कानपुर विश्वविद्यालय में ब्राजील, अफगानिस्तान के छात्र भी अब करेंगे पढ़ाई
सत्र 2026 के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए 12 देशों से अभी तक कुल 177 विदेशी छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 11:16 AM IST
कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में हर साल शहर से तो हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं प्रवेश लेते ही हैं. साथ ही कानपुर के अलावा आसपास के कई जिलों से विभिन्न कोर्सों में पढ़ाई के लिए छात्र आते हैं.
सीएसजेएमयू अब सिर्फ राज्य या देश ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है. अब सीएसजेएमयू से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया.
सत्र 2026 के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए 12 देशों से अभी तक कुल 177 विदेशी छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया है. ब्राजील, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सहित कई देशों के छात्र यहां के पारंपरिक व आधुनिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने की कतार में हैं.
वैश्विक स्तर का शोध और अत्याधुनिक सुविधाए: छत्रपति शाहू जी महाराज विवि के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने बताया विश्वविद्यालय ने वैश्विक मानकों को ध्यान में रखते हुए परिसर का कायाकल्प किया है.
अंतर्राष्ट्रीयछात्रों को आकर्षित करने के लिए परिसर में कई खास कदम उठाए गए हैं. जिसमें ग्लोबल रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है.
यहां राष्ट्रीय और अंतर राष्ट्रीय शोध को बढ़ावा देने के लिए देश के कई शीर्ष संस्थानों के साथ कई महत्वपूर्ण वैश्विक शैक्षणिक समझौते (एमओयू) किए गए हैं. इसी तरह छात्रों को अत्याधुनिक डिजिटल क्लासरूम की सुविधा मुहैया कराई जा रही है.
पूरा विश्वविद्यालय परिसर हाई-स्पीड वाई-फाई, सेंट्रलाइज्ड एसी और अत्याधुनिक स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम से लैस है. छात्रों के लिए सिंगल विंडो इंटरनेशनल सेल भी बनाई गई है.
अभी तक 12 देशों से 177 आवेदन आ चुके: विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं शैक्षणिक सहयोग प्रकोष्ठ के समन्वयक डा. विकास सैनी के अनुसार इस वर्ष अब तक 12 देशों से कुल 177 आवेदन प्राप्त हुए हैं.
इसमें नेपाल, नामीबिया, ओमान, तंजानिया, अफगानिस्तान, ब्राजील, एस्वातिनी, कुवैत, लाइबेरिया, सिएरा लियोन तथा दक्षिण सूडान से भी विद्यार्थी ने आवेदन किया है.
विशेष रूप से दक्षिण एशिया और अफ्रीकी देशों के छात्रों में विश्वविद्यालय के प्रति बढ़ता आकर्षण देखने को मिल रहा है.
सीएसजेएमयू के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं शैक्षणिक सहयोग प्रकोष्ठ के अधिष्ठाता प्रो सुधांशु पांडया ने बताया कि बीते कुछ वर्षों में कुलपति प्रो. विनय पाठक के प्रयास से विवि की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बढ़ी है, जिसके कारण विदेशी छात्रों को रुझान भी बढ़ा है.
विदेशी छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और ऑनलाइन बनाया गया है, जिससे विभिन्न देशों के छात्र आसानी से आवेदन कर रहे हैं.