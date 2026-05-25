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लखनऊ विश्वविद्यालय में ड्रेस कोड के खिलाफ छात्रों का फूटा गुस्सा, सड़क पर उतरकर किया जोरदार प्रदर्शन

छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर और छात्र भवन चौराहे पर धरना-प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी.

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सड़क पर बैठे लखनऊ विश्वविद्याल के छात्र (Video Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 2:04 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय में ड्रेस कोड लागू किए जाने के विरोध में स्टूडेंट्स का गुस्सा सड़क पर दिखाई दिया. सोमवार को बड़ी संख्या में छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर और छात्र भवन चौराहे पर धरना-प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने ड्रेस कोड को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार पर हमला बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की.

प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. उसके बाद सभी छात्र जमीन पर लेटकर विरोध जताने लगे. जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें हटाया और अपने साथ ले गई. प्रदर्शन को लेकर परिसर में काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा. छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन नियमों के नाम पर छात्रों का उत्पीड़न कर रहा है. प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि ड्रेस कोड लागू कर छात्रों की स्वतंत्रता सीमित की जा रही है.

छात्रों ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम का एक ज्ञापन भी सौंपा. ज्ञापन में मांग की गई कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू किए गए ड्रेस कोड के फैसले को तुरंत वापस लिया जाए. प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि अनुशासन का संबंध छात्रों के व्यवहार, शिक्षा और शैक्षणिक माहौल से होना चाहिए, न कि उनके पहनावे से. छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय स्कूल नहीं हैं, जहां एक समान ड्रेस अनिवार्य की जाए.

छात्र अमितेश पाल ने कहा कि अगर सरकार और प्रशासन वास्तव में समानता लाना चाहते हैं तो शिक्षा व्यवस्था में समान अवसर सुनिश्चित करें. देश में सामाजिक और शैक्षणिक असमानता अभी भी बनी हुई है. ऐसे में यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड लागू करने का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि एक छात्र पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक ड्रेस कोड में रहता है. क्या छात्र पूरी जिंदगी ड्रेस ही पहनता रहेगा? स्कूल में ड्रेस होता है, यूनिवर्सिटी में नहीं.छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि ड्रेस कोड वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

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