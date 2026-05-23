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पटना यूनिवर्सिटी की सीनेट बैठक में छात्रों ने किया हंगामा

पटना : पटना विश्वविद्यालय में शनिवार को आयोजित सीनेट बैठक के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला. विश्वविद्यालय के जयप्रकाश अनुसदन में चल रही सीनेट बैठक के बाहर छात्र संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान आईसा समेत कई छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया.

सीनेट बैठक के बाहर छात्रों का हंगामा : प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप था कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र हितों की अनदेखी कर रहा है. छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय में लगातार कई समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन उन मुद्दों पर सीनेट बैठक में गंभीर चर्चा नहीं की जा रही है. छात्रों ने छात्रसंघ चुनाव, नामांकन, परीक्षा व्यवस्था, रिजल्ट में देरी और विश्वविद्यालय की प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठाए.

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सुरक्षाकर्मियों और छात्रों के बीच धक्कामुक्की : हंगामे के दौरान स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारी छात्र जयप्रकाश अनुसदन के मुख्य गेट के पास पहुंच गए. गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों और छात्रों के बीच बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच धक्कामुक्की की स्थिति बन गई. मौके पर मौजूद गार्डों ने छात्रों को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की, जबकि छात्र सीनेट बैठक में अपनी बात रखने की मांग कर रहे थे.

''हम अपने विश्वविद्यालय की मीटिंग में अपने वाइस चांसलर से मिलने आए हैं, लेकिन वो पुलिस को बुलाकर गेट बंद करवा रहे हैं. हमें हमारी ही यूनिवर्सिटी से बाहर किया जा रहा है. हम चाहते हैं कि सीनेट के बजट में हमारे कामों के लिए पैसा अलॉट हो. फीस वृद्धि पर रोक लगाई जाए. यूनिवर्सिटी में पुलिसिया दमन भी बड़ा मुद्दा है. रात 10- 11 बजे यूनिवर्सिटी में पुलिस घुस जाती है. छात्रों को पीटा जाता है.''- आदर्श कुमार, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र