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इसरो के अनुभवी वैज्ञानिकों से छात्रों का हुआ डायरेक्ट इंटरेक्शन, विद्यार्थियों ने अंतरिक्ष विज्ञान की रोचक दुनिया को करीब से जाना

इसरो के वैज्ञानिकों ने विद्यार्थियों को अंतरिक्ष मिशन, उपग्रह तकनीक, रॉकेट प्रक्षेपण और आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियां के बारे में जानकारी दी.

Students gathering information at the exhibition.
एग्जिबिशन में जानकारी लेते छात्र-छात्राएं (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2026 at 11:01 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजधानी जयपुर के कूकस स्थित एक कॉलेज में इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाईजेशन (इसरो) के अनुभवी वैज्ञानिकों ने स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान की रोचक दुनिया के बारे में जानकारी दी. इसरो की ओर से विक्रम साराभाई स्पेस एग्जिबिशन में छात्र-छात्राओं को अंतरिक्ष मिशन, उपग्रह तकनीक, रॉकेट प्रक्षेपण और आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियां के बारे में बताया गया. इसरो के वैज्ञानिकों ने विद्यार्थियों को चंद्रयान, मंगलयान समेत विभिन्न सफल मिशनों के बारे में बताया. रॉकेट लॉन्चिंग का लाइव प्रदर्शन भी किया गया. इसके साथ ही इसरो में करियर बनाने के लिए आवश्यक योग्यता, तैयारी, तरीके और अवसरों के बारे में भी मार्गदर्शन दिया गया. जिससे युवाओं में विज्ञान और अनुसंधान के प्रति नई प्रेरणा जागृत हो.

विद्यार्थियों में जबरदस्त उत्साह: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट हेड डॉ प्रभात कुमार ने बताया कि इसरो, अहमदाबाद की ओर से जयपुर के कूकस स्थित आर्य कॉलेज आफ इंजीनियरिंग एंड आईटी ओल्ड कैंपस में विक्रम साराभाई स्पेस एग्जिबिशन लगाई गई. दो दिवसीय प्रदर्शनी में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. 100 से अधिक स्कूलों के करीब 8 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने अंतरिक्ष विज्ञान की रोचक दुनिया को करीब से जाना. इसरो की तरफ से आए वैज्ञानिकों ने विद्यार्थियों को अंतरिक्ष मिशन, उपग्रह तकनीक, रॉकेट प्रक्षेपण और आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियां के बारे में जानकारी दी. विद्यार्थियों ने इसरो के अनुभवी वैज्ञानिकों से सीधा संवाद किया. चंद्रयान, मंगलयान समेत विभिन्न सफल मिशनों के बारे में जानकारी दी गई. वैज्ञानिकों ने विद्यार्थियों को इसरो में करियर बनाने के लिए आवश्यक योग्यताओं, तैयारी, तरीके और अवसरों के बारे में भी मार्गदर्शन दिया.

इसरो वैज्ञानिक कही ये बात... (ETV Bharat Jaipur)

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रॉकेट लॉन्चिंग का लाइव प्रदर्शन: कॉलेज प्रधानाचार्य डॉ अरुण आर्य ने बताया कि इसरो की एग्जीबिशन में स्पेस साइंस एवं टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी, रॉकेट लॉन्चिंग का लाइव प्रदर्शन, स्पेस ऑन व्हील्स एग्जिबिशन, बस सैटेलाइट, रॉकेट एवं अंतरिक्ष यानो के कार्यशील मॉडल्स मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे. इसके अलावा इसरो की ओर से तैयार की गई शैक्षणिक वीडियो डॉक्यूमेंट्री ने भी विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया. इसरो के वैज्ञानिकों की ओर से दी गई अहम जानकारियां विद्यार्थियों के लिए काफी लाभदायक साबित हुई है. इस तरह से व्यावहारिक ज्ञान विद्यार्थियों की भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. विद्यार्थियों को नई तकनीक से जोड़ने, उनके ज्ञान का विस्तार करने और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण रहा है.

Students gaining insights into space science.
अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी लेते विद्यार्थी (ETV Bharat Jaipur)

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Scientists providing information about rockets to students
विद्यार्थियों को राकेट्स की जानकारी देते विज्ञानी (ETV Bharat Jaipur)

वैज्ञानिकों ने दिए बच्चों के सवालों के जवाब: इसरो वैज्ञानिक सावन लाख्या ने बताया कि दो दिवसीय एग्जीबिशन में हमारा प्रयास रहा है कि इसरो के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मिशन विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करें. बच्चों को सेटेलाइट, इसरो सेंटर्स के बारे में जानकारी दी गई. इसके अलावा साइंस से रिलेटेड बच्चों के प्रश्नों के जवाब दिए गए. इस प्रदर्शनी से बच्चों को काफी नॉलेज मिला है. बच्चों को नई दिशा मिली है. फ्यूचर का रोड मैप सही तरीके से डिसाइड कर पाएंगे. इसरो के बारे में जितनी जानकारी बढ़ेगी, उतना ही बच्चों का स्पेस साइंस में इंटरेस्ट बढ़ेगा. उम्मीद करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम से भविष्य में देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले अच्छे वैज्ञानिक मिलेंगे.

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