ ही, यह भी जानकारी आसानी से मिल जाएगी कि जहां पर रोड डैमेज है, वह कितनी डैमेज है, उसका कितना रेशियो है.
इस प्लेटफॉर्म में ट्रैकिंग सिस्टम को भी जोड़ा गया है, जिससे कि आसानी से यह पता चल जाए कि किस लोकेशन से फोटो अपलोड की गई है. ऐसे में संबंधित विभाग को मौके पर पहुंचकर काम करने में आसानी होगी. अगर एक ही जगह की एक से अधिक बार फोटो अपलोड की जाती है, तो वह भी आसानी से पता चल जाएगा. इसके अलावा इस खास मॉडल में किसी रोड की पहले और बाद की स्थिति के बारे में भी आसानी से चेक किया जा सकेगा.
अस्पताल क्षेत्र में हर दिन काफी संख्या में लोग आते हैं, इसलिए अगर कहीं किसी हॉस्पिटल एरिया के नजदीक का कोई फोटो डाला जाता है, तो उसे यह प्राथमिकता से दिखाएगा, ताकि प्रशासन जल्द ही उसे ठीक करा सके.
बीटेक स्टूडेंट धीरेंद्र प्रजापति बताते हैं कि इसमें यूनो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है. इस परियोजना में प्रत्येक सड़क समस्या के लिए जीरो से 1000 तक का रोड रिस्क स्कोर निर्धारित करने की भी व्यवस्था है, जिसमें समस्या की गंभीरता, यातायात जोखिम की संभावना आदि की जानकारी को भी शामिल किया जा सकता है. इससे संबंधित अधिकारियों को यह तय करने में मदद मिल सकेगी कि किस समस्या पर पहले ध्यान देना जरूरी है.
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