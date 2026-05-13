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CBSE 12th Result : जेईई एडवांस्ड के लिए जरूरी बोर्ड में 75 फीसदी अंक नहीं आए तो चिंता नहीं...जानिए विकल्प

स्टूडेंट्स ने जेईई मेन क्लीयर कर लिया. एडवांस्ड के पात्र घोषित हो गए, लेकिन बोर्ड में 75 प्रतिशत अंक की पात्रता नहीं पूरी कर सके.

Students queue up for exams
परीक्षा के लिए कतार में स्टूडेंट (ETV Bharat Kota (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 6:06 PM IST

2 Min Read
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कोटा: सीबीएसई ने बुधवार को 12वीं का परिणाम जारी किया. इसके बाद बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी सामने आए, जिन्होंने जेईई की तैयारी की. जेईई मेन क्लीयर भी कर लिया और एडवांस्ड के पात्र घोषित हो गए, लेकिन अब बोर्ड में 75 प्रतिशत अंक की पात्रता नहीं ले सके. ऐसे विद्यार्थियों में निराशा है.

निजी कोचिंग के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि जेईई परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स में करीब 50 प्रतिशत विद्यार्थी सीबीएसई बोर्ड से होते हैं. ये पहले जेईई मेन व एडवांस्ड से आईआईटी, एनआईटी व ट्रिपलआईटी में प्रवेश लेते हैं. प्रवेश के लिए 12वीं बोर्ड में 75 व कैटेगरी अनुसार 65 प्रतिशत बोर्ड में प्राप्तांक जरूरी है. ऐसे में बोर्ड परिणाम जारी होने के बाद कई ऐसे विद्यार्थी एडवांस्ड के पात्र होने के बावजूद भी बोर्ड पात्रता पूरा नहीं कर पाए.

पढ़ें: CBSE 12th Result: गत वर्ष से 3.19 फीसदी कम रहा परिणाम, देश में अजमेर रीजन का 11वां स्थान

परीक्षा जरूर दें: आहूजा ने ऐसे स्टूडेंट को सलाह दी कि एडवांस्ड परीक्षा का विकल्प नहीं छोड़ें. परीक्षा दें, क्योंकि जेईई मेन व एडवांस्ड के आधार पर बहुत से इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश मिलता है. इनकी गिनती देश के शीर्ष संस्थानों में की जाती है. इन संस्थानों में प्रवेश के लिए 12वीं में 75 प्रतिशत प्राप्तांक की बाध्यता नहीं है. इसमें ट्रिपलआईटी दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलूरु, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एनएसयूटी, धीरूभाई अंबानी, निरमा अहमदाबाद, थापर पटियाला, एलएनएमआईटी जयपुर, पीडीपीयू गांधीनगर, एमआईटी पुणे, जेपी नोएडा, एनसीयू गुरुग्राम जैसे संस्थान शामिल हैं.

17 मई को दो पारी में जेईई एडवांस्ड: आईआईटी रुड़की की ओर से जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड की परीक्षा को 17 मई को दो पारियों में ली जाएगी. इसके प्रवेश पत्र जारी कर दिए. परीक्षा में शामिल होने को अभ्यर्थियों को तय ड्रेस कोड में आना है. पहली पारी सुबह 9 से 12 बजे और दूसरी पारी दोपहर 2:30 से 5:30 बजे के बीच होगी. पहली पारी के लिए सुबह 7:00 से 8:30 तक प्रवेश मिलेगा. दूसरी पारी में दोपहर 2:00 तक प्रवेश मिलेगा.

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