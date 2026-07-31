100 किमी दूर जाकर परीक्षा देने की मजबूरी, सीधी में अलसुबह अंधेरे में बस पकड़ रहीं छात्राएं
सीधी जिले के मझौली शासकीय कालेज में परीक्षा केंद्र न होने की वजह से विद्यार्थियों को करीब 80 से 100 किलोमीटर दूर सीधी जाकर परीक्षा देनी पड़ रही है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 5:46 PM IST
सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मझौली शासकीय कालेज के सैकड़ों छात्र-छात्राओं को परीक्षा केंद्र की सुविधा नहीं मिलने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इन दिनों कॉलेज के प्रथम, द्वितीय और फ़ाइनल वर्ष की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन मझौली कॉलेज में परीक्षा केंद्र न होने की वजह से विद्यार्थियों को करीब 80 से 100 किलोमीटर दूर सीधी जाकर परीक्षा देनी पड़ रही है. सबसे अधिक परेशानी छात्राओं को उठानी पड़ रही है. उन्हें सुबह सात बजे शुरू होने वाली परीक्षा में समय पर पहुंचने के लिए तड़के 4 बजे ही घर से निकलना पड़ता है.
छात्रों का कहना है, हमें तड़के अंधेरे में बस का इंतजार करना पड़ता है
अमित नाम के छात्र का कहना है कि हमें तड़के अंधेरे में चुवाही गांव पहुंचकर बस का इंतजार करना पड़ता है. जहां सुनसान रास्तों से सफर करने के कारण उनके मन में सुरक्षा को लेकर हमेशा डर बना रहता है. उनका यह भी कहना है कि यदि मझौली में ही परीक्षा केंद्र बना दिया जाए तो समय, धन और सुरक्षा तीनों की समस्या का समाधान हो सकता है.
वहीं इस मामले मे बीए अंतिम वर्ष की छात्रा शिवांगी सिंह ने बताया, लगभग 300 से ज्याई विद्यार्थी प्रतिदिन परीक्षा देने के लिए दूर-दराज से सीधी जाते हैं. जहां कुछ छात्र मड़वास मार्ग से तो कुछ मझौली मार्ग से सफर करते हैं. उन्होंने कहा कि कई बार महाविद्यालय के प्राचार्य और संबंधित अधिकारियों के सामने यह समस्या रखी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला. जहां मजबूरी में छात्र-छात्राओं को जोखिम भरा सफर तय करके परीक्षा देने जाना पड़ रहा है.
छात्र-छात्राओं ने की प्रशासन से समस्या का तत्काल संज्ञान लेने की मांग
सीधी जिले के एनएसयूआई के प्रदेश सचिव विक्रांत सिंह ने प्रशासन से इस गंभीर समस्या का तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है. उन्होंने यह भी कहा कि मझौली क्षेत्र के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए. जिसके बाद स्थानीय स्तर पर परीक्षा केंद्र की व्यवस्था कर छात्रों को राहत दी जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक दूरी तय न करनी पड़े और छात्राओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके. वहीं अब क्षेत्र के विद्यार्थियों और अभिभावकों का कहना है कि जब मझौली में बड़ी संख्या में छात्र अध्ययन कर रहे हैं, तो यहां भी परीक्षा केंद्र की व्यवस्था होनी चाहिए.