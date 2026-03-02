ETV Bharat / state

होली के बाद बिहार के इस गांव ने लिया 300 बच्चों की पढ़ाई बंद करने का फैसला, जानें वजह

मेरा क्या कसूर हजूर?: छात्र अपने अभिभावकों के निर्णय का जिम्मेदार शिक्षा विभाग को मान रहे हैं. क्लास 8 की स्नेहा कुमारी कहती है कि मेरा क्या कसूर है हुजूर? क्लास 6 की प्रियंका कुमारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपने शिक्षा को लेकर फरियाद करते हुए कहती है कि आपके समय में हम बेटियों को पढ़ने का सुनहरा अवसर मिला है, लेकिन देखिए चाचा आप की सरकार में ही शिक्षा विभाग के अधिकारी कैसे लापरवाही कर रहे हैं ?

2017 में स्कूल का हुआ स्थानांतरण : स्कूल के हेड मास्टर केदार चौधरी कहते हैं कि "साल 2017 में विद्यालय को शिक्षा विभाग ने अंगरा गांव से लगभग 4 किमी दूर गम्हरिया गांव में स्थित विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया था. छात्रों को अंगरा से गम्हरिया तक आने जाने का साधन नहीं है. वो पैदल आते हैं. स्कूल में 288 छात्र छात्राओं का नामांकन है. 196 छात्र छात्राएं उपस्थित हुए हैं, जबकि स्कूल में 7 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं."

"घर के पास अगर स्कूल होता तो बच्चों को हम महिलाएं भी पहुंचा देते, गांव के गरीब बच्चों का खेल खुद में ही वक्त बीत जाता है. जो कुछ आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वह अपने बच्चों को डोभी निजी विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन हम लोग क्या करें? अब तो सोच रहे हैं कि अपने पोता पोती को भी खेत में काम करने के लिए लगाएं , कम से कम घर का तो काम होगा." - सर्जी देवी, ग्रामीण महिला

बारिश और गर्मी में अधिक परेशानी: गांव की 65 वर्षीय सर्जी देवी खेत में काम करते हुए कहती है कि बच्चे हर दिन स्कूल नहीं जा पाते हैं. अभी बच्चा पकड़े जाने की भी अफवाह चली हुई है. डर लगता है छोटे बच्चों को घर से भेजने के लिए, अधिकतर बच्चे पढ़ने हर दिन नहीं जाते हैं. पढ़ने जाने के लिए बरसात गर्मी में अलग समस्या होती है.

"गांव में एक प्राथमिक विद्यालय का भी ना होना बहुत दुखद है. बच्चे दूर जाकर पढ़ रहे हैं , जिससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है. बरसात और गर्मी में रास्ता और कठिन हो जाता है. हम गांव के लोग शिक्षा विभाग के अधिकारियों जनप्रतिनिधियों से मांग करते हुए थक चुके हैं ."- विजय यादव, उपसरपंच प्रतिनिधि

500 घर 3000 वोटर: उप सरपंच प्रतिनिधि विजय यादव कहते हैं कि अंगरा गांव में वैसे तो आबादी 7000 से अधिक है, लेकिन वोटर लिस्ट के अनुसार 3000 लोग मतदाता हैं. यहां कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. गांव के लोग कहते हैं कि सब कमियों को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा का ना होना ये सबसे अफसोसनाक पहलू है.

स्थांतरण ने बढ़ाई परेशानी: गांव के सरपंच दुलारचंद दास कहते हैं कि इस भवन में स्कूल का संचालन बंद हुए 9 साल से अधिक वक्त गुजर चुके हैं. 9 साल गुजर गए, लेकिन अब तक शिक्षा विभाग ने भवन की मरम्मती या पुनर्निर्माण नहीं कराया. भवन निर्माण के बजाय शिक्षा विभाग ने स्कूल को ही स्थानांतरित कर दिया था. इस कारण पिछले 9 सालों से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है. छात्र अंगरा टू गम्हरिया के चक्र में फंसे हैं और इस वजह से उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है.

अंगरा टू गम्हरिया के चक्र में फंसा भविष्य: दरअसल गया जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर डोभी प्रखंड है. प्रखंड के अंगरा पंचायत का मुख्यालय अंगरा गांव है, लेकिन यहां पंचायत मुख्यालय में एक स्कूल भी नहीं है. हालांकि 9 वर्ष पहले एक मध्य विद्यालय का भवन जरूर था, लेकिन वो भी जर्जर स्थिति में है.

सालों बाद लिया फैसला: इनमें सभी जाति-धर्म के छात्र हैं, लेकिन संख्या के अनुसार दलित महादलित छात्र छात्राएं अधिक हैं. हालांकि अभिभावकों ने यह निर्णय रातों-रात नहीं लिया बल्कि पिछले कई सालों से वह अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहे थे. अब जब उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अंतिम में सभी ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का निर्णय लिया है. माता पिता का कहना है कि वह अपने बच्चों को अशिक्षित रखेंगे मगर उनकी जान खतरे में नहीं डालेंगे.

गया: बिहार के गयाजी में शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण लगभग 300 छात्र-छात्राओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है. अभिभावकों ने पंचायत के माध्यम से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का फैसला लिया है. ये सभी छात्र-छात्राएं क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के हैं.

"हम तो पढ़ने के लिए कड़ी मेहनत संघर्ष करते हैं. पिता मजदूरी करते हैं. गरीबी के कारण हम निजी विद्यालय में नहीं पढ़ सकते. मगर हमने कोशिश की थी कि गरीबी से निकलने के लिए शिक्षा ग्रहण करें. अब करें तो क्या जब सरकार ही हमें शिक्षा नहीं दिलाना चाहती है."-स्नेहा कुमारी, छात्रा

"आईपीएस बनने का सपना लिए बैठी थी, लेकिन अब क्या करें. सपनों के आड़े शिक्षा विभाग की लचर व्यवस्था आ रही है. प्रतिदिन 8 किलोमीटर पैदल आना जाना मेरे लिए कुछ हद तक मुमकिन हो सकता है, लेकिन सोचिए मेरे छोटे भाई का जो क्लास वन में है, उस की उम्र अभी 5 से 6 साल है. वह प्रतिदिन 8 किलोमीटर का सफर तय करता है, उसके लिए कितना कठिन रास्ता और सफर होता है."- प्रियंका कुमारी, छात्रा

"बच्चे गर्मी में बेहोश हो जाते हैं, कई बार खुद शिक्षकों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है. 4 किलोमीटर जाने के लिए अपना संसाधन ही एक मात्र सहारा है, गांव के लोग खेती किसानी और मजदूरी पर निर्भर करते हैं, वो अपना काम करें या बच्चों को स्कूल पहुंचाएं."- निरंजन कुमार, ग्रामीण

अंगरा का विद्यालय 9 साल से बंद (ETV Bharat)

"रोज दूर जाकर पढ़ने का मन नहीं करता है. मजबूरी में यहां गांव से स्कूल पढ़ने आते हैं. इतनी लंबी दूरी तय करना हमारे लिए सुरक्षित भी नहीं है."-आयुष कुमार, छात्र

"बरसात के दिनों में हम हर दिन गिरते पड़ते स्कूल पहुंचते हैं. गर्मी में तो रास्ते में पीने के लिए पानी नहीं मिलने से कई बार लहर की शिकार होकर छात्रा बेहोश भी हुए हैं. गंभीर हालत में उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. माता-पिता कहते हैं कि पढ़ो लेकिन हम कैसे पढ़ें? स्कूल आने जाने में ही थक जाते हैं, पढ़ाई कैसे करें."- प्रिंस कुमार, छात्र

अधिकारी से लेकर नेता तक गए: गांव के वीरेंद्र कुमार यादव कहते हैं कि विद्यालय भवन जर्जर हो चुका था, लेकिन समय रहते इसकी मरम्मत नहीं की गई. अब पूरा भवन लगभग खत्म हो रहा है और बच्चे दूर पढ़ने जा रहे हैं. बच्चों को समस्या होती है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं.

स्कूल से दूरी ने बढ़ाई परेशानी (ETV Bharat)

"अगर स्कूल भवन की मरम्मत कर दी जाती तो छोटे बच्चे कम से कम दूर पढ़ने नहीं जाते, लेकिन भवन की मरम्मती नहीं होने से यहां के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. अधिकारी से लेकर नेताओं तक गए लेकिन समस्याओं का हल नहीं हुआ."- वीरेंद्र कुमार याद, ग्रामीण

शिलान्यास हुआ लेकिन नहीं बन सका भवन: हेडमास्टर चौधरी कहते हैं कि भवन जर्जर होने की स्थिति 2010 से है. 2017 में वह यहां स्कूल में आए थे, उनकी जानकारी में है कि दो बार राशि का आवंटन हुआ था. 2015 में मनोरमा देवी तत्कालीन एमएलसी सह वर्तमान में बेलागंज विधायक,ने भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास भी किया था, लेकिन फिर भवन का निर्माण नहीं हो सका और राशि वापस हो गई, क्योंकि स्थानीय कुछ विवाद भी था.

"एक व्यक्ति से जिनका स्कूल के पास में भूमि है उनसे विवाद हुआ था, लेकिन विवाद को सुलझा लिया गया था और इस मामले को लेकर अंचल अधिकारी से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी तक सूचना लिखित तौर पर दी गई थी. अब क्यों नहीं बनाया जा रहा है, यह तो अधिकारी ही बताएंगे?"- वीरेंद्र कुमार यादव,उप मुखिया

अंगरा टू गम्हरिया के चक्र में फंसा भविष्य (ETV Bharat)

खुरगु यादव ने दान की थी जमीन: दो कमरे वाले प्राथमिक विद्यालय की स्थापना साल 1994 में हुई थी. तब इस विद्यालय के लिए गांव के खरगु यादव ने 5 डिसमिल जमीन दान दी थी. तब विद्यालय का निर्माण हुआ था, सालों बाद 2006-7 में प्राथमिक विद्यालय से अपग्रेड कर इस को मध्यविद्यालय किया गया था. लेकिन फिर भवन की स्थिति सही नहीं होने के कारण शिक्षा विभाग में 4 किलोमीटर दूर गम्हरिया में विद्यालय को स्थानांतरित कर दिया था , तब से विद्यालय वहीं चल रहा है.

बरामदे में पढ़ते हैं बच्चे: हस्तांतरित किए गए विद्यालय में भी छात्रों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. यहां विद्यालय में चार कमरे हैं, जो छात्रों की संख्या के अनुसार कम पड़ जाते हैं, 288 छात्रों के लिए चार कमरा कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से चार क्लास स्कूल के बरामदे में चलती है. एक क्लास के बाद एक क्लास लगती है जिसकी वजह से छात्र शांति के साथ पढ़ नहीं पाते हैं. छात्रों का कहना था कि एक तो 8 किलोमीटर आते जाते हैं और फिर भी सुकून के साथ शिक्षा नहीं मिलती है.

होली बाद स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे: स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना यादव कहते हैं कि स्थानीय लोगों के साथ यहां के जो पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, वह पिछले 9 सालों से संघर्ष कर रहे हैं. कई बार जिला पदाधिकारी को भी लिखित में आवेदन दिया गया. मगर सुनवाई नहीं हुई. अब निर्णय लेने की बारी आई है.

रोज 8 किमी पैदल यात्रा करते हैं बच्चे (ETV Bharat)

"पंचायत के सभी लोगों ने बैठक कर निर्णय लिया है कि जब तक स्कूल का निर्माण नहीं होगा तब तक बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे. सरकार और शिक्षा विभाग अगर इन बच्चों के भविष्य को बनाना चाहता है और उन्हें शिक्षित करना चाहता है तो स्कूल भवन का निर्माण कराए और मूल स्थान पर स्कूल को स्थापित किया जाए. अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चे होली बाद पढ़ने नहीं जाएंगे."- मुन्ना यादव, स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि

वोट बहिष्कार भी हुआ था :गांव में विद्यालय नहीं होने की वजह से विधानसभा 2025 के चुनाव में स्थानीय लोगों ने वोट बहिष्कार भी किया था. तब प्रखंड और सबडिवीजन के पदाधिकारियों ने पहुंचकर वहां लोगों को समझ कर मामला शांत भी कराया था. स्थानीय लोगों ने बताया कि जब नेताओं को अपनी जरूरत पड़ती है तो वह अधिकारियों को आगे कर अपना काम निकलवा लेते हैं. उसी जर्जर भवन में बूथ बनाया जाता है और वोटिंग होती है.

300 बच्चे शिक्षा से वंचित हैं: स्थानीय लोगों के अनुसार 300 से अधिक बच्चे जिनकी उम्र 5 से 7 साल के बीच है, वह शिक्षा से वंचित हैं, क्योंकि ज्यादातर परिवार बेहद साधारण है. वह निजी विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते हैं और इतनी दूर अपने बच्चों को अकेले भेजने में भी समर्थ नहीं हैं.

शिक्षा विभाग को एस्टीमेट भेजी जा चुकी है : जिला शिक्षा विभाग के कार्यपालक अभियंता सतीश प्रसाद कहते हैं कि शिक्षा विभाग मुख्यालय पटना को चार रूम के भवन के निर्माण के लिए पिछले साल 2025 में ही एस्टीमेट भेजी जा चुकी है. मुख्यालय से अभी तक निर्माण के लिए निर्णय नहीं हुआ है. वह इस संबंध में अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क कर आग्रह करेंगे कि जल्द ही भवन का निर्माण हो.

गांव में स्कूल खोलने की उठी मांग (ETV Bharat)

DEO ने नहीं दिया जवाब: हालांकि इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्ण मुरारी गुप्ता से संपर्क करने के लिए ईटीवी भारत के प्रतिनिधि शिक्षा विभाग के जिला कार्यालय भी गए , लेकिन शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नहीं होने की वजह से भेंट नहीं हो सकी. उनके मोबाइल फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया , कॉल होती रही लेकिन उन्होंने ने काल रिसीव नहीं किया.

जिले में ऐसे कई स्कूल हैं: हालांकि जिले में ऐसे कई स्कूल हैं जो भवनहीन हैं. कुछ स्कूल मंदिर में तो कोई निजी जगहों पर खुले मैदान में चलते हैं. हालांकि ऐसे कितने स्कूल जिले में इस संबंध में जब डीपीओ गौरव राज से ईटीवी भारत के प्रतिनिधि ने उनके मोबाइल फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वो अभी फील्ड में भवनहीन विद्यालयों की संख्या कितनी है? यह अभी बताना संभव नहीं है.

