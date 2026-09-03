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खराब सड़क की वजह से छात्राओं को स्कूल जाने में हो रही थी परेशानी! पहुंच गई डीसी ऑफिस

पलामू में स्कूली छात्र सड़क की समस्या को लेकर डीसी से मदद की गुहार लगाई. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

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डीसी को आवेदन सौंपती छात्राएं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2026 at 10:58 AM IST

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पलामू: Gen Z के बाद अब Gen alpha अपनी मांगों को लेकर खुलकर आवाज उठा रहे हैं. अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कभी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे तो कभी सीधा डीसी कार्यालय पहुंच जा रहे हैं. कुछ ऐसा ही मामला पलामू जिले से आया है. यहां की छात्राएं पलामू डीसी ऑफिस पहुंची और अपनी मांगों को रखी.

पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत हर बुधवार को जनसमाधान दिवस का आयोजन करते हैं. इसी जन समाधान दिवस पर स्कूली छात्राएं खराब रोड की शिकायत लेकर पहुंची थी और डीसी से मदद की गुहार लगाई. डीसी ने छात्राओं को पढ़ाई को लेकर कई बिंदुओं पर समझाया. साथ ही जल्द से जल्द रोड के मरम्मत का निर्देश दिया.

पलामू डीसी और छात्रा की बातचीत (Etv Bharat)

दरअसल, पलामू के पाटन प्रखंड के किसैनी गांव के रहने वाली छात्राएं प्रतिदिन साइकिल से हाई स्कूल जाती हैं. छात्राओं ने डीसी को बताया कि सड़क की खराब हालत के कारण उन्हें कई बार हल्की दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है. कई बार वे घायल भी हो जाती हैं. सभी छात्राएं दसवीं क्लास में पढ़ाई करती हैं और अगले वर्ष बोर्ड की परीक्षा देना है. लेकिन खराब रोड उनकी पढ़ाई में बाधा बन रही है.

छात्रों की बात सुनने के बाद डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने छात्राओं को बताया कि नए रोड के निर्माण में लंबी प्रक्रिया होगी, जिसमें वक्त भी लगेगा. फिलहाल रोड की मरम्मत करवाई जाएगी ताकि छात्राओं को स्कूल जाने में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े. डीसी ने मौके पर संबंधित अधिकारियों को रोड के मरम्मत करने का निर्देश दिया.

बता दें कि कुछ दिनों पहले डीसी के जन समाधान दिवस पर एक स्कूली छात्र पहुंची थी. उसने भी पढ़ाई में मदद की गुहार लगायी थी. स्कूली छात्रा कृतिका का कॉपी किताब बाढ़ के पानी में बह गया था. इस समस्या को लेकर छात्रा कुछ दिनों पहले डीसी के जन समाधान दिवस में पहुंची थी. डीसी ने कृतिका की पढ़ाई में मदद की और उसे कॉपी और किताबें उपलब्ध करवायी गई.

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