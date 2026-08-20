चार वर्षीय यूजी में 75% अंक पर पीएचडी का रास्ता आसान, पीजी की अनिवार्यता खत्म
चार वर्षीय यूजी में 75 प्रतिशत अंक या निर्धारित समकक्ष सीजीपीए हासिल करने वाले विद्यार्थी रांची विश्वविद्यालय के पीएचडी में सीधा प्रवेश ले सकेंगे.
Published : August 20, 2026 at 3:55 PM IST
रांची: आरयू में पीएचडी प्रवेश को लेकर पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया गया है. विश्वविद्यालय ने यूजीसी-2022 के प्रावधानों और नई शिक्षा नीति के अनुरूप पीएचडी के नए नियम तैयार किए हैं. नई व्यवस्था में चार वर्षीय स्नातक डिग्री करने वाले विद्यार्थियों के लिए शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ने का रास्ता आसान किया गया. अब चार वर्षीय यूजी में 75 प्रतिशत अंक या निर्धारित समकक्ष सीजीपीए हासिल करने वाले विद्यार्थी पीएचडी में सीधे प्रवेश के लिए पात्र होंगे. ऐसे विद्यार्थियों को पीएचडी में जाने से पहले अलग से पीजी डिग्री करना जरूरी नहीं होगा.
योग्य विद्यार्थियों को पीएचडी में प्रवेश का अवसर
रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार राजकुमार शर्मा ने बताया कि नई व्यवस्था यूजीसी-2022 और नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरूप लागू की जा रही है. उन्होंने कहा कि चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले योग्य विद्यार्थियों को पीएचडी में प्रवेश का अवसर मिलेगा. इसके साथ ही शोध प्रवेश प्रक्रिया, कोर्स वर्क और पीएचडी की अवधि को लेकर भी नए प्रावधान तय किए गए हैं.
75 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को अवसर
नई व्यवस्था के तहत मास्टर डिग्री या एमफिल वाले अभ्यर्थियों के लिए 55 प्रतिशत अंक की पात्रता बनी रहेगी. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता अंक में पांच प्रतिशत की छूट का प्रावधान है. चार वर्षीय यूजी में निर्धारित 75 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सीधे पीएचडी के लिए आवेदन का अवसर मिलेगा. इससे स्नातक स्तर पर ही शोध के क्षेत्र में जाने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को लाभ होगा.
परीक्षा और इंटरव्यू के लिए 7:3 का वेटेज निर्धारित
पीएचडी प्रवेश में राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षाओं को भी महत्व दिया गया है. नेट, सीएसआईआर नेट, गेट और जीजीईटी जैसी परीक्षाओं में पात्र अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा से छूट का प्रावधान है. ऐसे अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जा सकेगा. विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में शोध पद्धति और संबंधित विषय से जुड़े प्रश्नों को शामिल किया जाएगा. परीक्षा और इंटरव्यू के लिए 70:30 का वेटेज निर्धारित किया गया है.
अतिरिक्त समय का प्रावधान
पीएचडी में प्रवेश लेने के बाद शोधार्थियों को 12 क्रेडिट का कोर्स वर्क पूरा करना होगा. इसमें शोध पद्धति और शोध से जुड़े अकादमिक पहलुओं की जानकारी दी जाएगी. नए नियमों के अनुसार पीएचडी की न्यूनतम अवधि तीन वर्ष और अधिकतम अवधि छह वर्ष होगी. विशेष परिस्थितियों में नियमों के अनुसार अतिरिक्त समय का प्रावधान भी रहेगा.
शोध के इच्छुक विद्यार्थियों को अधिक अवसर
महिला शोधार्थियों और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले शोधार्थियों को निर्धारित प्रावधानों के तहत अतिरिक्त छूट मिलेगी. महिला शोधार्थियों के लिए मातृत्व और चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान भी रखा गया है. विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि नए नियमों से शोध के इच्छुक विद्यार्थियों को अधिक अवसर मिलेंगे और पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया नई शिक्षा नीति के अनुरूप होगी.
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