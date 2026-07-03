ETV Bharat / state

NIOS के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों को 15 सितंबर तक कराना होगा दस्तावेज सत्यापन, तभी मिल सकेगा प्रवेश

10 और 12 में प्रवेश लेने वाले छात्रों को 15 सितंबर तक कराना होगा दस्तावेज सत्यापन ( ETV Bharat )