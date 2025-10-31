ETV Bharat / state

रायपुर ब्लू वाटर में हादसा, नहाने गए दो बच्चे डूबे, एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

रायपुर माना थाना इलाके में दो बच्चे नहाने के दौरान डूब गए हैं.

SDRF Rescue Operation In Blue Water
ब्लू वाटर में एसडीआरएफ टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 31, 2025 at 7:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: राजधानी के माना इलाके में एयरपोर्ट के सामने ब्लू वाटर में दो बच्चे डूब गए हैं. दोनों बच्चे छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल के छात्र हैं. छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल के 7 से आठ बच्चे यहां घूमने आए थे. जिसमें से दसवीं के दो छात्र जयेश साहू और मृदुल बंजरिया ब्लू वाटर में नहाने के लिए जैसे ही नीचे उतरे ब्लू वाटर के गहरे पानी में डूब गए. इसके बाद इसकी सूचना माना पुलिस को दी गई है. माना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है, लेकिन डूबे हुए दोनों छात्रों का अब तक पता नहीं चल पाया है. फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

रायपुर की माना पुलिस ने क्या कहा ?: रायपुर माना थाना प्रभारी मनीष तिवारी ने बताया कि शुक्रवार की सुबह लगभग 12:30 बजे डायल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि 7 से 8 बच्चे ब्लू वाटर में घूमने के लिए आए हुए थे, जिसमें से दो बच्चे ब्लू वाटर के पानी में उतरे थे. बाद में पता चला कि दोनों बच्चे गहराई में जाने की वजह से बाहर नहीं आ पाए हैं.

रायपुर ब्लू वाटर में बच्चे डूबे (ETV BHARAT)

एसडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू के काम में जुट गई है, लेकिन अब तक दोनों बच्चों का पता नहीं चल पाया है. डूबे हुए दोनों बच्चे कक्षा दसवीं के छात्र हैं. जो टाटीबंध के छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल के छात्र हैं. डूबे हुए दो बच्चों में से एक बच्चा मृदुल बंजरिया हॉस्टल में रहता है. दूसरा छात्र कबीर नगर में रहता है. परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है- मनीष तिवारी, रायपुर माना थाना प्रभारी

Students drowned in Blue Water
ब्लू वाटर में डूबे छात्र (ETV BHARAT)

रायपुर ब्लू वाटर में बस्तर के लौंहडीगुड़ा के मृदुल बंजरिया और जयेश साहू के साथ ही 7 से 8 दोस्त घूमने गए थे. मृदुल और जयेश ब्लू वाटर में नहाने के लिए चले गए. जिसके बाद पानी की गहराई में जाने से डूब गए . दोनों बच्चों की तलाश की जा रही है.

Chhattisgarh Public School students
छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल के छात्र (ETV BHARAT)

तुरतुरिया माता दर्शन को जा रही श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, 1 की मौत, 17 घायल, 5 सिम्स रेफर

कोरिया के झुमका जलाशय में हाउसबोट, बढ़ेगा पर्यटन, मिलेगा रोजगार

बलरामपुर के ज्वेलरी शॉप में बड़ी चोरी, पुलिस डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद

TAGGED:

RAIPUR BLUE WATER
CG SDRF RESCUE OPERATION
रायपुर माना थाना
रायपुर में हादसा
STUDENTS DROWNED IN RAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.