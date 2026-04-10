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UP में छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को दोबारा मौका; विभाग फिर खोलेगा पोर्टल, जानें पूरी प्रक्रिया

UP में छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को दोबारा मौका. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: क्या आप तकनीकी दिक्कतों या देरी की वजह से UP स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने से चूक गए हैं? इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है. प्रदेश सरकार ने स्कॉलरशिप पोर्टल को दोबारा खोल दिया है. इस पहल से छात्रवृत्ति से वंचित रह गए हजारों छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी राहत मिलेगी. समाज कल्याण विभाग शैक्षिक सत्र 2025-26 के तहत छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के छूटे लाभार्थियों के लिए एक बार फिर पोर्टल खोला जा रहा है. विभाग जल्द ही आधिकारिक सूचना जारी करेगा. इसमें सामान्य, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के छात्र-छात्राएं दोबारा आवेदन कर सकेंगे. विभाग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र छात्र केवल तकनीकी खामियों या अन्य कारणों से छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए. वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग ने छूटे छात्रों के लिए पोर्टल खोला था. इससे 53,041 छात्रों को कुल 81.12 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की गई थी. अनुसूचित जाति के 25,395 छात्रों को 30.65 करोड़ रुपए, सामान्य वर्ग के 27,646 छात्रों को 50.47 करोड़ रुपए जारी किए गए. समाज के सभी वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया गया है. इसे सामाजिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. UP में छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को दोबारा मौका. (Video Credit: ETV Bharat) हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता: समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि जो छात्र किसी कारणवश वंचित रह गए हैं, उन्हें दोबारा मौका देकर उनकी पढ़ाई को जारी रखने में मदद की जाएगी. क्या है जमीनी हकीकत: प्रयागराज की रेनू ने बताया कि उनके बेटे का किडनी का इलाज लखनऊ में चल रहा है. वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है. पिछले साल भी स्कॉलरशिप नहीं मिली और इस साल भी अभी तक नहीं आई है. आर्थिक हालात बेहद खराब है. इलाज, फीस और रहने का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है. अगर छात्रवृत्ति मिल जाती तो राहत मिलती. रेनू का कहना है कि वह समाज कल्याण विभाग के दफ्तर के कई चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला. छात्र आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के छात्रों की स्कॉलरशिप आ जाती है, लेकिन जनरल वर्ग के छात्रों को काफी देर से या कई बार नहीं मिलती. फीस 87 हजार है, लेकिन स्कॉलरशिप 30-32 हजार ही मिलती है. जबकि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के छात्रों को 60 से 70 हजार स्कॉलरशिप मिलती है.