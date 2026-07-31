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100 किमी दूर जाकर परीक्षा देने की मजबूरी, सीधी में अलसुबह अंधेरे में बस पकड़ रहीं छात्राएं

कॉलेज में परीक्षा केंद्र नहीं होने छात्रों को परेशानी ( सांकेतिक तस्वीर )

सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मझौली शासकीय कालेज के सैकड़ों छात्र-छात्राओं को परीक्षा केंद्र की सुविधा नहीं मिलने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इन दिनों कॉलेज के प्रथम, द्वितीय और फ़ाइनल वर्ष की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन मझौली कॉलेज में परीक्षा केंद्र न होने की वजह से विद्यार्थियों को करीब 80 से 100 किलोमीटर दूर सीधी जाकर परीक्षा देनी पड़ रही है. सबसे अधिक परेशानी छात्राओं को उठानी पड़ रही है. उन्हें सुबह सात बजे शुरू होने वाली परीक्षा में समय पर पहुंचने के लिए तड़के 4 बजे ही घर से निकलना पड़ता है. छात्रों का कहना है, हमें तड़के अंधेरे में बस का इंतजार करना पड़ता है अमित नाम के छात्र का कहना है कि हमें तड़के अंधेरे में चुवाही गांव पहुंचकर बस का इंतजार करना पड़ता है. जहां सुनसान रास्तों से सफर करने के कारण उनके मन में सुरक्षा को लेकर हमेशा डर बना रहता है. उनका यह भी कहना है कि यदि मझौली में ही परीक्षा केंद्र बना दिया जाए तो समय, धन और सुरक्षा तीनों की समस्या का समाधान हो सकता है.