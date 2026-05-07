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विश्वविद्यालय का दर्जा तो मिल गया, पर DSPMU में बुनियादी सुविधाएं नदारद

रांची स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय. ( फोटो-ईटीवी भारत )