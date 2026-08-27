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कार्मेल उच्च विद्यालय के शिक्षकों और छात्राओं ने CISF जवानों के साथ मनाया रक्षाबंधन, जवान हुए भावुक

CISF जवानों के राखी बांधती छात्राएं एवं शिक्षक ( Etv Bharat )

बोकारो: भाई-बहन के प्रेम, स्नेह और विश्वास का पावन पर्व रक्षाबंधन कार्मेल उच्च विद्यालय, बोकारो थर्मल की छात्राओं ने CISF (Central Industrial Security Force) जवानों के साथ मनाया. इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं ने CISF जवानों की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं. जवानों ने भी छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

CISF के जवान के साथ रक्षाबंधन मनाना गर्व की बातः छात्राएं

कार्यक्रम में CISF के असिस्टेंट कमांडेंट अरुण कुमार गिरी ने विद्यालय की छात्राओं से राखी बंधवाई. उन्होंने इस अवसर पर विद्यालय परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए छात्राओं को शुभकामनाएं दीं. छात्राओं ने कहा कि CISF के जवान देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं सार्वजनिक संस्थानों की सुरक्षा में दिन-रात अपना कर्तव्य निभाते हैं. त्योहारों के अवसर पर भी वे अपने परिवार से दूर रहकर राष्ट्र की सेवा में तैनात रहते हैं. ऐसे वीर जवानों के साथ रक्षाबंधन मनाना उनके लिए गर्व की बात है और आज का यह क्षण बहुत ही भावुकता से भरा रहा.

CISF के असिस्टेंट कमांडेंट का बयान (Etv Bharat)

प्रधानाचार्य ने CISF जवानों का आभार व्यक्त किया