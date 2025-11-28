कोटा: CCRAS भर्ती परीक्षा में नकल पर हंगामा, पुलिस ने पकड़ी आंसर-की, 8 लोग हिरासत में
कोटा के निजी सेंटर पर CCRAS ग्रुप B-C भर्ती परीक्षा में नकल के आरोप पर छात्रों का हंगामा. दूसरी पारी की परीक्षा रद्द.
Published : November 28, 2025 at 7:39 AM IST
कोटा: आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) की रिक्रूटमेंट परीक्षा में गुरुवार को बड़ा हंगामा हुआ. ऑनलाइन आयोजित हुई इस परीक्षा में कुछ छात्रों ने नकल कराने के गंभीर आरोप लगाए. हंगामा बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कई लोगों को हिरासत में लिया. यह परीक्षा कोटा के आरके पुरम और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित निजी परीक्षा केंद्रों पर चल रही थी. हंगामे के बाद दूसरी पारी की परीक्षा स्थगित कर दी गई.
कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि यह परीक्षा पूरी तरह प्राइवेट सेंटरों के माध्यम से आयोजित की जा रही थी. प्रशासन और पुलिस को इस भर्ती परीक्षा के बारे में कोई पूर्व जानकारी नहीं थी. प्राइवेट व्यक्ति ही परीक्षा आयोजित कर रहे थे. आरके पुरम थाना क्षेत्र में हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची. मौके से पुलिस को तीन-चार आंसर-की भी बरामद हुई हैं. मामले को संदिग्ध मानते हुए 7-8 लोगों को हिरासत में लिया गया है. उनसे पूछताछ जारी है. प्रकरण की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) दिलीप सैनी कर रहे हैं. आंसर-की का मिलान भी किया जाएगा.
CCTV फुटेज डिलीट करने की कोशिश: परीक्षा दे रहे छात्र रवि प्रताप सिंह ने बताया कि CCRAS में ग्रुप B और C के विभिन्न पदों जैसे स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, रिसर्च असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, रिसर्च ऑफिसर आदि पर भर्ती के लिए 24 से 28 नवंबर तक परीक्षा चल रही है. गुरुवार को नर्सिंग का पेपर था. कुछ कैंडिडेट्स की सेंटर संचालकों से पहले से सेटिंग थी, जिन्हें नकल कराई जा रही थी और आंसर शीट भी दी जा रही थी. इसकी भनक लगते ही हमने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस आई. हंगामा होने पर सेंटर के कुछ लोग भाग गए और उन्होंने CCTV फुटेज डिलीट करने की भी कोशिश की.
वहीं, परीक्षा केंद्र के कोटा प्रभारी सूरज कुमार ने कहा कि केंद्र पर CCTV कैमरे लगे हैं. उन्हें हंगामे की सूचना मिली थी और उन्होंने कंपनी के अन्य अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी है. CCTV फुटेज के आधार पर ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.