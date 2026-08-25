ETV Bharat / state

डीसी समेत सभी अधिकारी बने भैया, छात्राओं ने बांधी राखी, रक्षाबंधन पर स्कूलों में संसाधन बढ़ाने का मिला तोहफा

धनबाद की छात्राओं ने अफसरों को राखी बांधी और उनके सामने स्कूल की समस्याएं रखीं,अधिकारियों ने उनको समाधान का आश्वासन दिया. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

RAKSHA BANDHAN 2026
डीसी के राखी बांधती छात्राएं (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 25, 2026 at 8:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: रक्षाबंधन के मौके पर धनबाद समाहरणालय में एक अलग तस्वीर देखने को मिली. जिले के सरकारी स्कूलों की छात्राओं ने डीसी, एसएसपी समेत जिले के वरीय अधिकारियों की कलाई पर राखी बांधी. लेकिन यह सिर्फ राखी बांधने का कार्यक्रम नहीं रहा बल्कि राखी बांधने के बाद छात्राओं ने अधिकारियों से खुलकर संवाद किया और अपने स्कूल की समस्याएं सीधे उनके सामने रख दीं. कहीं जर्जर स्कूल भवन का मुद्दा उठाया, तो कहीं मनचलों से परेशान छात्राओं ने सुरक्षा की गुहार लगाई. अधिकारियों ने भी मौके पर कई समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया.

छात्राओं ने स्कूल और आसपास की समस्याएं रखीं

रक्षाबंधन के मौके पर भाई-बहन के रिश्ते की भावनाओं के बीच छात्राओं और अधिकारियों का अनोखा संवाद हुआ. जिले के अलग-अलग सरकारी विद्यालयों से पहुंची छात्राओं ने उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार समेत वरीय अधिकारियों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनकी लंबी उम्र की कामना की. अधिकारियों ने भी छात्राओं को आशीर्वाद और उपहार देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. लेकिन कार्यक्रम की सबसे खास बात रही खुला संवाद. छात्राओं ने बिना झिझक अपने स्कूल और आसपास की समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं. कहीं स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, तो कहीं स्मार्ट बोर्ड और बेंच-डेस्क की जरूरत है. किसी स्कूल में जर्जर भवन की समस्या है, तो कहीं पेयजल, बाउंड्री वॉल और वॉशरूम की मांग सामने आई.

छात्राओं और डीसी के बयान (Etv Bharat)

छात्राओं ने सुविधाओं की भी मांग रखी

उत्क्रमित मिडिल स्कूल भालगोड़ा की छात्राओं ने जर्जर स्कूल भवन की समस्या बताई. वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गोविंदपुर में डीप बोरिंग की जरूरत बताई गई. कई स्कूलों की छात्राओं ने स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर शिक्षक, खेल मैदान, सोलर लाइट और एप्रोच रोड जैसी सुविधाओं की मांग रखी.

अब मनचलों की खैर नहीं

सबसे गंभीर मामला मिडिल स्कूल सरायढेला की छात्राओं ने उठाया. छात्राओं ने बताया कि स्कूल के आसपास मनचलों और अवांछित तत्वों का जमावड़ा रहता है. छुट्टी के बाद छात्राओं के साथ अशोभनीय हरकतें किए जाने और स्कूल परिसर में चोरी जैसी घटनाओं की शिकायत भी सामने आई.

शिकायत सुनते ही एसएसपी ने संबंधित थाना प्रभारियों से फोन पर बात की और तत्काल संज्ञान लेने का निर्देश दिया. स्कूलों के आसपास पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने और छात्राओं को परेशान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गया.

स्कूल के पास रंबल स्ट्रिप्स लगाने का आश्वासन दिया गया

वहीं पीएम श्री राजगंज की छात्राओं ने स्कूल के दोनों हिस्सों के बीच सड़क होने से दुर्घटना की आशंका जताई. इस पर उपायुक्त ने स्कूल के पास रंबल स्ट्रिप लगाने के लिए पथ निर्माण विभाग को आवश्यक पहल का भरोसा दिया. कंप्यूटर शिक्षक की कमी का समाधान निकालते हुए उपायुक्त ने कहा कि स्कूल के शिक्षकों को 30-30 के बैच में कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि छात्राओं को इसका लाभ मिल सके.

इस बार राखी सिर्फ कलाई पर नहीं बंधी, बल्कि छात्राओं और प्रशासन के बीच भरोसे का एक रिश्ता भी मजबूत हुआ. अब देखना होगा कि संवाद के दौरान सामने आई समस्याओं पर प्रशासन की पहल कितनी जल्दी जमीन पर दिखाई देती है.

इसे भी पढ़ें-

धनबाद में हेलमेट बूथ: पुलिस की अनोखी पहल, सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को करेगा जागरूक

सड़क सुरक्षा माह: सड़क पर उतरे ‘यमराज’, बोले- ट्रैफिक नियम का पालन करें वरना खुलेगा यमलोक का रास्ता

रक्षाबंधन पर सड़क सुरक्षा का अनूठा संदेशः छात्राओं ने वाहन चालकों को राखी बांध पढ़ाया ट्रैफिक नियम का पाठ

TAGGED:

उपायुक्त आदित्य रंजन
SSP PRABHAT KUMAR
छात्राओं ने राखी बांधी
रक्षाबंधन का तोहफा
RAKSHA BANDHAN 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.