हजारीबाग के दो कॉलेजों में स्नातक स्तर पर संस्कृत की पढ़ाई बंद, विरोध में विद्यार्थियों ने निकाली पदयात्रा
हजारीबाग में छात्रों ने पदयात्रा निकाली और दो कॉलेजों में संस्कृत की पढ़ाई बंद कराए जाने का विरोध जताया.
Published : July 9, 2026 at 7:56 PM IST
हजारीबागः जिले में इन दिनों संस्कृत पढ़ने वाले छात्र आंदोलनरत हैं. इसकी वजह संस्कृत की पढ़ाई स्नातक स्तर पर दो कॉलेजों में बंद कर दी गई है. इसके विरोध में हजारीबाग में गुरुवार को छात्रों ने पदयात्रा निकाली. साथ ही उपायुक्त कार्यालय में आवेदन देकर आक्रोश व्यक्त किया.
हजारीबाग के दो कॉलेज में संस्कृत की पढ़ाई स्नातक स्तर पर बंद कर दी गई है. संत कोलंबस कॉलेज और केबी महिला कॉलेज में संस्कृत की पढ़ाई स्नातक स्तर पर होती थी. अब सिर्फ मार्खम कॉलेज में संस्कृत की पढ़ाई होगी, लेकिन इस विषय के लिए कॉलेज में महज 60 सीटें ही निर्धारित की गई हैं. इसे देखते हुए हजारीबाग के वैसे छात्र जो संस्कृत में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उन्होंने विरोध दर्ज कराया है.
छात्रों ने सदर एसडीओ को सौंपा ज्ञापन
इस पदयात्रा में छात्रों के अलावा संस्कृत भाषा के जानकार और संस्कार भारती के सदस्य शामिल हुए. सैकड़ों की संख्या में छात्र इस पदयात्रा में शामिल हुए. यह पदयात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई उपायुक्त कार्यालय पहुंची. इस दौरान छात्रों ने सदर एसडीओ आदित्य पांडे को ज्ञापन सौंपा है.
छात्रों का कहना है कि संस्कृत देव भाषा है और भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक भी है. इस भाषा की पढ़ाई हजारीबाग के दो कॉलेजों में बंद करना सरासर नाइंसाफी है. वैसे छात्र जो संस्कृत में अपना करियर बनाना चाहते थे अब उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. जानकारी के अनुसार एचआरडी ने सब्जेक्ट मैपिंग के नाम पर हजारीबाग के दो कॉलेजों में संस्कृत की पढ़ाई बंद कराई है. छात्रों ने जिला प्रशासन से दोनों कॉलेजों में संस्कृत की पढ़ाई शुरू कराने की गुहार लगाई है.
छात्रों की मांग सरकार तक पहुंचाएंगेः एसडीओ
वहीं इस संबंध में हजारीबाग सदर एसडीओ आदित्य पांडे ने कहा कि यह फैसला सरकार लेगी. जिला प्रशासन छात्रों की मांग को आगे भेजने का काम करेगा. उन्होंने उम्मीद जताई है कि जो भी आदेश आएगा वह छात्र हित में होगा.
सब्जेक्ट मैपिंग के नाम पर संस्कृत की पढ़ाई हजारीबाग के दो कॉलेजों में बंद होना चिंता का विषय है. बहरहाल, संस्कृत में कई छात्र अपना भविष्य बनाना चाहते हैं. वैसे छात्रों के लिए यह एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है.
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