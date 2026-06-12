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रांची में 6 जुलाई को प्रतिभा सम्मान समारोह का होगा आयोजन, 20 हजार मेधावी छात्रों को किया जाएगा सम्मानित

पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के उद्देश्य से पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन (PASWA) द्वारा 6 जुलाई 2026 को राजधानी रांची में ग्रैंड स्टूडेंट टैलेंट फेलिसिटेशन सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा. इस कार्यक्रम में राज्यभर के लगभग 20 हजार से अधिक मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा. आयोजन को झारखंड के सबसे बड़े छात्र सम्मान समारोह के रूप में प्रचारित किया जा रहा है.

यह समारोह हरवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेलगांव, रांची में सुबह 9 बजे से आयोजित होगा. कार्यक्रम में सीबीएसई, JAC और आईसीएसई बोर्ड के ऐसे छात्र भाग ले सकेंगे जिन्होंने 10वीं अथवा 12वीं की परीक्षा में 65 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं.

जानकारी देते पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे. (वीडियो-ईटीवी भारत)

छात्रों को किया जाएगा सम्मानित

आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचान देना, उन्हें प्रोत्साहित करना और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है. समारोह में छात्रों को सम्मानित करने के साथ-साथ उनके अभिभावकों और शिक्षकों के योगदान को भी सराहा जाएगा.

ग्रामीण विकास मंत्री करेंगी शिरकत

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह होंगी, जो समारोह का उद्घाटन करेंगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य सरकार के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और गणमान्य अतिथियों को भी आमंत्रित किया गया है.