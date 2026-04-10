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UP में छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को दोबारा मौका; विभाग फिर खोलेगा पोर्टल, जानें पूरी प्रक्रिया

समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण ने बताया प्रदेश सरकार शिक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है.

UP में छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को दोबारा मौका.
UP में छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को दोबारा मौका. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 9:56 AM IST

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लखनऊ: क्या आप तकनीकी दिक्कतों या देरी की वजह से UP स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने से चूक गए हैं? इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है. प्रदेश सरकार ने स्कॉलरशिप पोर्टल को दोबारा खोल दिया है. इस पहल से छात्रवृत्ति से वंचित रह गए हजारों छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी राहत मिलेगी.

समाज कल्याण विभाग शैक्षिक सत्र 2025-26 के तहत छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के छूटे लाभार्थियों के लिए एक बार फिर पोर्टल खोला जा रहा है. विभाग जल्द ही आधिकारिक सूचना जारी करेगा.

इसमें सामान्य, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के छात्र-छात्राएं दोबारा आवेदन कर सकेंगे. विभाग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र छात्र केवल तकनीकी खामियों या अन्य कारणों से छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए.

वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग ने छूटे छात्रों के लिए पोर्टल खोला था. इससे 53,041 छात्रों को कुल 81.12 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की गई थी. अनुसूचित जाति के 25,395 छात्रों को 30.65 करोड़ रुपए, सामान्य वर्ग के 27,646 छात्रों को 50.47 करोड़ रुपए जारी किए गए.

समाज के सभी वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया गया है. इसे सामाजिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

UP में छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को दोबारा मौका. (Video Credit: ETV Bharat)

हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता: समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि जो छात्र किसी कारणवश वंचित रह गए हैं, उन्हें दोबारा मौका देकर उनकी पढ़ाई को जारी रखने में मदद की जाएगी.

क्या है जमीनी हकीकत: प्रयागराज की रेनू ने बताया कि उनके बेटे का किडनी का इलाज लखनऊ में चल रहा है. वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है. पिछले साल भी स्कॉलरशिप नहीं मिली और इस साल भी अभी तक नहीं आई है.

आर्थिक हालात बेहद खराब है. इलाज, फीस और रहने का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है. अगर छात्रवृत्ति मिल जाती तो राहत मिलती. रेनू का कहना है कि वह समाज कल्याण विभाग के दफ्तर के कई चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला.

छात्र आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के छात्रों की स्कॉलरशिप आ जाती है, लेकिन जनरल वर्ग के छात्रों को काफी देर से या कई बार नहीं मिलती. फीस 87 हजार है, लेकिन स्कॉलरशिप 30-32 हजार ही मिलती है. जबकि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के छात्रों को 60 से 70 हजार स्कॉलरशिप मिलती है.

पढ़ाई छोड़ने की नौबत: लखनऊ में बीटीसी की पढ़ाई कर रही निशा बताती हैं कि उन्हें पिछले साल भी छात्रवृत्ति नहीं मिली और इस साल भी स्थिति वही है. मेरे माता-पिता नहीं हैं और यह स्कॉलरशिप नहीं मिली तो पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी. कॉलेज फीस मांग रहा है और हमारे पास पैसे नहीं हैं. निशा के अनुसार, उनके कॉलेज के किसी भी छात्र को इस बार छात्रवृत्ति नहीं मिली है.

67 लाख छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था कि प्रदेश सरकार इस वित्तीय वर्ष में 67 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दे रही है. उन्होंने सबका साथ, सबका विकास के तहत हर वर्ग तक लाभ पहुंचाने की बात दोहराई.

ब्लैक लिस्टेड कॉलेजों से रहें सावधान: छात्रवृत्ति पोर्टल पर मथुरा के 25 कॉलेज, मेरठ और हाथरस के एक-एक कॉलेज को ब्लैक लिस्ट किया गया है. ऐसे संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं. इसलिए एडमिशन से पहले कॉलेज की स्थिति जरूर जांच लें.

ऐसे करें आवेदन: छात्रों को सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर Student सेक्शन में Registration करना होगा. रजिस्ट्रेशन के दौरान अभ्यर्थी को अपनी श्रेणी (General, OBC, SC, ST, Minority) चुनकर नाम, मोबाइल नंबर और E-Mail ID जैसी बेसिक जानकारी भरनी होगी.

इसके बाद सिस्टम द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जारी किया जाएगा. रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी Student Login के जरिए लॉगिन कर Fill Application Form पर क्लिक करेंगे. यहां उन्हें व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक जानकारी, पता और बैंक खाते से संबंधित जानकारी सावधानीपूर्वक भरनी होगी.

जरूरी दस्तावेज: आवेदन के दौरान छात्रों को आधार कार्ड, फोटो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), पिछली कक्षा की मार्कशीट और बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी. यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बैंक खाता छात्र के नाम पर हो और आधार से लिंक हो.

फाइनल सबमिट और हार्ड कॉपी: सभी जानकारी भरने के बाद अभ्यर्थी Final Submit करेंगे. इसके बाद आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा. आवेदन का प्रिंट निकालकर संबंधित स्कूल या कॉलेज में जमा करना भी अनिवार्य है.

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश: छात्रवृत्ति के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. कक्षा 9-10 (Pre-Matric) और 11 से आगे (Post-Matric) के लिए अलग-अलग विकल्प उपलब्ध हैं. गलत जानकारी या दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है.

इस योजना के तहत कक्षा 9 से लेकर स्नातक, परास्नातक, ITI और पॉलिटेक्निक के छात्र आवेदन कर सकते हैं. सभी वर्गों SC, ST, OBC, General और Minority के लिए यह सुविधा उपलब्ध है.

आवेदन करते समय बैंक डिटेल, आधार और नाम में किसी प्रकार की त्रुटि न हो. साथ ही आवेदन पत्र को समय से संस्थान में जमा करना आवश्यक है, अन्यथा छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा.

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