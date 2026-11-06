JTET में 20 से 25 फीसदी ग्रेस मार्क्स देने की मांग, अभ्यर्थियों ने गिनाईं परीक्षा की विसंगतियां
JTET में गलत प्रश्न और प्रश्नपत्र के सेट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए 20-25 प्रतिशत ग्रेस मार्क्स देने की मांग की. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 6, 2026 at 2:25 PM IST
रांची: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) में शामिल अभ्यर्थियों ने परीक्षा की विसंगतियों को आधार बनाकर 20 से 25 फीसदी तक ग्रेस मार्क्स देने की मांग की है. ऑल स्टेट बीएड-डीएलएड स्टूडेंट्स एसोसिएशन, झारखंड के अध्यक्ष काजल मंडल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परीक्षा में सामने आई समस्याओं को उठाया. उन्होंने कहा कि दस साल के लंबे अंतराल के बाद JTET की परीक्षा हुई है. ऐसे में कई अभ्यर्थियों के लिए यह अंतिम अवसर था. परीक्षा में कुछ प्रश्नों की त्रुटि और प्रश्नपत्र के कुछ सेट में क्रम संख्या की गड़बड़ी से भी अभ्यर्थियों को परेशानी हुई.
एसोसिएशन ने इस संबंध में मुख्यमंत्री सचिवालय, संबंधित विभागों और अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर राहत देने की मांग की है. काजल मंडल ने कहा कि वर्ष 2016 के बाद 2026 में JTET की परीक्षा आयोजित हुई. इस दौरान बड़ी संख्या में बीएड और डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिला. 2023 में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर हुई नियुक्ति प्रक्रिया में भी कई अभ्यर्थी JTET नहीं होने के कारण अवसर से वंचित रह गए. लंबे अंतराल के कारण कई अभ्यर्थियों की उम्र भी अधिक हो चुकी है. ऐसे में उनके लिए यह परीक्षा काफी महत्वपूर्ण थी.
प्रश्नपत्र और ओएमआर में गड़बड़ी का उठाया मुद्दा
एसोसिएशन की अध्यक्ष ने परीक्षा में मॉडल प्रश्नपत्र जारी नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाया. उनका कहना है कि आधिकारिक मॉडल सेट उपलब्ध नहीं होने से अभ्यर्थियों को प्रश्नों के पैटर्न की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी. इसके अलावा अलग-अलग विषयों के कुछ प्रश्नों में त्रुटियां मिलने की शिकायत भी सामने आई है. कुछ सेट में प्रश्नों के क्रमांक में गड़बड़ी के कारण ओएमआर शीट भरने के दौरान अभ्यर्थियों को परेशानी हुई. समय की कमी में कई अभ्यर्थियों से उत्तर भरने में गलतियां हुईं.
ग्रेस मार्क्स देने के लिए सरकार से आग्रह
काजल मंडल ने कहा कि दूसरे राज्यों में शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में ग्रेस मार्क्स देने के उदाहरण हैं. झारखंड में भी अभ्यर्थियों की परिस्थितियों और परीक्षा से जुड़ी विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए राहत दी जानी चाहिए. उन्होंने महिला अभ्यर्थियों और पारा शिक्षकों की परिस्थितियों का भी उल्लेख किया. उनके अनुसार, पारिवारिक जिम्मेदारियों और अन्य सरकारी कार्यों में व्यस्तता के कारण कई अभ्यर्थियों को तैयारी का पर्याप्त समय नहीं मिल पाया.
उन्होंने सरकार और संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि सभी पहलुओं की समीक्षा कर JTET अभ्यर्थियों को 20 से 25 फीसदी तक ग्रेस मार्क्स देने पर विचार किया जाए. इससे कुछ अंकों से पीछे रह गए अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बनने की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल सकेगा.
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