ETV Bharat / state

सरकारी स्कूल में अचानक छात्राएं हुईं बेहोश, ये रही वजह

शासकीय स्कूल में एग्जाम खत्म होते ही अचानक आठ छात्राएं बेहोश हो गईं.

BALRAMPUR STUDENTS FAINT
बलरामपुर छात्राएं बेहोश (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 12, 2025 at 9:44 AM IST

|

Updated : December 12, 2025 at 10:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर: वाड्रफनगर ब्लॉक के शासकीय हाई स्कूल मनबासा में एग्जाम समाप्त होते ही आठ छात्राएं एक साथ अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश हो गईं. इस घटना से स्कूल स्टाफ और आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप की स्थिति बन गई.

अस्पताल में भर्ती कराया

शिक्षकों ने तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से सभी छात्राओं को सिविल अस्पताल वाड्रफनगर पहुंचाया. मेडिकल टीम इन छात्राओं का इलाज कर रही है.

कैसी है छात्राओं की हालत

वाड्रफनगर शासकीय अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि सभी छात्राओं का प्राथमिक उपचार किया गया है. उनकी स्थिति फिलहाल पूरी तरह स्थिर है.

BALRAMPUR NEWS
सिविल अस्पताल वाड्रफनगर (ETV Bharat Chhattisgarh)

क्यों बेहोश हुईं छात्राएं?

डॉक्टरों ने बताया कि छात्राओं के अचानक बेहोश होने का कारण स्पष्ट नहीं हैं. शुरुआती जांच में कमजोरी, पोषण की कमी, थकान और मौसम के प्रभाव को संभावित वजह माना गया है. सभी छात्राओं को डॉक्टरों की टीम की विशेष निगरानी में रखा गया है.

मेडिकल टीम की लगातार मॉनिटरिंग

अस्पताल प्रशासन ने बताया कि समय पर उपचार मिलने के कारण सभी छात्राएं सुरक्षित हैं और किसी तरह की गंभीर चिंता की स्थिति नहीं है. मेडिकल टीम लगातार नजर रख रही है. चिकित्सकों के मुताबिक कुछ छात्राओं में हीमोग्लोबिन की कमी (ब्लड की कमी) और टाइफाइड के शुरुआती लक्षण पाए गए हैं, जिनके आधार पर उपचार चल रहा है.

अधिकारी भी पहुंचे अस्पताल

घटना की सूचना मिलने के बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) श्याम किशोर जायसवाल भी तत्काल स्कूल पहुंचे. उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. बीएमओ के निर्देश पर ठंड से बचाव के लिए अस्पताल में मौजूद सभी छात्राओं को मोजे और मफलर उपलब्ध कराए गए हैं.

सभी छात्राएं चिकित्सकों की देखरेख में हैं. ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बेहतर सुविधाओं वाले उच्च अस्पताल में रेफर किया जाएगा-श्याम किशोर जायसवाल, बीईओ

कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी पहुंचे अस्पताल

छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलते ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिहर प्रसाद यादव सिविल अस्पताल पहुंचे. उन्होंने डॉक्टरों से बात कर बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली.

कोरबा में पैसों की बारिश के लिए तंत्र मंत्र, 24 साल का बैगा एक एक कर लोगों को बुला रहा था कमरे के भीतर, चौथे ने किया विरोध, जानिए खौफनाक कहानी
कार में भरा था 5 लाख से ज्यादा का गांजा, बैकुंठपुर कोर्ट ने 2 तस्करों को सुनाई 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा
सरकारी स्कूल की टीचर बनीं मिसाल, रात में ऑनलाइन क्लास लेकर नेशनल स्कॉलरशिप दिलाने में कर रहीं मदद, 7 बच्चे चयनित
Last Updated : December 12, 2025 at 10:25 AM IST

TAGGED:

BALRAMPUR NEWS
BALRAMPUR GOVERNMENT SCHOOL
बलरामपुर छात्राएं बेहोश
BALRAMPUR MALNUTRITION
BALRAMPUR STUDENTS FAINT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.