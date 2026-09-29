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SPECIAL: राशि मिलने के बाद भी नहीं बना स्कूल भवन, पंचायत भवन में पढ़ाई कर रहे हैं छात्र

ग्राफिक्स इमेज ( ईटीवी भारत )

पलामू: सरकारी सिस्टम में शिक्षा को लेकर अधिकारी किस तरह सजग है, इसका एक बड़ा उदाहरण पलामू का पड़वा मिडिल स्कूल है. पड़वा मिडिल स्कूल के भवन को नेशनल हाईवे के फोर लेन कार्य के लिए तोड़ दिया गया है. जिस जगह पर स्कूल का भवन मौजूद था, वाहन नेशनल हाईवे-139 और नेशनल हाईवे-39 का जंक्शन पॉइंट बन रहा है.