Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

छात्रों ने विकसित किया AI और मशीन लर्निंग आधारित ट्रैफिक सिस्टम, जानिए कैसे करेगा काम

गाजियाबाद के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक के छात्रों द्वारा तैयार किया गया "Intelliflow" आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित है.

AI और मशीन लर्निंग आधारित ट्रैफ़िक सिस्टम
AI और मशीन लर्निंग आधारित ट्रैफ़िक सिस्टम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 15, 2025 at 1:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में तेजी से बढ़ती आबादी और उसके साथ लगातार बढ़ रही वाहनों की संख्या के चलते सड़कों पर लगातार ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है. विशेष कर ऑफिस टाइमिंग में दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है विशेष कर चौराहों पर लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है. दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक मूवमेंट को स्मार्ट और व्यवस्थित बनाने की दिशा में गाजियाबाद के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों द्वारा Ai-Driven IoT Traffic Management System "Intelliflow" तैयार किया गया है.

बीटेक के छात्रों द्वारा तैयार किया गया "Intelliflow" आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित है. प्रोजेक्ट का मकसद हाई डेंसिटी ट्रेफिक एरिया में वास्तविक समय में ट्रैफिक डाटा को एकत्रित कर, ट्रैफिक डेंसिटी के आधार पर सिग्नल कंट्रोल करना है. यानी कि ट्रैफिक सिग्नल को वाहनों की संख्या के हिसाब से कंट्रोल किया जाएगा. यदि किसी तरफ वाहनों की संख्या कम है तो ऐसे में वाहनों की संख्या को स्कैन करने के पश्चात उसे सिग्नल को कम देर के लिए खोला जाएगा और जहां वाहनों की संख्या अधिक है, उसी तरफ के वाहनों के लिए सिग्नल को ज्यादा देर के लिए खोला जाएगा. ताकि लोगों को कम से कम समय ट्रैफिक सिग्नल पर इंतजार करना पड़े.

AI और मशीन लर्निंग आधारित ट्रैफ़िक सिस्टम (ETV Bharat)

खुद तय करेगा सिग्नल का समय: "Intelliflow" में Ai कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं. जो लगातार सड़क का लाइव वीडियो और ट्रैफिक मूवमेंट का डाटा रिकॉर्ड करते हैं. ये कैमरे आधुनिक ESP32-CAM डिवाइस पर चलते हैं. डाटा Ai मॉडल तक पहुंचता है जहां इसका विश्लेषण होता है. Ai मॉडल तय करता है कि किस तरफ से कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कहां जाम है और किस लेन को ज्यादा समय देना चाहिए. इसी के हिसाब से सिग्नल अपनी टाइमिंग निर्धारित करता है.

AI और मशीन लर्निंग आधारित ट्रैफ़िक सिस्टम
AI और मशीन लर्निंग आधारित ट्रैफ़िक सिस्टम (ETV Bharat)

पांच छात्रों की टीम ने तैयार किया प्रोजेक्ट: BTech प्रथम वर्ष की छात्रा अनुष्का गुप्ता ने बताया, पांच छात्रों की टीम ने प्रोजेक्ट तैयार किया है. हमारा प्रयास था कि हमें कैसा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे जो की असल जिंदगी में होने वाली समस्याओं कनिष्ठरण कर सके. हमारा कॉलेज दिल्ली एनसीआर में है और हम अक्सर देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक बेहद ज्यादा है. अक्सर देखा जाता है कि रेड लाइट्स पर लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है. हमारे प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने कोशिश की है कि कैसे रेड लाइट्स पर वेटिंग टाइम को काम किया जा सके. कई बार ट्रैफिक सिग्नल पर भयंकर ट्रैफिक के चलते जाम की समस्या उत्पन्न होती है और एंबुलेंस आदि भी जाम में फंस जाती हैं.

Intelliflow
Intelliflow" आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ETV Bharat)

B.Tech द्वितीय वर्ष के छात्र अर्जुन अग्रवाल ने बताया, "Intelliflow" में Ai मॉडल ट्रेन करके लगाया गया है. जोकि कैमरे के माध्यम से सड़क पर वाहनों की संख्या को डिटेक्ट करेगा. इसके अतिरिक्त कई बार ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों की भारी भीड़ होने के चलते ट्रैफिक स्लो हो जाता है ऐसे में एंबुलेंस आदि फंस जाती है. Ai कैमरा एंबुलेंस को डिटेक्ट कर लेगा और एंबुलेंस की दूरी के हिसाब से आगे के सिगनल्स को फ्री रखेगा ताकि आसानी से एंबुलेंस सभी सिग्नल्स को क्रॉस कर सके और रुकना ना पड़े. इसके अतिरिक्त Ai और मशीन लर्निंग के माध्यम से सिस्टम पुराने डाटा का विश्लेषण कर नई पेटर्न तैयार करेगा ताकि किसी तरह का ट्रैफिक मूवमेंट हो रहा है इसको समझने में भी आसानी होगी.

"Intelliflow" की खासियत:

  • ० रियल टाइम ट्रैफिक कंट्रोल: ये सिस्टम ट्रैफिक को इस समय देखकर फैसला लेता है. जिससे जाम काफी हद तक काम हो जाता है.
  • ० एंबुलेंस को प्राथमिकता: Ai मॉडल इमरजेंसी वाहनों को पहचानता है. जिससे कि उन्हें सबसे पहले निकलने के लिए सिग्नल को पहले से ही फ्री कर दिया जाता है.
  • ० एडॉप्टिव टाइमिंग: फिक्स टाइम सिग्नल की जगह यह सिस्टम भीड़ देखकर सिग्नल के टाइम को बढ़ाता और घटाता है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

GHAZIABAD TRAFFIC SIGNAL PROJECT
TRAFFIC CONGESTION IN GHAZIABAD
STUDENTS DEVELOPS AI TRAFFIC SYSTEM
AI आधारित ट्रैफ़िक सिस्टम
AI MACHINE LEARNING TRAFFIC SYSTEM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.