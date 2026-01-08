कक्षा से करियर तक : 28 हजार छात्रों ने वर्कप्लेस पर की 10 दिन की इंटर्नशिप, स्किल्स बढ़ाने में मिली मदद
शिक्षा विभाग की ओर से हर छात्र को इंटर्नशिप के दौरान आवागमन, भोजन और प्रमाण पत्र के लिए 2000 रुपए की सहायता राशि दी गई.
Published : January 8, 2026 at 12:08 PM IST
जयपुर : किताबों की पढ़ाई जब असली कामकाज से जुड़ती है, तब छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है. प्रदेश के सरकारी और पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों ने व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत 10 दिन इंटर्नशिप का अनुभव हासिल किया. इस इंटर्नशिप ने छात्रों को ट्रेड का अनुभव मिला, जो उन्हें भविष्य में करियर बनाने में मददगार साबित होगा.
छात्रों को मिला वर्कप्लेस पर इंटर्नशिप का मौका : प्रदेशभर में कक्षा 12 के करीब 28 हजार छात्रों ने अपने-अपने ट्रेड से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों, संस्थानों और बिजनेस हाउस में 80 घंटे की इंटर्नशिप की. अजमेर, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग के छात्रों ने पहली बार वर्कप्लेस की जिम्मेदारियों, चुनौतियों और अवसरों को नजदीक से देखा. इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को कृषि, आईटी, बैंकिंग, हेल्थ, ऑटोमोबाइल, ब्यूटी एंड वेलनेस, कंस्ट्रक्शन, रिटेल, टूरिज्म, मल्टीमीडिया समेत 16 सेक्टर्स में प्रशिक्षण दिया गया. छात्रों ने न केवल मशीनों, सॉफ्टवेयर और प्रोसेस को समझा, बल्कि जाना कि एक प्रोफेशन में टाइम मैनेजमेंट, टीमवर्क और जिम्मेदारी कितनी जरूरी होती है.
राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत विद्यार्थियों के लिए 10 दिवसीय इंटर्नशिप कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में सभी जिलों के पीएम श्री विद्यालयों में संचालित व्यावसायिक शिक्षा के 13,324 विद्यार्थी और समग्र शिक्षा के तहत सात संभागीय जिला मुख्यालयों के… pic.twitter.com/i5gtvc9kzZ— Dept of Education, Rajasthan (@rajeduofficial) January 7, 2026
हर छात्र को दिया गया ₹2000 का 'स्टाइपेंड' : वहीं, शिक्षा विभाग की ओर से हर छात्र को इंटर्नशिप के दौरान आवागमन, भोजन और प्रमाण पत्र के लिए 2000 रुपए की सहायता राशि दी गई. इसके साथ ही छात्राओं की सुरक्षा के लिए महिला शिक्षिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित की गई. वहीं, वोकेशनल ट्रेनर भी पूरे समय छात्रों के साथ रहे. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के उपायुक्त संतोष कुमार मीना ने बताया कि इंटर्नशिप से छात्रों को तकनीक के साथ प्रैक्टिकल स्किल और वर्क-लाइफ एक्सपोजर मिलता है. इससे वे कक्षा में सीखे ज्ञान को जमीन पर उतार पाते हैं और अपने सेक्टर के अवसर और चुनौतियों को समझते हैं. इंटर्नशिप के दौरान छात्रों ने रोजाना अपने अनुभव, चुनौतियां और सीख डेली डायरी में दर्ज की. साथ ही फोटो और वीडियो को विभाग के 'लाइट हाउस' एमआईएस पोर्टल पर अपलोड किया गया.
छात्रों का एआई डेटाबेस होगा तैयार : इस डेटा का एआई आधारित विश्लेषण कर शिक्षा विभाग भविष्य की कार्ययोजना और छात्रों की प्रगति रिपोर्ट तैयार करेगा। उन्होंने बताया कि इस इंटर्नशिप ने छात्रों को ये एहसास कराया कि पढ़ाई सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि रोज़गार और आत्मनिर्भरता का माध्यम है। इस इंटर्नशिप के साथ कई छात्रों ने पहली बार तय किया कि वे आगे किस सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं.