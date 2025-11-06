JSSC CGL मामला: हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, छात्रों ने राज्यपाल से लगाई गुहार
रांची में छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकाल की. ज्ञापन सौंपते हुए कहा सीआईडी छात्रों को परेशान न करें.
Published : November 6, 2025 at 1:55 PM IST
रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा से जुड़ा मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित (रिजर्व) रख लिया है. दूसरी ओर पेपर लीक प्रकरण की जांच कर रही सीआईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, जिससे अभ्यर्थियों में बेचैनी और भय का माहौल है.
पेपर लीक नेटवर्क का पता लगाने में जुटी जांच एजेंसी
सीआईडी ने हाल के दिनों में इस मामले में दो कोचिंग संचालक कुणाल प्रताप सिंह और प्रकाश पोद्दार को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था. दोनों से पूछताछ की प्रक्रिया अभी भी जारी है. जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि पेपर लीक का नेटवर्क कहां से शुरू हुआ और किन-किन लोगों की इसमें संलिप्तता है. जांच का दायरा बढ़ने के कारण अभ्यर्थियों में यह आशंका गहराने लगी है कि कहीं जांच के बहाने उन्हें भी बेवजह आरोपों में न फंसा दिया जाए.
राज्यपाल से मिला छात्रों का प्रतिनिधिमंडल
इसी डर और अनिश्चितता के बीच गुरुवार को छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिला. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जब मामला पहले से ही हाईकोर्ट में लंबित है और अब जजमेंट रिजर्व रखा जा चुका है तो सीआईडी को इस दौरान छात्रों को परेशान नहीं करना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि जांच के नाम पर कई अभ्यर्थियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और कुछ को हिरासत में लिए जाने की आशंका भी जताई जा रही है.
छात्रों को बेवजह जांच में फंसने का डर
इधर, छात्रों का कहना है कि वे किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं हैं और केवल निष्पक्ष परीक्षा की उम्मीद में कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में जांच एजेंसी की लगातार कार्रवाई से उन पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है. उन्होंने राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि जब तक अदालत अपना निर्णय नहीं देती, तब तक सीआईडी को छात्रों के खिलाफ किसी दंडात्मक कदम से रोका जाए.
राज्यपाल ने छात्रों को दिया हर संभव मदद का भरोसा
वहीं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रतिनिधिमंडल की बात ध्यानपूर्वक सुनी और उन्हें कानून सम्मत रास्ता अपनाने की सलाह दी है. राज्यपाल ने कहा कि यदि उन्हें लगता है कि जांच एजेंसी की कार्रवाई न्यायसंगत नहीं है तो वे अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से इस विषय को अदालत के समक्ष रख सकते हैं. उन्होंने छात्रों को यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार और न्यायपालिका दोनों ही अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के प्रति संवेदनशील हैं.
केवल निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी
उल्लेखनीय है कि झारखंड एसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर बीते कई महीनों से विवाद जारी है. पेपर लीक की शिकायत के बाद सीआईडी ने कई स्तरों पर छापेमारी और पूछताछ की कार्रवाई की है, जबकि अभ्यर्थी लगातार पारदर्शी जांच और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं. अब सबकी निगाहें झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर टिकी हैं, जो आने वाले दिनों में राज्य की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के भविष्य को तय करेगा.
ये भी पढ़ें- सीबीएसई से पहले होगी झारखंड बोर्ड की परीक्षा, फरवरी के पहले सप्ताह में मैट्रिक-इंटर की परीक्षा शुरू करने की तैयारी में जुटा जैक
नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में हंगामा, डिग्री के लिए रात तक जमे रहे स्टूडेंट्स
सरकारी सिस्टम में उलझकर रह गयी हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, अभ्यर्थी परेशान!