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रांची में 6 जुलाई को प्रतिभा सम्मान समारोह का होगा आयोजन, 20 हजार मेधावी छात्रों को किया जाएगा सम्मानित

रांची में मेधावी छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन पासवा की ओर से किया जाएगा.

PASWA Felicitation Ceremony
पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 12, 2026 at 5:20 PM IST

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रांची: झारखंड के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के उद्देश्य से पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन (PASWA) द्वारा 6 जुलाई 2026 को राजधानी रांची में ग्रैंड स्टूडेंट टैलेंट फेलिसिटेशन सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा. इस कार्यक्रम में राज्यभर के लगभग 20 हजार से अधिक मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा. आयोजन को झारखंड के सबसे बड़े छात्र सम्मान समारोह के रूप में प्रचारित किया जा रहा है.

यह समारोह हरवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेलगांव, रांची में सुबह 9 बजे से आयोजित होगा. कार्यक्रम में सीबीएसई, JAC और आईसीएसई बोर्ड के ऐसे छात्र भाग ले सकेंगे जिन्होंने 10वीं अथवा 12वीं की परीक्षा में 65 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं.

जानकारी देते पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे. (वीडियो-ईटीवी भारत)

छात्रों को किया जाएगा सम्मानित

आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचान देना, उन्हें प्रोत्साहित करना और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है. समारोह में छात्रों को सम्मानित करने के साथ-साथ उनके अभिभावकों और शिक्षकों के योगदान को भी सराहा जाएगा.

ग्रामीण विकास मंत्री करेंगी शिरकत

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह होंगी, जो समारोह का उद्घाटन करेंगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य सरकार के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और गणमान्य अतिथियों को भी आमंत्रित किया गया है.

पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी जानकारी

कार्यक्रम का नेतृत्व पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे करेंगे. जबकि संगठन के संरक्षक एवं झारखंड सरकार के पूर्व वित्त मंत्री डॉ. रमेश्वर उरांव भी इस आयोजन से जुड़े हुए हैं. मेधावी छात्रों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पात्र छात्र अपनी मार्कशीट की प्रति व्हाट्सएप के माध्यम से भेजकर निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं. संगठन ने बताया कि पंजीकरण पूरी तरह निशुल्क है, ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें.

PASWA Felicitation Ceremony
पोस्टर का विमोचन करते पासवा के अध्यक्ष और सदस्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

पासवा का कहना है कि यह समारोह केवल सम्मान का मंच नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के सपनों, मेहनत और उपलब्धियों का उत्सव होगा. आयोजन के माध्यम से राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों को नई पहचान और आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का प्रयास किया जाएगा.

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