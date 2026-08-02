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सरकारी स्कूल से दुनिया तक: सीएम श्री के छात्रों ने भरी जर्मनी और जापान की उड़ान, माता-पिता की आंखों में छलके खुशी के आंसू

दिल्ली के सीएम श्री स्कूल के छात्र जर्मनी व जापान के लिए हुए रवाना, माता-पिता की आंखों में खुशी के साथ छलके आंसू

सीएम श्री स्कूलों के चयनित विद्यार्थियों के साथ शिक्षा मंत्री आशीष सूद
सीएम श्री स्कूलों के चयनित विद्यार्थियों के साथ शिक्षा मंत्री आशीष सूद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 2, 2026 at 3:15 PM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली: किसी भी माता-पिता के लिए वह पल सबसे खास होता है, जब उनका बच्चा अपने सपनों की ओर पहला बड़ा कदम बढ़ाता है. लेकिन जब वही सपना हजारों किलोमीटर दूर किसी विदेशी धरती पर जाकर पूरा होना हो तो खुशी के साथ भावुक होना भी स्वाभाविक है. दिल्ली सरकार के सीएम श्री स्कूलों के विद्यार्थियों का दूसरा दल शनिवार और रविवार को जर्मनी और जापान की वैश्विक शैक्षणिक यात्रा पर रवाना हुआ.

इस दौरान शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब विश्वस्तरीय शिक्षा और करियर के अवसर दिए जा रहे हैं. दिल्ली सरकार की एपीएएल (APAL) पहल के तहत इस वर्ष 24 विद्यार्थी जर्मनी की कंपनियों और प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं. वहीं, कुछ विद्यार्थियों को जापान के फुकुओका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आरडब्ल्यूटीएच आखेन यूनिवर्सिटी और जापान सरकार की छात्रवृत्तियों के माध्यम से उच्च शिक्षा का अवसर मिला है.

छात्राओं ने चयन पर जताई खुशी (ETV Bharat)

सरकारी स्कूल से दुनिया की नामी यूनिवर्सिटी तक पहुंचीं श्रद्धा: सीएम श्री सिविल लाइंस स्कूल की छात्रा श्रद्धा जैन ने बताया कि स्कूल में ही जर्मन भाषा सीखनी शुरू की. इसके बाद शिक्षकों ने बी-1 भाषा परीक्षा और टेस्टएएस परीक्षा की तैयारी कराई. दोनों परीक्षाओं में सफलता मिलने के बाद जर्मनी की विश्व प्रसिद्ध आरडब्ल्यूटीएच आखेन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए चयन हो गया. अभी पूरा ध्यान पढ़ाई पर है. पढ़ाई पूरी करने के बाद वह भारत लौटकर यहां की किसी अच्छी कंपनी में काम करना चाहती हैं, जिससे विदेश में सीखा ज्ञान अपने देश के काम आ सके.

खुशी भी, आंसू भी: श्रद्धा की मां डिंपल जैन ने बताया कि सरकारी स्कूल में ही बेटी को जर्मन भाषा सिखाई गई. सभी परीक्षाओं की तैयारी कराई गई और हर कदम पर मार्गदर्शन मिला. आज उसी का परिणाम है कि बेटी विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रही है. उन्होंने कहा, "बहुत खुशी है, लेकिन मां हूं, इसलिए भावुक भी हूं. बेटी पहली बार इतनी दूर जा रही है. फिर भी संतोष है कि सरकार और वहां के समन्वयक बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगे. हमें भरोसा है कि हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी और अपने सपने पूरे करेगी."

भाषा सीखी, इंटरव्यू पास किए और खुल गए जर्मनी के रास्ते: सीएम श्री सेक्टर-5 द्वारका की छात्रा प्रांची ने बताया कि एपीएएल कार्यक्रम के तहत आवेदन करने के बाद कई चरणों में इंटरव्यू हुए. चयन के बाद जर्मन भाषा का बी-1 स्तर पूरा करना पड़ा. अब जर्मनी में इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स का साढ़े तीन वर्ष का ड्यूल वोकेशनल कार्यक्रम करूंगी. इस कार्यक्रम में कक्षा में पढ़ाई के साथ उद्योगों में वेतन के साथ प्रशिक्षण भी मिलेगा. शुरुआत में विदेश जाकर रहने को लेकर थोड़ी चिंता थी, लेकिन स्कूल और सरकार की ओर से लगातार मिले सहयोग ने आत्मविश्वास बढ़ाया. अब पूरी तैयारी और उत्साह के साथ नई यात्रा शुरू कर रही हूं. उनके अलावा सीएम श्री स्कूल सेक्टर-11 रोहिणी की छात्रा कीर्ति ने बताया कि सरकार की ओर से भाषा प्रशिक्षण, परीक्षा की तैयारी और इंटरव्यू तक हर स्तर पर सहायता मिली. यह अवसर मेरे जैसे सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है.

जापान में भी खुले सुनहरे अवसर: वहीं सीएम श्री सेक्टर-11 रोहिणी के छात्र सक्षम जैन को जापान में छात्रवृत्ति के साथ उच्च शिक्षा का अवसर मिला है. उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार और जापान के संस्थान के सहयोग से यह छात्रवृत्ति मिली, जिससे विदेश में पढ़ाई करना संभव हो पाया. इसी स्कूल के छात्र सोम भारद्वाज ने कहा कि सीएम श्री स्कूल में पढ़ाई और जापानी भाषा सीखने का अवसर जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ. पहले डेढ़ वर्ष जापानी भाषा सीखेंगे और उसके बाद रोबोटिक्स या मेकाट्रॉनिक्स में बीटेक करेंगे. यह मौका पूरे करियर को नई दिशा देगा.

थोड़ा डर है, लेकिन बेटे का भविष्य उससे कहीं बड़ा है: सक्षम जैन के पिता पवन जैन ने बताया कि स्कूल में जर्मन, फ्रेंच और जापानी जैसी विदेशी भाषाएं सीखने का अवसर मिला. बेटे ने जापानी भाषा चुनी और लगातार मेहनत के बाद उसका चयन हो गया. उन्होंने कहा, "हर माता-पिता की तरह हमें भी बेटे के इतनी दूर जाने की चिंता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खुशी इस बात की है कि वह अपने दम पर आगे बढ़ेगा. अगर वह मेहनत करके देश का नाम रोशन करेगा तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई नहीं होगी."

सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए बदल रही है तस्वीर: दिल्ली सरकार के अनुसार, पिछले वर्ष एपीएएल कार्यक्रम के तहत 14 विद्यार्थी जर्मनी गए थे, जबकि इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 24 हो गई है. इन विद्यार्थियों को जर्मनी की ड्यूल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रणाली के तहत पढ़ाई के साथ उद्योगों में वेतन के साथ प्रशिक्षण और मंथली स्कॉलरशीप भी मिलेगी. इसके अलावा दो विद्यार्थियों को जापान के फुकुओका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में छात्रवृत्ति मिली है, एक छात्रा का चयन आरडब्ल्यूटीएच आखेन यूनिवर्सिटी में हुआ है और दो विद्यार्थियों को जापान सरकार की प्रतिष्ठित एमईएक्सटी छात्रवृत्ति भी मिली है.

शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते विश्वास का प्रमाण: विद्यार्थियों को रवाना करते हुए शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को कभी सीमित अवसरों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन आज वही छात्र दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थानों तक पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह केवल विद्यार्थियों की सफलता नहीं, बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते विश्वास का भी प्रमाण है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसे अवसरों का दायरा और बढ़ाया जाएगा, जिससे दिल्ली के सरकारी स्कूलों का हर प्रतिभाशाली छात्र अपने सपनों को वैश्विक मंच पर साकार कर सके.

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