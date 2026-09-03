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खराब सड़क की वजह से छात्राओं को स्कूल जाने में हो रही थी परेशानी! पहुंच गई डीसी ऑफिस

पलामू: Gen Z के बाद अब Gen alpha अपनी मांगों को लेकर खुलकर आवाज उठा रहे हैं. अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कभी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे तो कभी सीधा डीसी कार्यालय पहुंच जा रहे हैं. कुछ ऐसा ही मामला पलामू जिले से आया है. यहां की छात्राएं पलामू डीसी ऑफिस पहुंची और अपनी मांगों को रखी.

पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत हर बुधवार को जनसमाधान दिवस का आयोजन करते हैं. इसी जन समाधान दिवस पर स्कूली छात्राएं खराब रोड की शिकायत लेकर पहुंची थी और डीसी से मदद की गुहार लगाई. डीसी ने छात्राओं को पढ़ाई को लेकर कई बिंदुओं पर समझाया. साथ ही जल्द से जल्द रोड के मरम्मत का निर्देश दिया.

पलामू डीसी और छात्रा की बातचीत (Etv Bharat)

दरअसल, पलामू के पाटन प्रखंड के किसैनी गांव के रहने वाली छात्राएं प्रतिदिन साइकिल से हाई स्कूल जाती हैं. छात्राओं ने डीसी को बताया कि सड़क की खराब हालत के कारण उन्हें कई बार हल्की दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है. कई बार वे घायल भी हो जाती हैं. सभी छात्राएं दसवीं क्लास में पढ़ाई करती हैं और अगले वर्ष बोर्ड की परीक्षा देना है. लेकिन खराब रोड उनकी पढ़ाई में बाधा बन रही है.