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कानपुर विश्वविद्यालय में ब्राजील, अफगानिस्तान के छात्र भी अब करेंगे पढ़ाई

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में विदेशी छात्रों का रुझान बढ़ा. ( फोटो - CSJMU )

कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में हर साल शहर से तो हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं प्रवेश लेते ही हैं. साथ ही कानपुर के अलावा आसपास के कई जिलों से विभिन्न कोर्सों में पढ़ाई के लिए छात्र आते हैं.

सीएसजेएमयू अब सिर्फ राज्य या देश ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है. अब सीएसजेएमयू से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया.

सत्र 2026 के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए 12 देशों से अभी तक कुल 177 विदेशी छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया है. ब्राजील, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सहित कई देशों के छात्र यहां के पारंपरिक व आधुनिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने की कतार में हैं.

वैश्विक स्तर का शोध और अत्याधुनिक सुविधाए: छत्रपति शाहू जी महाराज विवि के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने बताया विश्वविद्यालय ने वैश्विक मानकों को ध्यान में रखते हुए परिसर का कायाकल्प किया है.

अंतर्राष्ट्रीयछात्रों को आकर्षित करने के लिए परिसर में कई खास कदम उठाए गए हैं. जिसमें ग्लोबल रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है.

यहां राष्ट्रीय और अंतर राष्ट्रीय शोध को बढ़ावा देने के लिए देश के कई शीर्ष संस्थानों के साथ कई महत्वपूर्ण वैश्विक शैक्षणिक समझौते (एमओयू) किए गए हैं. इसी तरह छात्रों को अत्याधुनिक डिजिटल क्लासरूम की सुविधा मुहैया कराई जा रही है.