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बनारस के इस सरकारी स्कूल में एडमिशन की होड़; प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा पहुंच रहे हैं छात्र

राजकीय क्वींस कॉलेज के प्रिंसिपल सुमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कई राज्यों के छात्र यहां का फॉर्म भर रहे हैं.

राजकीय क्वींस कॉलेज.
राजकीय क्वींस कॉलेज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 8:30 AM IST

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वाराणसी: एक तरफ जहां इस समय CBSE और ICSE बोर्ड के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए मारामारी है. वहीं, दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में छात्रों की कमी चिंता का विषय है. लेकिन वाराणसी का ऐसा भी सरकारी स्कूल है, जहां एडमिशन पाने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड तक के छात्र पहुंच रहे हैं.

पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस स्थित पीएमश्री राजकीय क्वींस कॉलेज ऐसा ही सरकारी स्कूल है, जहां अब नो एडमिशन का बोर्ड लगने जा रहा है. इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि इस स्कूल का इतिहास काफी समृद्ध और संपन्न है.

सरकारी कॉलेज होने के बावजूद इतनी हाईटेक और बेहतरीन शिक्षा प्रणाली इस स्कूल को सिर्फ यूपी बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों के छात्रों का भी पसंदीदा बना रही है.

यही वजह है कि यहां पर 9वीं और 11वीं में लगभग 700 से ज्यादा बच्चों ने एडमिशन के लिए रुचि दिखाई है, जबकि कक्षा 6, 7 और 8 में अब तक एडमिशन के लिए लगभग 300 बच्चों का फार्म जमा हो चुका है.

क्वींस कॉलेज बनारस ही नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे पुराने सरकारी विद्यालयों में से एक है. लगभग 250 सालों से भी ज्यादा समय चाहिए विद्यालय आज भी शिक्षा के मामले में अग्रणी है.

बनारस के इस सरकारी स्कूल में एडमिशन की होड़. (Video Credit: ETV Bharat)

एक समय ऐसा भी आया, जब स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या तेजी से कम होने लगी थी, लेकिन प्रबंधन और यहां के एलमनी ने मिलकर स्कूल को फिर से नए सिरे से खड़े करने के प्रयास अपने स्तर पर शुरू किया. सरकारी प्रयासों से अलग यहां बहुत से काम शुरू हुए और सरकार ने भी इस पर बाद में ध्यान दिया.

राजकीय क्वींस कॉलेज के प्रिंसिपल सुमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सरकारी स्कूलों में भले ही एडमिशन कम हो रहे हो, लेकिन क्वींस कॉलेज में नो एडमिशन की स्थिति पैदा हो रही है.

इसकी बड़ी वजह यह है कि यहां सिर्फ यूपी ही नहीं मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार राजस्थान से बच्चों के एडमिशन के लिए लोग आ रहे हैं. अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश से कुछ बच्चे आए थे और एक साथ कई बच्चों ने फॉर्म लिया है.

राजस्थान से भी एक बच्चा स्पेशली यहां पढ़ने के लिए आया है. उससे पूछा गया तो उसने बताया कि राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता शहर से वह अपने पिता के साथ ही एडमिशन लेने आया है. यह छात्र 11वीं में एडमिशन लेकर इंटर की पढ़ाई क्वींस कॉलेज से पूरी करने के बाद बीएचयू में ही पढ़ना चाहता है.

उसका कहना है कि मुझे साहित्य में गहरी रुचि है. बनारस का यह विद्यालय बड़े-बड़े साहित्यकारों की प्रेरणास्थली रहा है. मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद सहित कई बड़े नाम जो साहित्य से जुड़े हैं. वह यहां से पढ़े हैं. मेरी रुचि हिंदी साहित्य में होने के कारण ही मैं एडमिशन लेने आया हूं.

पिता का कहना है कि हम चाहते थे कि बेटा इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड से पढ़े लेकिन उसने शर्त रखी थी कि अगर 90% से ज्यादा मार्क्स लाया तो अपने मन के स्कूल में ही एडमिशन लूंगा. इसी की शर्त की वजह से मुझे बनारस आना पड़ा है. यह स्कूल में 93.33% मार्क्स लेकर अपने जिले में टॉप 10 टॉपर्स में है.

क्वींस कॉलेज में एडमिशन के लिए ऐसे ही मारामारी नहीं है. इसकी बड़ी वजह यह भी है कि यहां पर सुविधाएं भी बहुत है आयोग से ट्रेंड टीचर्स का पैनल यहां पर अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए है.

कंप्यूटर साइंस लैब और रोबोटिक लैब के साथ ही AI जैसे कठिन विषय की भी पढ़ाई यहां पर शुरू हो रही है. इसके साथ ही हॉस्टल की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध है. इसकी रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है और हॉस्टल बेहतर बनाया जा रहा है. स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एजुकेशन के लिए भी यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है.

सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो बच्चे इंटर तक पढ़ाई करते हैं उनको यहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती है. इसकी वजह से यहां पढ़ने के लिए लाइन लगी हुई है.

प्रिंसिपल सुमित ने बताया कि स्कूल में कक्षा 9 और 10 में प्रवेश लेने वाले टॉप 30 बच्चों को नि:शुल्क मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जाएगी. इस शैक्षणिक सत्र से विद्यालय में तमिल भी पढ़ाई जाएगी. इसकी कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी.

इसके लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तमिल विभाग और क्वींस कॉलेज के बीच एमओयू होना है. प्रिंसिपल का कहना है कि मैं खुद प्रधानाचार्य होने के बाद भी कक्षा 6 के क्लास टीचर के रूप में इस सत्र में बच्चों की क्लास खुद लूंगा.

आम नहीं है कॉलेज: क्वींस कॉलेज वाराणसी में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज है. इसकी स्थापना अंग्रेज शासनकाल 1791 में हुई थी. पहले यह संस्कृत क्वींस कॉलेज के नाम से जाना जाता था. इस स्कूल में हिंदी साहित्य के महापुरुष जैसे जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद आदि शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं.

इसकी गिनती उत्तर प्रदेश बोर्ड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में होती है. 2025 से यहां बालिकाओं के लिए शिक्षा फ्री कर दी गई है. यहां पर एडमिशन के लिए कक्षा 9 और 11 में प्रवेश परीक्षा होती है, जबकि 6, 7 और 8 में सीट उपलब्धता के आधार पर एडमिशन दिया जाता है.

नेशनल ओलंपियाड में ऑल इंडिया 7वीं रैंक रुपाली कुशवाहा ने यहां पर एडमिशन लिया है. स्कूल के साथ भारतेंदु हरिश्चन्द्र, कथाकार प्रेमचंद, महाकवि जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डॉ. श्याम सुंदर दास, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डॉ. संपूर्णानंद जैसे दिग्गजों का नाम जुड़ा है.

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