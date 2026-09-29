SPECIAL: राशि मिलने के बाद भी नहीं बना स्कूल भवन, पंचायत भवन में पढ़ाई कर रहे हैं छात्र

SPECIAL: राशि मिलने के बाद भी नहीं बना स्कूल भवन, पंचायत भवन में पढ़ाई कर रहे हैं छात्र
पलामू के पड़वा मिडिल स्कूल भवन टूटने से 1-8 तक के बच्चे पंचायत भवन के दो कमरों में पढ़ाई कर रहे हैं. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : September 29, 2026 at 8:30 PM IST
पलामू: सरकारी सिस्टम में शिक्षा को लेकर अधिकारी किस तरह सजग है, इसका एक बड़ा उदाहरण पलामू का पड़वा मिडिल स्कूल है. पड़वा मिडिल स्कूल के भवन को नेशनल हाईवे के फोर लेन कार्य के लिए तोड़ दिया गया है. जिस जगह पर स्कूल का भवन मौजूद था, वाहन नेशनल हाईवे-139 और नेशनल हाईवे-39 का जंक्शन पॉइंट बन रहा है.
पड़वा मिडिल स्कूल के नए भवन के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2023 में ही शिक्षा विभाग को 1.5 करोड़ रुपये दिया है. नवंबर 2025 में यह रकम स्कूल प्रबंधन समिति के खाते में ट्रांसफर हुआ है. स्कूल भवन के टूटे हुए चार महीने से अधिक समय हो गए. लेकिन आज तक भवन निर्माण के लिए टेंडर जारी नहीं किया गया है ना ही कोई पहल की गई है.
स्कूल के भवन और इसके पैसे के बारे में शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी. पिछले दिनों पलामू सांसद विष्णुदयाल राम दिशा की बैठक कर रहे थे. इसी दौरान स्कूल से संबंधित मामले का खुलासा हुआ है और यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि स्थिति के बारे में किसी भी अधिकारी के पास स्पष्ट जानकारी नहीं थी.
बच्चों के सुचारू रूप से क्लास चलाने में दिक्कत हो रही है. सबका अलग-अलग क्लास में पढ़ाई नहीं हो पा रही है. सभी शिक्षक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परेशानी हो रही है. पंचायत भवन में क्लास चल रहा था, लेकिन सांप निकालने के बाद कुछ दिनों के लिए बरामदा में क्लास चलाया गया है:- अंजली सेंगर, पड़वा मिडिल स्कूल प्रिंसिपल
NHAI ने 2023 में ही स्कूल भवन के लिए करीब डेढ़ करोड़ रुपये की राशि शिक्षा विभाग को उपलब्ध करवा दिया था. जमीन भी मौजूद है, पैसा भी मौजूद है, लेकिन आज तक भवन नहीं बना है. स्कूल के छात्रों को मजबूरी में पंचायत भवन के दो कमरों में पढ़ाई करनी पड़ रही है. पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डीईओ को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी.
स्कूल प्रबंधन समिति के बैंक खाते में नवंबर 2025 को ही पैसे आ गई थी. लेकिन स्कूल निर्माण की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया. यह शिक्षा विभाग और यहां की जनप्रतिनिधियों का लापरवाही है. जिसके कारण बच्चों को परेशानी हो रही है:- मनोज विश्वकर्मा, ग्रामीण
पलामू सांसदन ने कहा कि मामला सामने आने के बाद यह जानकारी इकट्ठा की गई कि पैसा कहां है. जांच हुई तो पता चला कि पैसा स्कूल प्रबंधन समिति के पास है. पूरे मामले में अधिकारियों को हिदायत दी गई है और कहा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा. उन्होंने स्कूल भवन निर्माण की प्रक्रिया जल्द और सिस्टम में सुधार करने को कहा है.
दो कमरों में कक्षा 1-8 तक के छात्रों की हो रही है पढ़ाई
भवन टूट जाने के बाद पड़वा मिडिल स्कूल के बच्चों को पंचायत भवन में शिफ्ट किया गया है. पंचायत भवन के दो कमरों में पहले से लेकर आठवीं तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है. दो मौके पर पंचायत भवन में सांप भी निकल चुकी है. स्थानीय ग्रामीण और परिजनों से बातचीत के बाद कई मौकों पर क्लास को बरामदा में भी चलाया गया है. स्कूल में पहली से लेकर पांचवी क्लास में 120 जबकि छठी से लेकर आठवीं तक में 70 छात्र पढ़ाई करते हैं. स्कूल परिसर में ही बीआरसी का भवन मौजूद है.
जिस पंचायत भवन में स्कूल को शिफ्ट किया गया है, उस पंचायत भवन के एक कमरे में मुखिया की सामग्री को रखा गया है. इस पूरे मामले को लेकर पलामू शिक्षा पदाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि स्कूल के नए भवन निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है. शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि स्कूल के नए भवन के बनने में काम से कम एक वर्ष का समय लगेगा. जिसके बाद भवन बनकर तैयार हो जाएगा.
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