ETV Bharat / state

रायपुर ब्लू वाटर में हादसा, नहाने गए दो बच्चे डूबे, एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

रायपुर: राजधानी के माना इलाके में एयरपोर्ट के सामने ब्लू वाटर में दो बच्चे डूब गए हैं. दोनों बच्चे छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल के छात्र हैं. छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल के 7 से आठ बच्चे यहां घूमने आए थे. जिसमें से दसवीं के दो छात्र जयेश साहू और मृदुल बंजरिया ब्लू वाटर में नहाने के लिए जैसे ही नीचे उतरे ब्लू वाटर के गहरे पानी में डूब गए. इसके बाद इसकी सूचना माना पुलिस को दी गई है. माना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है, लेकिन डूबे हुए दोनों छात्रों का अब तक पता नहीं चल पाया है. फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

रायपुर की माना पुलिस ने क्या कहा ?: रायपुर माना थाना प्रभारी मनीष तिवारी ने बताया कि शुक्रवार की सुबह लगभग 12:30 बजे डायल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि 7 से 8 बच्चे ब्लू वाटर में घूमने के लिए आए हुए थे, जिसमें से दो बच्चे ब्लू वाटर के पानी में उतरे थे. बाद में पता चला कि दोनों बच्चे गहराई में जाने की वजह से बाहर नहीं आ पाए हैं.