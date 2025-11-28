ETV Bharat / state

कोटा: CCRAS भर्ती परीक्षा में नकल पर हंगामा, पुलिस ने पकड़ी आंसर-की, 8 लोग हिरासत में

निजी परीक्षा सेंटर पर परीक्षार्थियों का हंगामा ( ETV Bharat Kota )

कोटा: आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) की रिक्रूटमेंट परीक्षा में गुरुवार को बड़ा हंगामा हुआ. ऑनलाइन आयोजित हुई इस परीक्षा में कुछ छात्रों ने नकल कराने के गंभीर आरोप लगाए. हंगामा बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कई लोगों को हिरासत में लिया. यह परीक्षा कोटा के आरके पुरम और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित निजी परीक्षा केंद्रों पर चल रही थी. हंगामे के बाद दूसरी पारी की परीक्षा स्थगित कर दी गई. कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि यह परीक्षा पूरी तरह प्राइवेट सेंटरों के माध्यम से आयोजित की जा रही थी. प्रशासन और पुलिस को इस भर्ती परीक्षा के बारे में कोई पूर्व जानकारी नहीं थी. प्राइवेट व्यक्ति ही परीक्षा आयोजित कर रहे थे. आरके पुरम थाना क्षेत्र में हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची. मौके से पुलिस को तीन-चार आंसर-की भी बरामद हुई हैं. मामले को संदिग्ध मानते हुए 7-8 लोगों को हिरासत में लिया गया है. उनसे पूछताछ जारी है. प्रकरण की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) दिलीप सैनी कर रहे हैं. आंसर-की का मिलान भी किया जाएगा. इसे भी पढ़ें- परीक्षा में नकल करते पकड़ी गई BDS छात्रा, किया आत्महत्या का प्रयास