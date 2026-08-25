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डीसी समेत सभी अधिकारी बने भैया, छात्राओं ने बांधी राखी, रक्षाबंधन पर स्कूलों में संसाधन बढ़ाने का मिला तोहफा

धनबाद: रक्षाबंधन के मौके पर धनबाद समाहरणालय में एक अलग तस्वीर देखने को मिली. जिले के सरकारी स्कूलों की छात्राओं ने डीसी, एसएसपी समेत जिले के वरीय अधिकारियों की कलाई पर राखी बांधी. लेकिन यह सिर्फ राखी बांधने का कार्यक्रम नहीं रहा बल्कि राखी बांधने के बाद छात्राओं ने अधिकारियों से खुलकर संवाद किया और अपने स्कूल की समस्याएं सीधे उनके सामने रख दीं. कहीं जर्जर स्कूल भवन का मुद्दा उठाया, तो कहीं मनचलों से परेशान छात्राओं ने सुरक्षा की गुहार लगाई. अधिकारियों ने भी मौके पर कई समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया.

छात्राओं ने स्कूल और आसपास की समस्याएं रखीं

रक्षाबंधन के मौके पर भाई-बहन के रिश्ते की भावनाओं के बीच छात्राओं और अधिकारियों का अनोखा संवाद हुआ. जिले के अलग-अलग सरकारी विद्यालयों से पहुंची छात्राओं ने उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार समेत वरीय अधिकारियों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनकी लंबी उम्र की कामना की. अधिकारियों ने भी छात्राओं को आशीर्वाद और उपहार देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. लेकिन कार्यक्रम की सबसे खास बात रही खुला संवाद. छात्राओं ने बिना झिझक अपने स्कूल और आसपास की समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं. कहीं स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, तो कहीं स्मार्ट बोर्ड और बेंच-डेस्क की जरूरत है. किसी स्कूल में जर्जर भवन की समस्या है, तो कहीं पेयजल, बाउंड्री वॉल और वॉशरूम की मांग सामने आई.

छात्राओं और डीसी के बयान (Etv Bharat)

छात्राओं ने सुविधाओं की भी मांग रखी

उत्क्रमित मिडिल स्कूल भालगोड़ा की छात्राओं ने जर्जर स्कूल भवन की समस्या बताई. वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गोविंदपुर में डीप बोरिंग की जरूरत बताई गई. कई स्कूलों की छात्राओं ने स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर शिक्षक, खेल मैदान, सोलर लाइट और एप्रोच रोड जैसी सुविधाओं की मांग रखी.

अब मनचलों की खैर नहीं

सबसे गंभीर मामला मिडिल स्कूल सरायढेला की छात्राओं ने उठाया. छात्राओं ने बताया कि स्कूल के आसपास मनचलों और अवांछित तत्वों का जमावड़ा रहता है. छुट्टी के बाद छात्राओं के साथ अशोभनीय हरकतें किए जाने और स्कूल परिसर में चोरी जैसी घटनाओं की शिकायत भी सामने आई.