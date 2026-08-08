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इसरो के अनुभवी वैज्ञानिकों से छात्रों का हुआ डायरेक्ट इंटरेक्शन, विद्यार्थियों ने अंतरिक्ष विज्ञान की रोचक दुनिया को करीब से जाना

एग्जिबिशन में जानकारी लेते छात्र-छात्राएं ( ETV Bharat Jaipur )