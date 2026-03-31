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Rajasthan Board Results: संघर्ष से सफलता तक: ट्रक ड्राइवर, मजदूर और रिक्शा चालक की संतानों ने बोर्ड परीक्षा में रचा इतिहास

राजस्थान बोर्ड के बारहवीं के परिणाम में अजमेर, बूंदी, अलवर और अनूपगढ़ की प्रतिभाओं ने अभावों से पार पाकर सफलता अर्जित की.

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किशनगढ़ की मेधावी छात्रा परिजनों के साथ (Etv Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 31, 2026 at 5:36 PM IST

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अजमेर/ बूंदी/ अलवर/ अनूपगढ़: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की ओर से 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद प्रदेशभर में सफलता की कहानियां सामने आ रही हैं. इस बार अजमेर, बूंदी, अलवर और श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ क्षेत्र की प्रतिभाओं ने न केवल शानदार अंक हासिल किए हैं, बल्कि अभावों और विपरीत परिस्थितियों को पार कर प्रेरणा का नया अध्याय लिखा है. ट्रक ड्राइवर, मजदूर और रिक्शा चालक जैसे साधारण परिवारों की संतानों ने अपनी मेहनत और हौसले से यह साबित कर दिया कि सफलता के लिए संसाधन नहीं, संकल्प चाहिए.

किशनगढ़ के ट्रक ड्राइवर व मजदूर की बेटी ने बढ़ाया मान: किशनगढ़ की रहने वाली अमृता ने आर्ट्स में 98.40% अंक हासिल किए. उसके पिता ट्रक ड्राइवर हैं. घर की आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद अमृता ने दिन-रात मेहनत की और अपनी सफलता की कहानी लिखी. दूसरी प्रीति कुमावत हैं, जिन्होंने आर्ट्स में 98.20% अंक प्राप्त किए. प्रीति के पिता मजदूरी करते हैं. प्रीति ने अभावों को अपनी कमज़ोरी नहीं, बल्कि ताकत बनाया. उसने साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता.

अनूपगढ़ की भावना ने 99% अंकों से रचा इतिहास (Etv Bharat Anupgarh)

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मां की मौत से भी हिम्मत नहीं हारी: तिलोनिया के सुभाष चौधरी 12वीं कला संकाय में 96.60% अंक लाए. किशनगढ़ के एक निजी स्कूल के छात्र सुभाष चौधरी ने कला संकाय में 96.60% अंक हासिल किए. इसके अलावा किशनगढ़ ब्लॉक में ऐसी कई प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने अच्छे अंक हासिल कर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है. राउमावि भिलावट की छात्रा लीला ने 95.80%, बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनगढ़ की अनमोल मेहरा ने 95.40%, एमजीजीएस मालियों की बाड़ी किशनगढ़ की टीना मालाकार ने 96.40%, आरती ने 96%, किरण जादम ने 95.60% और द्वारिका सैनी ने 96.40% अंक प्राप्त किए हैं.

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बूंदी की प्रतिभाशाली छात्रा (Etv Bharat Ajmer)

बेटियों ने बूंदी का नाम रोशन किया: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं के परीक्षा परिणाम में इस बार बेटियों का दबदबा देखने को मिला. यहां विभिन्न संकायों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर छात्राओं ने न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे जिले का नाम गौरवान्वित किया. किशनपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा बिंदिया नागर पुत्री सुरेंद्र नागर ने 98.4% अंकों के साथ कला संकाय में यह उपलब्धि हासिल की. पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बरून्धन की छात्रा तनीषा राठौर ने 97.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर शानदार उपलब्धि हासिल की. तनीषा साधारण परिवार से आती है. उसने अपनी मेहनत से यह साबित किया कि सफलता के लिए संसाधनों से अधिक ज़रूरी हौसला होता है. उनके पिता परमानंद राठौर कस्बे में आइसक्रीम का व्यवसाय करते हैं, जबकि माता सीमा राठौर गृहिणी हैं. इसी प्रकार राजकीय महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बालचंद पाड़ा की छात्रा और अनिल शर्मा की पुत्री धरा शर्मा ने विज्ञान संकाय में 95.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. छात्राओं ने अपनी उपलब्धि का श्रेय नियमित अध्ययन, समय प्रबंधन और गुरुजनों के मार्गदर्शन को दिया. इसी प्रकार जानवी जैन ने कॉमर्स में 94.20 प्रतिशत अंक हासिल किए. कला वर्ग में कृतिया जैन ने 96.40 प्रतिशत अंक हासिल किए.

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अलवर की छात्रा ने एआई से पढ़ाई कर बनाई मिसाल: अलवर शहर की छात्रा जिलसाना ने विज्ञान संकाय में 97.40 प्रतिशत अंक हासिल किए. उसने गणित व अंग्रेजी में 100 में से 100 अंक हासिल किए. जिलसाना ने कहा कि वह भविष्य में आईआईटी की तैयारी करेगी और खुद का स्टार्टअप शुरू कर लोगों को रोजगार देने का काम करेगी. जिलसाना अलवर शहर के आर्य कन्या स्कूल की छात्रा हैं. उन्होंने बताया कि गणित व अंग्रेजी उनके पसंदीदा विषय हैं. इसी के चलते दोनों विषयों में उन्होंने पूरे अंक प्राप्त किए. जिलसाना ने कहा कि वह रोजाना शॉर्ट नोट्स तैयार कर उन्हें पढ़ती थी. उन्होंने बताया कि इसके लिए माता-पिता व स्कूल टीचर ने उनका पढ़ाई में पूरा साथ दिया. जिलसाना ने बताया कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान एआई का इस्तेमाल भी किया, जब भी मैथ्स में परेशानी हुई, तो उन्होंने डाउट सॉल्विंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का सहारा लिया. घर पर प्रतिदिन करीब 4 घंटे पढ़ाई की और नोट्स बनाए.

सोशल मीडिया का करें विवेकपूर्ण उपयोग: जिलसाना का कहना है कि इस जमाने में सोशल मीडिया का प्रभाव व्यापक है. इसका सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव बच्चों व बड़ों पर पड़ रहे हैं, लेकिन यदि इसका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो परिणाम अच्छे ही मिलते हैं. इसके लिए व्यक्ति को खुद पर नियंत्रण रखना आना चाहिए.

रिक्शा चालक के बेटे ने हासिल किए 96.60 प्रतिशत: अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे के होनहार छात्र यश साहू ने साइंस स्ट्रीम में 96.60 प्रतिशत अंक हासिल कर राजगढ़ कस्बे का नाम रोशन किया. यश साहू ने बताया कि उनके पिता कस्बे में रिक्शा चलाकर घर का खर्च चलाते हैं. पिता की मेहनत को देख उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली. उन्होंने बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी मेहनत और नियमित पढ़ाई के बल पर यह मुकाम हासिल किया. उनका सपना इंजीनियर बनकर देश की सेवा में समर्पित होना है.

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माता पिता के साथ मेधावी छात्रा भावना (Etv Bharat Ajmer)

अनूपगढ़ की भावना ने 99% अंकों से रचा इतिहास: श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ क्षेत्र के गांव 20 एलएम लूनिया की छात्रा भावना ने 12वीं कला वर्ग में 99% अंक हासिल कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली भावना ने बिना किसी ट्यूशन के यह उपलब्धि हासिल की है. उनके पिता आदूराम ईंट भट्ठे पर मुनीम का काम करते हैं. भावना परिवार के साथ बकरियां चराने में भी सहयोग करती थीं. स्कूल से आने के बाद वह प्रतिदिन 7 घंटे पढ़ाई करती थीं. उनके पास खुद का मोबाइल नहीं था और उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखी. भावना का सपना आरएएस अधिकारी बनना है. उनकी इस सफलता ने साबित कर दिया कि सीमित संसाधन और संघर्ष भी मेहनत और लगन के आगे बाधा नहीं बन सकते.

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