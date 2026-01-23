सरस्वती पूजा के दिन चॉक छुआने की परंपरा, इस दिन से शुरू होती है बच्चे की पढ़ाई
हजारीबाग में सरस्वती पूजा को लेकर छात्र-छात्राओं में उत्साह का माहौल है.
Published : January 23, 2026 at 3:43 PM IST
हजारीबागः बसंत पंचमी विद्या की देवी मां सरस्वती पूजा का दिन है. यह दिन विद्यार्थियों के जीवन के लिए बेहद खास होता है. ऐसे तो विद्यार्थी सालों भर मां सरस्वती की आराधना करते हैं. लेकिन बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की आराधना का विशेष महत्व है. यही कारण है कि बच्चे अपनी पढ़ाई की शुरुआत इसी दिन से करते हैं. इस दिन बच्चों को चॉक/खली छुआने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है. आज भी इसकी झलक देखने को मिलती है.
मां सरस्वती विद्या की देवी हैं. सरस्वती पूजा के दिन यह परंपरा रही है कि बच्चों की पढ़ाई इसी दिन से शुरू कराई जाती है ताकि मां सरस्वती का आशीर्वाद मिले. जिसे खली छुआई भी कहा जाता है. इस दिन बच्चों के माता-पिता शिक्षा संस्कार करवाते हैं. मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने बच्चा खली से स्लेट पर ओम लिखकर अपनी पढ़ाई को शुरू करता है.
ऐसी मान्यता है कि इस दिन पढ़ाई लिखाई शुरू करने से मां सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है और बच्चा जीवन में खुद को स्थापित कर पाता है. इस दौरान पुजारी मंत्र उच्चारण के साथ बच्चे का हाथ पकड़ कर ओम लिखवाते हैं. सनातन समाज के लोग इस दिन का इंतजार भी करते हैं. बसंत पंचमी के दिन उसके बच्चे को खली छुआया जाए और वह पढ़ाई लिखाई में लग जाए. गौर करें तो सरस्वती पूजा के बाद ही किसी भी स्कूल में नए सेशन की पढ़ाई की भी शुरुआत होती है. ऐसे में लोग इस परंपरा से जुड़ते चले गए हैं. यही कारण है कि सरस्वती पूजा के दिन पूजा मंडप में बच्चों को खली छुआकर पढ़ाई-लिखाई की शुरुआत कराई जाती है. इस दिन स्कूल के बच्चे अपनी नई किताबों को मां सरस्वती के चरणों में रखकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.
राजकीय बीएड कॉलेज के सेवानिवृत शिक्षक मनोज कुमार बताते हैं कि आदिकाल से यह परंपरा चली आ रही है. वैदिक काल में इस परंपरा का आरंभ किया गया था जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आगे बढ़ा रहे हैं. हर एक नये कदम की शुरुआत देवी-देवता की आराधना के साथ होती है. शिक्षा सभी के लिए जरूरी है. मां सरस्वती विद्या की देवी हैं ज्ञान की देवी का आशीर्वाद मिले तो बच्चा संस्कारी हो जाता है.
भारत अपनी परंपरा के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है. हर एक परंपरा के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी मान्यता है जो हम लोगों को खास बनाता है. चॉक या खली छूने की भी परंपरा भी उन्हीं में से एक है.
इसे भी पढे़ं- सरस्वती पूजा के दिन सदियों से चली आ रही है खली छुआने की परंपरा, जानिए क्या है वजह
इसे भी पढे़ं- बसंत पंचमी पर ज्ञान की देवी का AI अवतार, रांची में पहली बार बनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मां सरस्वती की प्रतिमा
इसे भी पढे़ं- Basant Panchami: बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, देर शाम तक कर सकेंगे भोलेनाथ पर जलाभिषेक