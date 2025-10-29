ETV Bharat / state

नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में हंगामा, डिग्री के लिए रात तक जमे रहे स्टूडेंट्स

पलामू में नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में डिग्री को लेकर स्टूडेंट्स का हंगामा हुआ.

Students create ruckus over degrees at Nilamber Pitamber University in Palamu
यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के बाहर जमा स्टूडेंट्स (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 29, 2025 at 9:36 PM IST

2 Min Read
पलामूः नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में डिग्री को लेकर बुधवार की देर शाम छात्रों ने हंगामा किया है. छात्रों का हंगामा जारी है और यूनिवर्सिटी कैंपस में ही जमे हुए हैं. इस हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस पहुंची और डिग्री बांटने के लिए पुलिस का सहारा लिया जा रहा.

दरअसल, झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) के लिए 30 अक्टूबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है. परीक्षा में भाग लेने के लिए स्नातकोत्तर (पीजी) की डिग्री का नंबर फॉर्म में भरना है और उसकी जानकारी देना है. यही वजह है कि सैकड़ों की संख्या में छात्र यूनिवर्सिटी से अपना डिग्री लेने के लिए पहुंचे.

बुधवार देर शाम तक छात्र यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के बाहर जमा थे एवं हंगामा कर रहे थे. नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर अजीत सेठ ने बताया कि डिग्री को तैयार किया जा रहा है. आज कितनी डिग्रियां बांटी गई हैं इसका आंकड़ा अभी बताना मुश्किल है. हालात को देखते हुए छात्र संगठनों ने नाराजगी व्यक्त किया है.

छात्र संगठन आजसू के केंद्रीय संयोजक राहुल कुमार दुबे ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन की लापरवाही है छात्रों ने कई दिनों पहले ही डिग्री के लिए आवेदन दिया था लेकिन उन्हें समय पर डिग्री नहीं दिया जा रहा है. डिग्री नहीं मिलने के कारण छात्र परीक्षा देने से वंचित हो सकते हैं.

एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरनाथ तिवारी ने कहा कि खराब मौसम एवं बारिश के बीच छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस में जमे हुए हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से लापरवाही दिखाई गई है छात्रों को समय पर डिग्री मिलनी चाहिए. यूनिवर्सिटी को विशेष प्रबंध कर छात्रों को डिग्री देना चाहिए.

