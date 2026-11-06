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JTET में 20 से 25 फीसदी ग्रेस मार्क्स देने की मांग, अभ्यर्थियों ने गिनाईं परीक्षा की विसंगतियां

प्रेस कॉन्फ्रेंस करते काजल मंडल ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) में शामिल अभ्यर्थियों ने परीक्षा की विसंगतियों को आधार बनाकर 20 से 25 फीसदी तक ग्रेस मार्क्स देने की मांग की है. ऑल स्टेट बीएड-डीएलएड स्टूडेंट्स एसोसिएशन, झारखंड के अध्यक्ष काजल मंडल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परीक्षा में सामने आई समस्याओं को उठाया. उन्होंने कहा कि दस साल के लंबे अंतराल के बाद JTET की परीक्षा हुई है. ऐसे में कई अभ्यर्थियों के लिए यह अंतिम अवसर था. परीक्षा में कुछ प्रश्नों की त्रुटि और प्रश्नपत्र के कुछ सेट में क्रम संख्या की गड़बड़ी से भी अभ्यर्थियों को परेशानी हुई.

एसोसिएशन ने इस संबंध में मुख्यमंत्री सचिवालय, संबंधित विभागों और अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर राहत देने की मांग की है. काजल मंडल ने कहा कि वर्ष 2016 के बाद 2026 में JTET की परीक्षा आयोजित हुई. इस दौरान बड़ी संख्या में बीएड और डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिला. 2023 में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर हुई नियुक्ति प्रक्रिया में भी कई अभ्यर्थी JTET नहीं होने के कारण अवसर से वंचित रह गए. लंबे अंतराल के कारण कई अभ्यर्थियों की उम्र भी अधिक हो चुकी है. ऐसे में उनके लिए यह परीक्षा काफी महत्वपूर्ण थी.