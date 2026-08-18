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देवेंद्रनाथ महतो को तिरंगा यात्रा से रोकने का मामला राज्यपाल तक पहुंचा, छात्र प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

रांची में छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलनकारी देवेंद्रनाथ महतो के मामले पर राज्यपाल से मुलाकात की.

students delegation met Governor regarding case of activist Devendra Nath Mahto in Ranchi
छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2026 at 7:39 PM IST

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रांचीः JPSC-JSSC में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ जारी छात्र आंदोलन के प्रमुख छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा और ध्वजारोहण में शामिल होने से रोके जाने का मामला अब राज्यपाल तक पहुंच गया है. मंगलवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा.

इस प्रतिनिधिमंडल में रूपेश कुशवाहा, जयराम महतो, मुकेश कुमार, शिवम, रामा अवतार और महावीर साहु शामिल रहे. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया कि JPSC-JSSC की कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के समय पुलिस लाठीचार्ज की घटना हुई थी. इसके बाद छात्र नेता देवेन्द्र नाथ महतो रांची सदर अस्पताल में इलाजरत थे. प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, स्वास्थ्य स्थिति खराब होने के बावजूद वे छात्रों की मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर थे.

ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अस्पताल में उपचाररत होने के बावजूद देवेंद्र नाथ महतो ने तिरंगा यात्रा में शामिल होने और राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया. इसी दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें रोका गया. प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ कथित तौर पर धक्का-मुक्की और पुलिस बल का प्रयोग किया गया.

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया कि घटना से संबंधित फोटो और वीडियो भी सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं. ऐसे में स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर हुई इस घटना की वास्तविकता सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है. प्रतिनिधिमंडल ने घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की.

छात्र प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के समक्ष छह प्रमुख मांगें रखीं. इनमें 15 अगस्त की घटना की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मियों पर नियमानुसार कार्रवाई, CCTV फुटेज, फोटो और वीडियो समेत सभी साक्ष्यों को सुरक्षित रखना शामिल है. इसके अलावा 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई.

प्रतिनिधिमंडल ने देवेंद्र नाथ महतो की सुरक्षा और उचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी रखी. साथ ही JPSC-JSSC से संबंधित छात्र आंदोलन की मांगों पर सरकार से आवश्यक और ठोस कार्रवाई सुनिश्चित कराने का आग्रह किया गया. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की घटना को केवल एक व्यक्तिगत विवाद के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों को सामने लाया जाना चाहिए. राज्यपाल से आग्रह किया गया कि वे मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच के लिए उचित निर्देश देने तथा दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए हस्तक्षेप करें.

JPSC-JSSC की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में पिछले कई दिनों से छात्र आंदोलन जारी है. आंदोलन के बीच सरकार की ओर से विवादित एजेंसी TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने समेत कई घोषणाएं की गई हैं. हालांकि छात्र पक्ष की ओर से अलग-अलग मुद्दों को लेकर कार्रवाई की मांग लगातार उठाई जा रही है. इसी क्रम में अब स्वतंत्रता दिवस की घटना को लेकर राज्यपाल से जांच की मांग की गई है.

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