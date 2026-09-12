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बिहार में दो सहेलियों को मौत भी जुदा नहीं कर पाई, परिजनों ने जाति की दीवार भुलाकर एक ही कब्र में दफनाया

गया में दो छात्राओं को मौत भी जुदा नहीं कर पाया. अलग जाति के परिवारों ने दोनों को एक ही कब्र में दफनाया. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार

Gaya students death
गया में छात्राओं की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 12, 2026 at 9:06 AM IST

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गया: बिहार के गया जिले के गुरुआ प्रखंड अंतर्गत नवाबचक गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ. सरकारी आदर्श मध्य विद्यालय से घर लौट रही चार छात्राओं में से दो की आहर में डूबने से मौत हो गई. मृतक छात्राएं 13 वर्षीय सुहानी कुमारी और सुप्रिया कुमारी थी, जो सातवीं कक्षा में पढ़ती थी. वहीं मौत के बाद परिवारों के द्वारा दोनों को एक ही कब्र में दफनाने का ममाला सामने आया है.

जाति का भेदभाव किया दरकिनार

अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू होते ही दोनों परिवारों ने एक अनोखा और भावुक फैसला लिया. यादव और चौधरी परिवारों ने जातिगत बाधाओं को पूरी तरह भुला दिया. उन्होंने फैसला किया कि दोनों सहेलियों को एक ही कब्र में सुपुर्द-ए-खाक किया जाए.

एक कब्र में मिली अंतिम विदाई

ग्रामीणों और परिजनों की सहमति से सुहानी और सुप्रिया को एक ही कब्र में दफनाया गया. यह दृश्य देखकर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आईं. दोस्ती और इंसानियत का यह अनूठा उदाहरण पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया.

बारिश के बाद पैर धोते वक्त फिसला पैर

चारों छात्राएं तरोवा स्थित स्कूल से नवाबचक लौट रही थी. रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो वे पेड़ के नीचे रुकी. बारिश थमने के बाद मिट्टी लगे पैर धोने के लिए आहर के घाट के पास गईं. तभी एक छात्रा का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चली गई.

एक-दूसरे को बचाने में डूबीं चारों छात्राएं

सहेली को बचाने की कोशिश में दूसरी छात्रा भी पानी में कूद गई. फिर तीसरी और चौथी छात्रा भी उसी आहर में गिर गईं. शोर सुनकर ग्रामीण दौड़े और चारों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया. दो छात्राओं को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दो की हालत खतरे से बाहर बताई गई.

परिजनों में मातम

मृतक सुहानी अमरेंद्र यादव की पुत्री और सुप्रिया मनोज चौधरी की पुत्री थीं. दोनों अलग-अलग जाति के परिवारों से आती थीं, लेकिन दोनों में गहरी दोस्ती था. घटना की खबर सुनते ही गांव में मातम पसर गया. परिजन रो-रोकर बेहाल हो गए.

पुलिस ने लिया संज्ञान

गुरुआ थानाध्यक्ष मनेश कुमार ने बताया कि नवाबचक गांव में आहर में डूबने से दो बच्चियों की मौत हुई है। पुलिस मामले की आगे जांच और कार्रवाई कर रही है।

"गुरुआ थाना अंतर्गत नबाबचक गांव में आहर में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई. ये बच्चियां स्कूल से पढ़ाई कर घर को लौट रही थी. इसी क्रम में यह घटना हुई. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है."-मनेश कुमार, थानाध्यक्ष गुरुआ

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