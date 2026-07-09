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हजारीबाग के दो कॉलेजों में स्नातक स्तर पर संस्कृत की पढ़ाई बंद, विरोध में विद्यार्थियों ने निकाली पदयात्रा

हजारीबागः जिले में इन दिनों संस्कृत पढ़ने वाले छात्र आंदोलनरत हैं. इसकी वजह संस्कृत की पढ़ाई स्नातक स्तर पर दो कॉलेजों में बंद कर दी गई है. इसके विरोध में हजारीबाग में गुरुवार को छात्रों ने पदयात्रा निकाली. साथ ही उपायुक्त कार्यालय में आवेदन देकर आक्रोश व्यक्त किया.

हजारीबाग के दो कॉलेज में संस्कृत की पढ़ाई स्नातक स्तर पर बंद कर दी गई है. संत कोलंबस कॉलेज और केबी महिला कॉलेज में संस्कृत की पढ़ाई स्नातक स्तर पर होती थी. अब सिर्फ मार्खम कॉलेज में संस्कृत की पढ़ाई होगी, लेकिन इस विषय के लिए कॉलेज में महज 60 सीटें ही निर्धारित की गई हैं. इसे देखते हुए हजारीबाग के वैसे छात्र जो संस्कृत में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उन्होंने विरोध दर्ज कराया है.

समस्या साझा करते छात्र और एसडीओ का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

छात्रों ने सदर एसडीओ को सौंपा ज्ञापन

इस पदयात्रा में छात्रों के अलावा संस्कृत भाषा के जानकार और संस्कार भारती के सदस्य शामिल हुए. सैकड़ों की संख्या में छात्र इस पदयात्रा में शामिल हुए. यह पदयात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई उपायुक्त कार्यालय पहुंची. इस दौरान छात्रों ने सदर एसडीओ आदित्य पांडे को ज्ञापन सौंपा है.

छात्रों से बात करते सदर एसडीओ आदित्य पांडे. (फोटो-ईटीवी भारत)

छात्रों का कहना है कि संस्कृत देव भाषा है और भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक भी है. इस भाषा की पढ़ाई हजारीबाग के दो कॉलेजों में बंद करना सरासर नाइंसाफी है. वैसे छात्र जो संस्कृत में अपना करियर बनाना चाहते थे अब उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. जानकारी के अनुसार एचआरडी ने सब्जेक्ट मैपिंग के नाम पर हजारीबाग के दो कॉलेजों में संस्कृत की पढ़ाई बंद कराई है. छात्रों ने जिला प्रशासन से दोनों कॉलेजों में संस्कृत की पढ़ाई शुरू कराने की गुहार लगाई है.