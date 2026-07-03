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NIOS के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों को 15 सितंबर तक कराना होगा दस्तावेज सत्यापन, तभी मिल सकेगा प्रवेश

शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत संचालित पत्राचार विद्यालय ने NIOS पाठ्यक्रम 2026-27 में कक्षा 10 और 12 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए सूचना जारी

10 और 12 में प्रवेश लेने वाले छात्रों को 15 सितंबर तक कराना होगा दस्तावेज सत्यापन
10 और 12 में प्रवेश लेने वाले छात्रों को 15 सितंबर तक कराना होगा दस्तावेज सत्यापन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 3, 2026 at 9:40 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत संचालित पत्राचार विद्यालय ने NIOS पाठ्यक्रम 2026-27 में कक्षा 10 और 12 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए सूचना जारी की है. विद्यालय प्रशासन ने कहा है कि जिन छात्रों ने पहले से ऑनलाइन आवेदन कर दिया है या जो 15 सितंबर 2026 तक आवेदन करेंगे, उन्हें प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने दस्तावेज़ों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा. यदि कोई छात्र तय समय में दस्तावेज सत्यापन नहीं कराता है, तो उसका प्रवेश रद्द किया जा सकता है.

किसे कराना होगा दस्तावेज़ सत्यापन

पत्राचार विद्यालय प्रशासन के अनुसार यह नियम उन सभी छात्रों पर लागू होगा, जिन्होंने पहले ही ऑनलाइन आवेदन कर दिया है या जो 15 सितंबर 2026 तक आवेदन करेंगे. कक्षा 10 और कक्षा 12 में NIOS पाठ्यक्रम के तहत प्रवेश लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के लिए विद्यालय आना होगा. केवल ऑनलाइन आवेदन करने से प्रवेश पूरा नहीं माना जाएगा.

कब और कहां होगा सत्यापन

विद्यालय प्रशासन ने बताया कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया सोमवार से शुक्रवार तक किसी भी कार्य दिवस में होगी. छात्र सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच पत्राचार विद्यालय, गुरु तेग बहादुर नगर पहुंचकर अपने दस्तावेज़ों का सत्यापन करा सकते हैं. विद्यालय ने छात्रों से कहा है कि वह अंतिम दिनों तक इंतजार न करें, बल्कि जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लें जिससे किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

साथ लेकर जाने होंगे ये जरूरी दस्तावेज

दस्तावेज सत्यापन के दौरान छात्रों को अपने सभी मूल प्रमाण-पत्र साथ लेकर जाने होंगे. इसके अलावा हाल ही के दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो और सभी दस्तावेज़ों की एक पूरी स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी भी जमा करनी होगी. यदि कोई अभ्यर्थी जरूरी दस्तावेज साथ नहीं लाता है, तो उसका सत्यापन पूरा नहीं हो पाएगा और प्रवेश प्रक्रिया भी अधूरी रह सकती है.

समय पर सत्यापन नहीं कराया तो रद्द होगी उम्मीदवारी

विद्यालय प्रशासन ने अपने सूचना में स्पष्ट कहा है कि यदि कोई छात्र निर्धारित समय के अंदर दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी उम्मीदवारी खुद रद्द मानी जाएगी. इसके लिए पूरी जिम्मेदारी संबंधित छात्र की होगी. इसलिए सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वह समय रहते सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करें और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें.

पत्राचार विद्यालय प्रशासन ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन भरना प्रवेश प्रक्रिया का केवल पहला चरण है. प्रवेश तभी अंतिम रूप से मान्य होगा, जब छात्र के सभी दस्तावेज़ों का सफलतापूर्वक सत्यापन पूरा हो जाएगा. इसके बाद ही विद्यालय की ओर से दाखिले की पुष्टि की जाएगी.

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