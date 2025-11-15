अब लेट नहीं होगी एंबुलेंस: छात्रों ने बनाया AI मॉडल, ऑटोमैटिक डिटेक्ट होगा एक्सीडेंट और पहुंचेगी तत्काल मदद
Ai मॉडल सड़कों पर ट्रैफिक निगरानी के लिए लगे कैमरों का उपयोग करके सड़क हादसों का पता लगाएगा.
Published : November 15, 2025 at 5:11 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: भारत में सड़क हादसों का बढ़ता संकट चिंताजनक है. आए दिन सड़कों पर हुए हादसों की खबरें सुनते हैं. कई बार देखा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाने के कारण जान चली जाती है. अब इस समस्या का समाधान बीटेक के छात्रों ने मिलकर निकाल लिया है. बीटेक कंप्यूटर साइंस के छात्रों ने एक ऐसा Ai मॉडल विकसित किया है जो हादसे होने पर तुरंत पुलिस और नजदीकी अस्पताल को सूचित कर देगा.
छात्रों द्वारा विकसित किया गया Ai मॉडल सड़कों पर ट्रैफिक निगरानी के लिए लगे कैमरों का उपयोग करके सड़क हादसों का पता लगाएगा और तुरंत घटनास्थल के संबंध में तमाम जानकारी जैसे लोकेशन, फोटो आदि नजदीकी पुलिस स्टेशन और अस्पताल को भेजेगा. यह तकनीक एक्सीडेंट के समय घायलों तक एंबुलेंस पहुंचने की रिस्पांस टाइम को कम करेगी. करीब चार हफ्ते की मेहनत के बाद बीटेक कंप्यूटर साइंस के छात्र देवांग अग्रवाल, दिव्या नारायण वार्ष्णेय, कनिष्क पटेल, दिव्यांश माहेश्वरी और कुशाग्र वर्मा की टीम ने विकसित किया है.
दुर्घटना स्थल पर बिना सूचना मिले पहुंचना
B.Tech के छात्र देवांग अग्रवाल के मुताबिक, कई बार देखा गया है कि एंबुलेंस को एक्सीडेंट की लोकेशन पर पहुंचने में वक्त लग जाता है. समय से एंबुलेंस के न पहुंचने पर घायल अस्पताल पहुंचने में लेट हो जाता है और कई बार घायल की मृत्यु हो जाती है. कई बार एक्सीडेंट होने के बाद आसपास किसी व्यक्ति की मौजूदगी ना होने के चलते पुलिस को सूचना नहीं पहुंच पाती है.
Ai मॉडल डिटेक्ट करेगा एक्सीडेंट
B.Tech के छात्र देवांग अग्रवाल ने बताया कि, हमने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो सड़कों पर लगे कैमरा का इस्तेमाल कर एक्सीडेंट को डिटेक्ट करता है. यह वही कमरे होते हैं जो सड़कों पर चालान या ट्रैफिक निगरानी आदि के लिए लगाए गए होते हैं. एक्सीडेंट को डिटेक्ट करने के बाद तुरंत एक्सीडेंट से संबंधित फोटो और लोकेशन नजदीकी अस्पताल और पुलिस को भेजी जाती है.
YOLOv8 Ai मॉडल का प्रोजेक्ट में इस्तेमाल
B.Tech के छात्र दिव्य नारायण वार्ष्णेय ने बताया, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल कैमरे से मिले फीड को लाइव एनालाइज करता है. B.Tech छात्र कनिष्क गौतम ने बताया YOLOv8 Ai मॉडल का प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया गया है. YOLOv8 Ai मॉडल वीडियो के प्रत्येक फ्रेम में ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है. सड़कों पर वाहनों का लगातार आवागमन हो रहा है मॉडल के लिए सभी वाहन ऑब्जेक्ट है.
कैसे डिटेक्ट करता है एक्सीडेंट
Ai आई मॉडल को ट्रेन किया गया है कि कैसे एक्सीडेंट को डिटेक्ट करना है. Ai मॉडल को हजारों वीडियो फ्रेम रीड करवाए गए हैं. कोडिंग के माध्यम से Ai मॉडल को समझाया गया है कि दो ऑब्जेक्ट के टकराने, दो ऑब्जेक्ट के आपस ओवरलैप होने, अचानक से ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होने या स्पीड में बड़ा बदलाव होने पर एक्सीडेंट होता है. इसी आधार पर Ai मॉडल बताता है कि एक्सीडेंट हुआ है.
सड़क हादसों में बचायेगा जान: प्रोजेक्ट बनाने वाले छात्रों का कहना है कि अगर इस मॉडल का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और घायलों को समय पर चिकित्सीय मदद पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकता है. समय पर पुलिस और एंबुलेंस को घटनास्थल पर भेज कर बड़ी संख्या में सड़क हादसों में लोगों की जान बचाई जा सकती है.
