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देवेंद्रनाथ महतो को तिरंगा यात्रा से रोकने का मामला राज्यपाल तक पहुंचा, छात्र प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

रांचीः JPSC-JSSC में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ जारी छात्र आंदोलन के प्रमुख छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा और ध्वजारोहण में शामिल होने से रोके जाने का मामला अब राज्यपाल तक पहुंच गया है. मंगलवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा.

इस प्रतिनिधिमंडल में रूपेश कुशवाहा, जयराम महतो, मुकेश कुमार, शिवम, रामा अवतार और महावीर साहु शामिल रहे. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया कि JPSC-JSSC की कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के समय पुलिस लाठीचार्ज की घटना हुई थी. इसके बाद छात्र नेता देवेन्द्र नाथ महतो रांची सदर अस्पताल में इलाजरत थे. प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, स्वास्थ्य स्थिति खराब होने के बावजूद वे छात्रों की मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर थे.

ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अस्पताल में उपचाररत होने के बावजूद देवेंद्र नाथ महतो ने तिरंगा यात्रा में शामिल होने और राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया. इसी दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें रोका गया. प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ कथित तौर पर धक्का-मुक्की और पुलिस बल का प्रयोग किया गया.

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया कि घटना से संबंधित फोटो और वीडियो भी सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं. ऐसे में स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर हुई इस घटना की वास्तविकता सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है. प्रतिनिधिमंडल ने घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की.

छात्र प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के समक्ष छह प्रमुख मांगें रखीं. इनमें 15 अगस्त की घटना की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मियों पर नियमानुसार कार्रवाई, CCTV फुटेज, फोटो और वीडियो समेत सभी साक्ष्यों को सुरक्षित रखना शामिल है. इसके अलावा 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई.